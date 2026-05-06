Οι ηγέτες της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιορδανίας τόνισαν τη σημασία της αναβάθμισης της τριμερούς συνεργασίας τους σε πιο αποτελεσματικά επίπεδα, ώστε να ενισχυθεί η συλλογική τους ικανότητα να αντιμετωπίζουν τις περιφερειακές προκλήσεις και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των χωρών τους.

Ο βασιλιάς του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, Αμπντουλάχ Β΄ ιμπν Αλ Χουσεΐν, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, συναντήθηκαν στο Αμμάν στις 6 Μαΐου για την 5η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, στο πλαίσιο του τριμερούς μηχανισμού συνεργασίας, για να εξετάσουν την πορεία της συνεργασίας τους και να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τον Νοέμβριο του 2024.

Σε Κοινή τους Διακήρυξη, οι τρεις ηγέτες επεσήμαναν ότι «αναγνωρίζοντας ότι η παρούσα Σύνοδος Κορυφής συγκαλείται εν μέσω ενός ταχέως εξελισσόμενου διεθνούς και περιφερειακού τοπίου, που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες πολιτικές, οικονομικές προκλήσεις και προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας, τονίζουμε τη σημασία της αναβάθμισης της τριμερούς μας συνεργασίας σε πιο αποτελεσματικά επίπεδα, ώστε να ενισχύσουμε τη συλλογική μας ικανότητα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των χωρών μας».

Αναφορά γίνεται και στο Κυπριακό, με τους τρεις ηγέτες να τονίζουν την υποστήριξή τους σε μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία προβλέπουν δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία.

«Υπογραμμίζουμε ότι όλα τα μονομερή μέτρα ή πράξεις που είναι ασυμβίβαστα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο ή υπονομεύουν τις προσπάθειες για μια ειρηνική λύση μέσω διαπραγματεύσεων πρέπει να τερματιστούν. Τονίζουμε τον σημαντικό ρόλο της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) στη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζουμε επίσης ότι μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος όχι μόνο θα ωφελήσει τον λαό της Κύπρου, αλλά θα συμβάλει σημαντικά και στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Προς τούτο, επαναβεβαιώνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στις συνεχιζόμενες διαπραγματευτικές προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ», επεσήμαναν.

Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην τριμερή συνεργασία και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω προώθηση των υφιστάμενων θεσμικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένης της Μόνιμης Γραμματείας στη Λευκωσία, με τρόπο που να ενισχύει τον συντονισμό και να επιφέρει απτά και πρακτικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, επαναβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τη συνεργασία στους βασικούς τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, των επενδύσεων και του πολιτισμού.

«Θα ενισχύσουμε επίσης τη συνεργασία μας σε στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού, της υποστήριξης της ασφάλειας των εμπορικών οδών και της ανάπτυξης υποδομών μεταφορών και logistics με τρόπο που να ενισχύει την οικονομική διασυνδεσιμότητα και να καθιστά την Ανατολική Μεσόγειο ζωτικό κόμβο που συνδέει την Ευρώπη και την αραβική περιοχή», ανέφεραν.

Τόνισα, επίσης, τη σημασία της εμβάθυνσης της συνεργασίας στους τομείς της επισιτιστικής ασφάλειας και της ασφάλειας του νερού.

Οι τρεις ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στις αρχές που διέπουν τη συνεργασία τους, μεταξύ των οποίων πρωταρχικοί είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, ο σεβασμός της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, η απαγόρευση της απόκτησης εδαφών με τη βία, η προώθηση φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών και η ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία «για την επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τις σοβαρές ανθρωπιστικές, οικονομικές συνέπειες και συνέπειες για την ασφάλεια » και τόνισαν «την ανάγκη να ενταθούν οι διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση των προσπαθειών αποκλιμάκωσης και την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας».

«Τονίζουμε επίσης τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της προσπάθειας για μια συνολική και διαρκή λύση σε μια βάση που θα αποτρέπει την επανάληψη των εντάσεων και θα δισφαλίζει τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της κρατικής κυριαρχίας, της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982)», δήλωσαν

Οι τρεις ηγέτες τόνισαν την ανάγκη για συντονισμένες περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλους τους όρους της, καθώς και για την υποστήριξη της λιβανικής Κυβέρνησης στην άσκηση της κυριαρχίας της σε όλη την επικράτειά της, τη διασφάλιση ότι τα όπλα παραμένουν αποκλειστικά στα χέρια του κράτους και τη συνέχιση της υποστήριξης των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Τονίζουμε τη σημασία μιας αποτελεσματικής περιφερειακής και διεθνούς ανθρωπιστικής αντίδρασης στην αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση που προκύπτει από τον εκτοπισμό άνω του ενός εκατομμυρίου Λιβανέζων πολιτών. Χαιρετίζουμε, από αυτή την άποψη, τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και παράδοσης αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο σε συνεργασία με 11 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, της εναέριας αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας και της οικονομικής και υλικής υποστήριξης που παρείχε η Ελληνική Δημοκρατία και της οικονομικής και υλικής υποστήριξης από την Κυπριακή Δημοκρατία».

