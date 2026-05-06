Την κοινή προσήλωση Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας στην εδραίωση του διαλόγου, στη μείωση των εντάσεων και στην οικοδόμηση ενός πλαισίου περιφερειακής ειρήνης, εξέφρασαν σήμερα οι ηγέτες των τριών χωρών, κατά την 5η Τριμερή Συνάντηση Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μετέβη στο Αμμάν σήμερα το πρωί, είχε, επίσης, διμερή συνάντηση με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’, στο Παλάτι.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η Τριμερής Συνάντηση Κορυφής με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη δήλωση του κατά την έναρξη της Τριμερούς Συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι συνομιλίες σήμερα έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού λαμβάνουν χώρα κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες για την παρουσία του Βασιλιά Αμπντάλλα στην Κύπρο κατά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάτι που, όπως είπε ο Πρόεδρος, ανέδειξε τη σημασία της κοινής προσπάθειας για προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και συνεργασίας.

«Η χώρα μου, η Κύπρος, αποτελεί ένα σταθερό και αξιόπιστο εταίρο και γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής και είναι περήφανη που στέκει δίπλα στην Ιορδανία και στην Ελλάδα σε αυτή τη ζωτικής σημασίας τριμερή συνεργασία περιφερειακής σταθερότητας», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Εξέφρασε, επίσης, αλληλεγγύη προς την Ιορδανία «για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις» που δέχθηκε, σημειώνοντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επαναβεβαιώσουν οι τρεις χώρες την κοινή τους προσήλωση στην εδραίωση του διαλόγου, στη μείωση των εντάσεων και στην οικοδόμηση ενός πλαισίου περιφερειακής ειρήνης.

«Η τριμερής μας συνεργασία δεν είναι μόνο μεγάλης σημασίας για την περιοχή αλλά και μια σημαντική γέφυρα προς την ΕΕ. Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, από τη μετανάστευση, στην κλιματική αλλαγή, στην περιφερειακή σταθερότητα και φυσικά στην προώθηση ευκαιριών όπως η οικονομική συνεργασία και η ενεργειακή μετάβαση», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ορόσημο της στρατηγική συνεργασία ΕΕ-Ιορδανίας, υπογραμμίζοντας τη θερμή στήριξη που λαμβάνει η χώρα από την Κύπρο και την Ελλάδα εντός της ΕΕ.

Τέλος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πέμπτη συνεχόμενη τριμερής συνάντηση θα αποτελέσει μια ανανεωμένη δέσμευση για ανάληψη κοινών δράσεων προς την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Από την πλευρά του ο Βασιλιάς της Ιορδανίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η παρουσία των ηγετών Κύπρου και Ελλάδας στη χώρα του αντανακλά τη διαρκή ισχύ της συνεργασίας ανάμεσα στα τρία κράτη.

Πρόσθεσε ότι η στενή συνεργασία με Κύπρο και Ελλάδα σε διμερές αλλά και σε τριμερές επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιορδανίας με την ΕΕ ενισχύει τη δυνατότητα των κρατών αυτών να συμβάλλουν θετικά στην περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα και ευημερία.

Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η Τριμερής Συνάντηση στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο και καίριο μήνυμα. Μήνυμα φιλίας, συνεργασίας, αμέριστης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη».

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα αποτελούν φυσικές γέφυρες ανάμεσα στην Ιορδανία, στη Μέση Ανατολή, στις χώρες του Κόλπου και την ΕΕ, συγχαίροντας παράλληλα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επιτυχή διοργάνωση του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Κύπρο.

Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την ολοκλήρωση της 5ης Τριμερούς Συνάντησης Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας

«Ολοκληρώθηκαν σήμερα στο Αμμάν οι εργασίες της 5ης Τριμερούς Συνάντησης Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, του Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β΄ και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή βρίσκονται στο κέντρο γεωπολιτικών ανακατατάξεων με άμεσο αντίκτυπο στην περιφερειακή ασφάλεια, στην ενέργεια, στη μετανάστευση, στις θαλάσσιες οδούς, στην οικονομική ανθεκτικότητα και στη συνολική σταθερότητα της περιοχής.

