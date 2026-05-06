Ενώπιον των δικαστηρίων Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης που δολοφόνησε εν ψυχρώ τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο το 2023. Στους αστυνομικούς φέρεται να δήλωσε «έκανα αυτό που έπρεπε», ενώ ισχυρίστηκε ότι η συνάντηση με το θύμα ήταν τυχαία και όχι αποτέλεσμα ενέδρας.

Το θύμα, Νικήτας Γεμιστός

Ο ίδιος περιέγραψε στους αστυνομικούς μια ζωή που, όπως λέει, «πάγωσε» από τη στιγμή της απώλειας, κάνοντας λόγο για καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την απομόνωση. «Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, αποτυπώνοντας –κατά τους ισχυρισμούς του– τη διαρκή ψυχική του επιβάρυνση και την αίσθηση αδιεξόδου που βίωνε. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του.

O ίδιος μάλιστα μίλησε και για εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που –κατά τον ίδιο– όξυναν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση.

Ο δράστης του φονικού, Κώστας Παρασύρης με την γυναίκα του

Καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα αποδίδει στη συγκεκριμένη ημέρα, κατά την οποία, επιστρέφοντας από μνημόσυνο, φέρεται να βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η συνάντηση με τον 21χρονο, όπως περιγράφει, λειτούργησε ως πυροδότης. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή έχασε τον έλεγχο, υπό το βάρος έντονων συναισθημάτων.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της συζύγου του που βρισκόταν μέσα στο όχημα, την ώρα που ο σύζυγός της επιτέθηκε με το όπλο στον νεαρό. Μάλιστα, η γυναίκα φέρεται ότι είπε στους αστυνομικούς ότι δεν πρόλαβε να συγκρατήσει τον σύζυγό της και να τον αποτρέψει και ότι αμέσως ο 54χρονος μόλις είδε τον 21χρονο τον εμβόλισε και στη συνέχεια κατέβηκε και τον πυροβόλησε ενώ εκείνη φώναζε «Μη, μη Κώστα».

Ο αδικοχαμένος Γιώργος Παρασύρης που σκοτώθηκε στο μοιραίο τροχαίο προ τριετίας

Το χρονικό της εν ψυχρώ εκτέλεσης

Η φονική επίθεση σε βάρος του νεαρού, σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας Γάζιου του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου κινούνταν με το όχημά του ο 21χρονος. Ο 54χρονος δράστης που επίσης κινούνταν στο ίδιο σημείο, φέρεται να έκλεισε το δρόμο στον νεαρό και αμέσως μετά άρχισε να τον πυροβολεί.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 21χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί βγαίνοντας από το όχημά του και τρέχοντας, ωστόσο οι σφαίρες τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Ο δράστης που έφυγε από το σημείο, παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στο Α.Τ της περιοχής.

Ο 54χρονος, πάντως, φέρεται και στο παρελθόν να είχε προκαλέσει επεισόδιο έντασης σε βάρος του 21χρονου, τον οποίο είχε απειλήσει. Οι μεταξύ τους διαφορές συνδέονται με το τροχαίο δυστύχημα το 2023, όπου τραγικό θάνατο είχε βρει ο 17χρονος γιος του δράστη της δολοφονικής επίθεσης. Ο 54χρονος άνδρας θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του, τον 21χρονο, ο οποίος τότε οδηγούσε το μοιραίο όχημα που είχε καρφωθεί σε στύλο ηλεκτροδότησης επί της παραλιακής λεωφόρου Ηρακλείου.

