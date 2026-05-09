Την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μολδαβία πραγματοποιεί σήμερα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, ο ΠτΔ, ο οποίος θα αναχωρήσει σήμερα το μεσημέρι για την πρωτεύουσα της Μολδαβίας, Κισινάου, θα μεταβεί το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της χώρας κα Μάγια Σάντου.

Τις συνομιλίες με την κ. Σάντου θα απασχολήσουν, μεταξύ άλλων, οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Μολδαβίας, η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας στην ΕΕ, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι εξελίξεις στο Κυπριακό.

Μετά τη συνάντηση, ο δύο Πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ και ακολούθως θα παρακαθήσουν σε δείπνο.

Όπως αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, προτού αναχωρήσει από το Κισινάου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί με τη Μολδαβή ομόλογό του στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης, πριν ταπό ην έναρξη της οποίας οι δύο Πρόεδροι θα απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα συνοδεύεται από την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα επιστρέψει στην Κύπρο αργά το Σάββατο.