Οι τρεις ηγέτες σημείωσαν ότι «η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, έτσι ώστε ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος σε παλαιστινιακό εθνικό έδαφος να μπορεί να ζει ειρηνικά και με ασφάλεια δίπλα στο Ισραήλ, βάσει του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είναι ο μόνος δρόμος για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Καταδίκασαν «όλα τα παράνομα μονομερή ισραηλινά μέτρα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που υπονομεύουν τη λύση των δύο κρατών. Τονίζουμε την παρανομία των ισραηλινών οικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και την ανάγκη να σταματήσει κάθε εποικιστική δραστηριότητα, η δήμευση γης και η κλιμακούμενη βία των εξτρεμιστών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων. Επαναλαμβάνουμε την αντίθεσή μας σε όλες τις προσπάθειες και τα μέτρα προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ή οποιωνδήποτε τμημάτων της. Τονίζουμε την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε εκτόπιση του παλαιστινιακού λαού», ανέφεραν.

Επιπλέον, τόνισαν «την ανάγκη διατήρησης του Ιστορικού και Νομικού Καθεστώτος στους μουσουλμανικούς και χριστιανικούς ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ και της δυνατότητας ασφαλούς πρόσβασης σε αυτούς. Η Κύπρος και η Ελλάδα επιβεβαιώνουν την υποστήριξή τους στην ιστορική Χασεμιτική Κηδεμονία των μουσουλμανικών και χριστιανικών ιερών τόπων στην Ιερουσαλήμ», επεσήμαναν.

Κάλεσαν σε πλήρη εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα και του Ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τον τερματισμό «της μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης, τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την ταχεία ανάκαμψη, την ανοικοδόμηση και τη δημιουργία μιας αξιόπιστης οδού προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της διασφάλισης της συνεχούς, επαρκούς, ασφαλούς και απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας».

Επιπλέον, υπογράμμισαν τον απαραίτητο ρόλο της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Όσον αφορά τη Συρία, τόνισαν ότι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ευημερία της Συρίας είναι καθοριστικής σημασίας για την περιφερειακή σταθερότητα.

«Τονίζουμε την υποστήριξή μας προς την συριακή κυβέρνηση στις προσπάθειές της να ανοικοδομήσει τη Συρία σε μια ολοκληρωμένη, συριακής ηγεσίας και ιδιοκτησίας βάση, που εγγυάται την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ενότητα, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητά της και εκπληρώνει τις προσδοκίες όλων των Σύρων και διαφυλάσσει τα δικαιώματά τους. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανάκαμψη, την ανοικοδόμηση και την οικοδόμηση θεσμών στη Συρία και τονίζουμε τη σημασία της διατήρησης των σχέσεων καλής γειτονίας σύμφωνα με όλες τις πτυχές του διεθνούς δικαίου», σημείωσαν.

Τόνισαν, επίσης, τη σημασία της πλήρους εφαρμογής του Οδικού Χάρτη που ανακοινώθηκε από την Ιορδανία, τη Συρία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον τερματισμό της κρίσης στην Σουγουάιντα και τη σταθεροποίηση της νότιας Συρίας.

«Επιπλέον, απορρίπτουμε κατηγορηματικά οποιαδήποτε αυτονομιστική ατζέντα, όλες τις μονομερείς ενέργειες και την παρέμβαση στη Συρία, προτρέποντας το Ισραήλ να αποσυρθεί από τα κατεχόμενα συριακά εδάφη και να σεβαστεί τη Συμφωνία του 1974», πρόσθεσαν.

Επιπλέον, προειδοποίησαν για «τις σοβαρές συνέπειες της μείωσης της υποστήριξης προς τους Σύρους πρόσφυγες και υπογραμμίζουν τη σημασία της διατήρησης της διεθνούς υποστήριξης προς τους πρόσφυγες και τις χώρες υποδοχής, για να βοηθηθούν οι προσπάθειες για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και τη διατήρηση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων υποδοχής. Η Ελλάδα και η Κύπρος εκφράζουν την εκτίμησή τους για τον ρόλο του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στη φιλοξενία Σύρων προσφύγων», επεσήμαναν.

Η Κοινή Διακήρυξη αναφέρεται επίσης στην Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, λέγοντας ότι «εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας στην ικανότητά της να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της συλλογικής ευρωπαϊκής δράσης, ιδίως στην αντιμετώπιση των εξελισσόμενων περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων. Επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, της αντιμετώπισης των προκλήσεων της μετανάστευσης και του ασύλου, της ενίσχυσης της συνεργασίας με τις γειτονικές περιοχές και της προώθησης της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Οι τρεις ηγέτες χαιρέτισαν, εξάλλου, το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο «ως ένα σημαντικό πλαίσιο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Γειτονιάς της».

Επιπλέον, χαιρέτισαν τον Περιφερειακό Σταθμό Πυρόσβεσης που εγκαινιάστηκε επίσημα στις 23 Απριλίου 2026 στην Πάφο, «υπογραμμίζοντας ότι αυτό το κέντρο αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και της ταχείας αντιμετώπισης καταστροφών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το κλίμα».

Τόνισαν τη σημασία της σημαντικής προόδου που έχει σημειώσει η συνεργασία τους από την έναρξη της πρώτης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής το 2018 και επιβεβαίωσαν ότι ο μηχανισμός τριμερούς συνεργασίας παραμένει ένα ευέλικτο και δυναμικό πλαίσιο, αντανακλώντας την κοινή τους δέσμευση για την οικοδόμηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας που συμβάλλει στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τέλος, συμφώνησαν να συγκαλέσουν την 6η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο.

ΚΥΠΕ