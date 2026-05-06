Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια, ενώ οι αρχές ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το cretalive, στο Αστυνομικό Μέγαρο οδηγήθηκε και η σύζυγος του 54χρονου, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της δολοφονίας.

Ο βασικός κατηγορούμενος, Κώστας Παρασύρης, είχε ήδη παραδοθεί στις αρχές λίγη ώρα μετά το περιστατικό.

Ο δράστης, Κώστας Παρασύρης πυροβόλησε χθες τέσσερις φορές τον Νικήτα Γεμιστό, 21 ετών, και τον τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ λίγο αργότερα παραδόθηκε και ομολόγησε την πράξη του.

Το θύμα, Νικήτας Γεμιστός

Ο δράστης του φονικού, Κώστας Παρασύρης με την γυναίκα του

Το χρονικό της εν ψυχρώ εκτέλεσης

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου στην Αμμουδάρα, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 54χρονος είχε στήσει καρτέρι στον 21χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023.

Ο αδικοχαμένος Γιώργος Παρασύρης που σκοτώθηκε στο μοιραίο τροχαίο προ τριετίας

Τα δύο οχήματα συναντήθηκαν στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ο δράστης, οδηγώντας μαύρο αυτοκίνητο, έκλεισε τον δρόμο στο κόκκινο όχημα του νεαρού και προκάλεσε σύγκρουση, με στόχο να τον ακινητοποιήσει.

Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, η οποία κλιμακώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, όταν ο 54χρονος έβγαλε όπλο.

Καταδίωξη και καταιγισμός πυροβολισμών

Ο 21χρονος προσπάθησε να διαφύγει πεζός και κατευθύνθηκε προς κοντινό κατάλυμα, όμως ο δράστης τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και ηχητικό ντοκουμέντο που μετέδωσε το ΚΡΗΤΗ TV, ακούστηκαν διαδοχικοί πυροβολισμοί, με τον νεαρό να δέχεται θανάσιμα τραύματα.

Ο δράστης φέρεται να τον πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις έως πέντε φορές, χρησιμοποιώντας περίστροφο, πλήττοντάς τον τόσο από πίσω όσο και στον θώρακα, ενώ η χαριστική βολή δόθηκε στο οδόστρωμα, όπου και κατέρρευσε.

Τους πυροβολισμούς κατέγραψε κάμερα ασφαλείας που ήταν στο σημείο, μετέδωσε το Κρήτη TV.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο όπου ΠΑΓΝΗ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πανικός στην περιοχή και επέμβαση των αρχών

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στην περιοχή, με κατοίκους και περαστικούς να τρέχουν έντρομοι για να προστατευθούν. Τουρίστες που βρίσκονταν σε διερχόμενο λεωφορείο δεν αντιλήφθηκαν αρχικά τι συνέβαινε, καθώς θεώρησαν ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 21χρονο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Παράλληλα, μία γυναίκα που βρισκόταν κοντά στο σημείο λιποθύμησε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Παράδοση του δράστη και έρευνα

Λίγη ώρα μετά τη δολοφονία, ο 54χρονος παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, παραδίδοντας και το όπλο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες για να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες της τραγωδίας.

Προηγούμενες απόπειρες και φόβοι του θύματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 54χρονος φέρεται να είχε επιχειρήσει να προσεγγίσει το θύμα. Λίγες ημέρες πριν είχε σημειωθεί ανάλογο περιστατικό χωρίς τραγική κατάληξη.

Ο 21χρονος φέρεται να φοβόταν για τη ζωή του, καθώς γνώριζε τις προθέσεις του δράστη, ενώ η οικογένειά του τον είχε προτρέψει να φύγει από την Κρήτη, κάτι που δεν έκανε.

Το δυστύχημα που έγινε αφορμή για το φονικό

Ο χρόνος για την οικογένεια του 17χρονου Γιώργου από το Γάζι σταμάτησε στις 8 Νοεμβρίου 2023, όταν ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, έπειτα από 19 ημέρες νοσηλείας λόγω τροχαίου.

Ο πατέρας του, Κώστας Παρασύρης, θεωρούσε υπαίτιο τον 21χρονο οδηγό του οχήματος και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή του να τον σκοτώσει.

Οι γονείς του νεαρού, αντί για άλλο μνημόσυνο, οργάνωσαν συγκέντρωση στη μνήμη του παιδιού τους, ζητώντας παράλληλα πραγματικά μέτρα για τη μάστιγα των τροχαίων. Αργότερα δώρισε στο Μαλεβίζι μια στάση λεωφορείου αφιερωμένη στο παιδί του.



Οι γονείς του νεαρού, αντί για άλλο μνημόσυνο, οργάνωσαν συγκέντρωση στη μνήμη του παιδιού τους, ζητώντας παράλληλα πραγματικά μέτρα για τη μάστιγα των τροχαίων. Αργότερα δώρισε στο Μαλεβίζι μια στάση λεωφορείου αφιερωμένη στο παιδί του.

Το neakriti.gr μεταφέρει πάντως πληροφορίες από το περιβάλλον του θύματος ότι δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη ακόμη και με όπλο, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει και σε μήνυση.

Πριν από περίπου ένα χρόνο είχε υποβάλλει και μήνυση, καθώς τον είχε πλησιάσει με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει.

Φέρεται μάλιστα να είχε αποπειραθεί να τον σκοτώσει ξανά τα Χριστούγεννα του 2024. Τότε τον είχε κατονομάσει η αδελφή του 21χρονου θύματος.

