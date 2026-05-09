Η επιδίωξη και ο στόχος για μια αυτόνομη, ανεξάρτητη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο, συνδέεται άμεσα με το εκπαιδευτικό σύστημα, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση “Η νεολαία στην καρδιά μιας αυτόνομης Ένωσης”, εξαγγέλλοντας 93 υποτροφίες για φοιτητές που παραχωρούν πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με την ευκαιρία της Ημέρας για την Ευρώπη και χαιρετισμό απεύθυναν, επίσης, η Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου και η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά.

Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας αφορούν την εξέλιξη ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, υψηλής ποιότητας και προσανατολισμένου στο μέλλον. Στο δικό της χαιρετισμό, η κ. Ραουνά επεσήμανε ότι για έξι μήνες η Κύπρος είναι η φωνή και των 27 κρατών μελών και αυτό από μόνο του αποτελεί πηγή υπερηφάνειας αλλά και τεράστιας ευθύνης.

Τα πανεπιστημιακά Ιδρύματα που προσφέρουν υποτροφίες είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Πανεπιστήμιο Λεμεσού, το Πανεπιστήμιο UCLAN και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

«Οι υποτροφίες απευθύνονται, όπως πρέπει, σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες, με βάση τα κριτήρια που θέτει κάθε πανεπιστήμιο, και αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας, αλλά και ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς για πρόσβαση στη γνώση», σημείωσε.

«Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα καθώς γιορτάζουμε την Ημέρα της Ευρώπης. Είναι, την ίδια στιγμή, και μια ημέρα με βαθύτερη ουσιαστική σημασία, αφού, ανάμεσα σε πολλά άλλα, μάς υπενθυμίζει τις θεμελιώδεις αξίες της ενότητας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης που συγκροτούν το κοινό ευρωπαϊκό μας οικοδόμημα», τόνισε.

«Βρισκόμαστε σε μια ιστορική συγκυρία και στιγμή για την πατρίδα μας», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026, η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για έξι μήνες, πρόσθεσε, «η χώρα μας βρίσκεται στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, συντονίζοντας πολιτικές, γεφυρώνοντας απόψεις και με επιτυχία, λαμβάνοντας υπόψιν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της προεδρίας μας – και είμαστε περήφανοι για αυτό – συμβάλλοντας στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες».

Την ίδια στιγμή, σημείωσε, «η Προεδρία μας πραγματοποιείται σε μια περίοδο τεκτονικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τεχνολογικών μετασχηματισμών και μεγάλων προκλήσεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη δημοκρατική σταθερότητα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «το μήνυμα της Προεδρίας μας είναι σαφές και ξεκάθαρο, είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε, όπως αποδεικνύεται από τις καθημερινές εξελίξεις: ‘’Μια αυτόνομη Ένωση, ανεξάρτητη Ευρώπη, ανοιχτή στον κόσμο’’».

«Πρόκειται για ένα ξεκάθαρο και σαφές μήνυμα για το πώς οραματιζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάγκη για μια Ένωση που ενισχύει τη συνοχή, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Μια Ένωση που επενδύει στη γνώση, την καινοτομία, την επιστήμη και τη βιώσιμη ανάπτυξη», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζοντας την έντονη πεποίθηση πως «αυτή η εσωτερική της ενδυνάμωση, δηλαδή η περαιτέρω ολοκλήρωση και η επίτευξη του στόχου και της στρατηγικής της αυτονομίας, συμβαδίζει αλλά και ενισχύει και το εξωστρεφές της πρόσωπο και τη θέση της ως αξιόπιστου, διεθνούς εταίρου».

«Εργαζόμαστε, λοιπόν, για μία Ευρώπη ανοιχτή στον κόσμο η οποία να δημιουργεί δεσμούς, να οικοδομεί γέφυρες, να καλλιεργεί συνεργασίες, να προάγει τον διάλογο και να αγκαλιάζει την πολυμορφία. Μια Ευρώπη που σέβεται και αποδέχεται τη διαφορετικότητα, που γκρεμίζει τείχη και ανοίγει νέους δρόμους και προοπτικές», τόνισε.

«Είναι στο πλαίσιο αυτό που η επιδίωξη και ο στόχος μας για μια αυτόνομη, ανεξάρτητη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο, συνδέεται άμεσα με το εκπαιδευτικό μας σύστημα», επεσήμανε, προσθέτοντας πως «για να οικοδομήσουμε αυτήν ακριβώς την Ευρώπη που οραματιζόμαστε και μας αξίζει, χρειαζόμαστε νέους και νέες που σκέφτονται κριτικά, που καινοτομούν, που συνεργάζονται και σέβονται τη διαφορετικότητα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον».