Σε αυτή τη συγκυρία, η Τριμερής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας αποκτά αναβαθμισμένη πολιτική σημασία. Επιβεβαιώνει ότι η σταθερότητα απαιτεί εμβάθυνση της πολυμέρειας, σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης, συνεχή συντονισμό και πρακτικές συνεργασίες ανάμεσα σε χώρες που έχουν κοινή αντίληψη για την ασφάλεια, την ειρήνη και τη διεθνή νομιμότητα.

Κατά τις εργασίες της Συνάντησης έγινε ανασκόπηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής της τριμερούς συνεργασίας και συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω πρακτικής εμβάθυνσής της με στόχο περισσότερα απτά αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης και στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας, σε συνέχεια και της Άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που φιλοξενήθηκε πρόσφατα στην Κύπρο, με τη συμμετοχή και περιφερειακών ηγετών, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας.

Η Κύπρος, ως το εγγύτερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιορδανία και στην περιοχή, θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενδυνάμωση της συνεργασίας με τη φίλη χώρα σε διμερές, τριμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει με συνέπεια την αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ και Ιορδανίας, καθώς και την ουσιαστική αξιοποίηση της Στρατηγικής και Συνολικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ και Ιορδανίας.

Οι ηγέτες αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, με επίκεντρο το Ιράν, τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ, τον Λίβανο, τη Συρία και το Ιράκ. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποφυγής περαιτέρω διάχυσης της κρίσης και δημιουργίας συνθηκών διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και ευρύτερα.

Στο πλαίσιο της Συνάντησης αναδείχθηκε και η σημασία της πολιτικής προστασίας και της περιφερειακής ετοιμότητας. Εντός αυτού του πλαισίου, έγινε αναφορά και στο Cyprus Regional Aerial Firefighting Station (CRAFS) ως απτό παράδειγμα συνεργασίας με πραγματική περιφερειακή αξία. Μια σημαντική εξέλιξη που έχει ως αφετηρία την υλοποίηση κοινής πρωτοβουλίας Κύπρου-Ιορδανίας, καθώς η δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης αποτέλεσε σημείο συζήτησης σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο κατά τη πρώτη διμερή επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ιορδανία, τον Αύγουστο του 2023, κατόπιν της οποίας στάλθηκε από κοινού επιστολή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών προς την ΕΕ.

Παράλληλα, συζητήθηκε η προοπτική ενίσχυσης της στρατηγικής συνδεσιμότητας στην περιοχή, περιλαμβανομένου του IMEC, καθώς και η προώθηση της ιδέας για συμπερίληψη του θέματος στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας. Οι τρεις χώρες συνθέτουν ένα φυσικό γεωπολιτικό και γεωγραφικό άξονα που συνδέει τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη, μέσω της Ανατολικής Μεσογείου, με πολλαπλά οφέλη για την υλοποίηση και στρατηγική ολοκλήρωση του διαδρόμου.

Η Συνάντηση Κορυφής επιβεβαίωσε επίσης ότι Κύπρος, Ελλάδα και Ιορδανία μοιράζονται τον κοινό στόχο της δημιουργίας συνθηκών που θα οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή και ευρύτερα. Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι η τριμερής συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει ως άξονας συνεννόησης, ευρωπαϊκής διασύνδεσης και πρακτικής δράσης σε μια εποχή, όπου η περιοχή χρειάζεται περισσότερη αξιοπιστία, περισσότερη ετοιμότητα και περισσότερη συνεργασία.

Με την ολοκλήρωση της Τριμερούς Συνάντησης Κορυφής υιοθετήθηκε Κοινή Διακήρυξη η οποία επαναβεβαιώνει και αναφέρεται στις αρχές και προτεραιότητες που τέθηκαν κατά τις εργασίες της Συνάντησης.»