Στον τομέα της Εκπαίδευσης, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «επενδύουμε στις βασικές δεξιότητες, την καινοτομία και τη συνεργασία, ενισχύοντας παράλληλα προγράμματα με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, όπως το Erasmus+, αλλά και στηρίζοντας τον ρόλο των εκπαιδευτικών σε μια εποχή ταχύτατων αλλαγών».

«Και σε αυτή τη μεγάλη μας προσπάθεια, πρωτοστατείτε όλοι εσείς, οι μαθητές και μαθήτριές μας, το αύριο, το μέλλον του τόπου μας», τόνισε, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και δράσεις «είναι μια ουσιαστική έκφραση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και στο μέλλον του κοινού ευρωπαϊκού μας χώρου».

«Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι η Ευρώπη δεν είναι κάτι μακρινό. Η χώρα μας είναι περήφανο κράτος μέλος της ΕΕ εδώ και 22 χρόνια», υπέδειξε.

«Η Ευρώπη είναι η καθημερινότητά μας, είναι οι ευκαιρίες, απτές και ουσιαστικές, που έχετε, για παράδειγμα, να σπουδάσετε, να εργαστείτε, να ταξιδέψετε, να εγκατασταθείτε και να δημιουργήσετε χωρίς σύνορα και χωρίς περιορισμούς. Και όλες αυτές οι ευκαιρίες, η δική μου γενιά, η οποία μεγάλωσε χωρίς να είναι η Κύπρος στην ΕΕ, δεν ήταν δεδομένες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η ΕΕ είναι τα προγράμματα κινητικότητας, οι συνεργασίες, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και ανθρώπων».

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι έξι πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέρουν συνολικά 93 υποτροφίες (4 πλήρεις και 89 μερικές) για την ακαδημαϊκή χρονιά 2026-2027.

ΥΠΑΝ: Στις προτεραιότητες Προεδρίας η εξέλιξη ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, εξέφρασε υπερηφάνεια και συγκίνηση για τη συμμετοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών σε διαγωνισμούς και σχολικές δράσεις, με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας αφορούν την εξέλιξη ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, υψηλής ποιότητας και προσανατολισμένου στο μέλλον.

«Υιοθετούμε δράσεις και σχεδιασμούς που αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες, ενισχύουν τη συνεργασία, τη συμπερίληψη και τη μαθητοκεντρική προσέγγιση, όχι ως θεωρητικές έννοιες, αλλά ως εμπειρίες που βιώνονται μέσα στο σχολείο και ενισχύουν τον ρόλο του ως χώρου δημιουργίας, συμμετοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας», επεσήμανε.

Στο ίδιο πλαίσιο, συνέχισε, «προωθούμε ένα πιο συμπεριληπτικό Πρόγραμμα Erasmus+, ώστε όλοι οι εκπαιδευόμενοι να έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και εμπειριών μάθησης στην Ευρώπη».

«Αναγνωρίζουμε τον καθοριστικό ρόλο των εκπαιδευτικών μας, που με αφοσίωση και επαγγελματισμό καθοδηγούν και εμπνέουν τα παιδιά. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στηρίζουμε έμπρακτα την ενδυνάμωσή τους, ώστε να επιτελούν το έργο τους με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση», συμπλήρωσε.

Στον ίδιο βαθμό, ανέφερε, «ενισχύουμε την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ως βασικούς πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής». Προς την κατεύθυνση αυτή, είπε, «ανάμεσα σε άλλα, ενσωματώνουμε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση, αναβαθμίζουμε τα προγράμματα σπουδών και επενδύουμε σε σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές, ώστε οι νέοι μας να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις».

«Η Ημέρα της Ευρώπης μάς υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα δεν είναι κάτι αφηρημένο, μια ένωση αγορών ή μια πολιτική δομή, αλλά μια κοινότητα που οικοδομείται καθημερινά, μέσα από τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τη δημιουργία, ακριβώς όπως κάνατε εσείς μέσα από τις δράσεις σας», υπογράμμισε.

«Με εμπνευσμένη ηγεσία και έντονη πολιτική βούληση, με σοβαρή συντονιστική δύναμη, καταφέραμε να μετουσιώσουμε όλοι μαζί σε πράξεις, σε κατασκευές, σε έργα και δώσαμε ευκαιρίες σε όλα αυτά τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τους μέσα από την ευρωπαϊκή Προεδρία να δημιουργήσουμε», σημείωσε.

Η Κύπρος για 6 μήνες η φωνή των 27 κρατών μελών, λέει η Ραουνά

Στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, ανέφερε ότι την 9η Μαΐου «γιορτάζουμε τη μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια, και τιμούμε όλα όσα αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα όσα μας κάνουν περήφανους και περήφανες ως Ευρωπαίους πολίτες».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνέχισε, «αποτελεί μια από τις πιο επαναστατικές ιδέες που έγιναν ποτέ πράξη, το σπουδαιότερο οικοδόμημα ειρήνης, ένα ιστορικό πολιτικό επίτευγμα που μετεξελίσσεται και προοδεύει διαρκώς προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πάντα προς όφελος των πολιτών της, όπως ακριβώς το οραματίστηκαν οι πρωτεργάτες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, Ζαν Μονέ και Ρομπέρ Σουμάν».

Σημειώνοντας ότι η Κύπρος κατά το τρέχον εξάμηνο του 2026 ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κ. Ραουνά επεσήμανε ότι «για έξι μήνες η Κύπρος είναι η φωνή και των 27 κρατών μελών και αυτό από μόνο του αποτελεί πηγή υπερηφάνειας αλλά και τεράστιας ευθύνης, την οποία ως Κυβέρνηση αναλάβαμε με πλήρη επίγνωση της σημασίας της εθνικής αυτής αποστολής».

«Από την 1η Ιανουαρίου 2026 λοιπόν, η καρδιά της Ευρώπης κτυπά από το νοτιοανατολικότερο άκρο της, από το τελευταίο υπό κατοχή κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύοντας ξανά και ξανά ότι η Κύπρος μπορεί να βρίσκεται γεωγραφικά στην περιφέρεια της ΕΕ, αλλά στην ουσιαστική συνεισφορά προς το ευρωπαϊκό οικοδόμημα βρίσκεται στον πυρήνα της», υπογράμμισε.

«Ασκώντας την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ως ένα αξιόπιστο και ωφέλιμο κράτος μέλος, που διαπραγματεύεται συναινετικές λύσεις προς το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και που εργάζεται ακούραστα, μεθοδικά και αποτελεσματικά υπό το όραμα για μια ‘’Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο’’», ανέφερε. «Για την επίτευξη μεγαλύτερης αυτονομίας για την ΕΕ σε όλους τους τομείς, για ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για τις νέες και τους νέους μας – στην παιδεία, στην εργασία, στην καινοτομία και την έρευνα», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει τίποτε πιο ταιριαστό από το να γιορτάζεται η Ημέρα της Ευρώπης μαζί με τη νεολαία. Η ίδια η ιδέα της Ευρώπης είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με τη νεολαία γιατί είναι συνώνυμη με το μέλλον. Με την καινοτόμο σκέψη, τις ευφάνταστες ιδέες, τη δημιουργικότητα, την πρόοδο, την εξέλιξη και την ανανέωση», σημείωσε.

«Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που, ως Κυβέρνηση, επιλέγουμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε την Ημέρα της Ευρώπης μαζί με εσάς. Για αυτό και η Κυπριακή Προεδρία, έθεσε εσάς, τη νεολαία, στο επίκεντρο των δράσεων και των πρωτοβουλιών μας», σημείωσε η κ. Ραουνά. «Σε εσάς βλέπουμε μια γενιά δυναμική, αποφασισμένη, γεμάτη ιδέες, σε μια πατρίδα που παρά την κατοχή, πρωτοστατεί και ηγείται στην Ευρώπη. Μια γενιά ικανή να διαμορφώνει τις συζητήσεις και να αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους μας, ιδιαίτερα κατά το εξάμηνο της Κυπριακής Προεδρίας», συμπλήρωσε.

«Η Ευρώπη προχώρησε πάντα μπροστά χάρη σε ανθρώπους που τόλμησαν να ονειρευτούν έναν καλύτερο κόσμο. Εσείς οι νέοι έχετε τη δύναμη να διαμορφώσετε την Ευρώπη του αύριο. Μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική, και πιο κοντά στους πολίτες της, πιο ανεξάρτητη και πιο αυτόνομη», ανέφερε.