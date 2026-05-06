Τελικός γύρος πριν από το άνοιγμα της κάλπης. Το σκηνικό των εκλογών παίρνει σήμερα την τελική του μορφή, με την υποβολή των υποψηφιοτήτων σε όλες τις επαρχίες, ενώ η προεκλογική εκστρατεία μπαίνει στα βαθιά. Τα κόμματα επιχειρούν να αναδείξουν πολιτικά μηνύματα, να θέσουν διλήμματα και να τονίσουν διαφορές. Στην τελική ευθεία της προεκλογικής, οι κομματικοί αρχηγοί βγαίνουν μπροστά και τα οργανωτικά επιτελεία των κομμάτων παίρνουν φωτιά, σε μια τελευταία μεγάλη επιχείρηση κινητοποίησης αδρανοποιημένων ψηφοφόρων.

Παρέλαση υποψηφιοτήτων

Στις 9 σήμερα το πρωί ξεκινά η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων σε όλες τις επαρχίες, στους οικείους Εφόρους Εκλογής, και ολοκληρώνεται στις 12:30 μ.μ. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει στα εξής σημεία:

Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας: Αίθουσα Τελετών Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» Ιεράς Μονής Κύκκου

Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού: Γραφεία Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού

Εκλογική Περιφέρεια Λάρνακας: Γραφεία Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας

Εκλογική Περιφέρεια Πάφου: Γραφεία Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου

Εκλογική Περιφέρεια Αμμοχώστου: Γραφεία Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, Παραλίμνι

Εκλογική Περιφέρεια Κερύνειας: Υπουργείο Οικονομικών – Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

Οι υποψηφιότητες για τους Αντιπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα υποβληθούν την ίδια μέρα στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, από τον προκαταρκτικό έλεγχο και με βάση το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί στην Υπηρεσία Εκλογών, αναμένεται ότι θα υποβάλουν υποψηφιότητα 745 άτομα. Αναλυτικά, στην επαρχία Λευκωσίας αναμένεται υποψηφιότητα από 18 εκλογικούς σχηματισμούς και 5 μεμονωμένους υποψηφίους, με το σύνολο των υποψηφιοτήτων να ανέρχεται στις 262. Στη Λεμεσό αναμένονται 17 εκλογικοί συνδυασμοί, 2 μεμονωμένοι υποψήφιοι και συνολικά 166 υποψήφιοι. Στην Αμμόχωστο αναμένονται 18 εκλογικοί σχηματισμοί και συνολικά 134 υποψήφιοι. Στη Λάρνακα αναμένονται 16 εκλογικοί σχηματισμοί και 76 υποψήφιοι, στην Πάφο 16 εκλογικοί σχηματισμοί, 1 μεμονωμένος υποψήφιος και συνολικά 66 υποψήφιοι και, τέλος, στην Κερύνεια 17 κομματικοί σχηματισμοί με 41 υποψηφίους. Συνολικά, δηλαδή, αναμένεται να έχουμε 745 υποψηφίους, εκ των οποίων οι 8 θα είναι μεμονωμένοι.

Σε ό,τι αφορά τις θρησκευτικές ομάδες, αναμένονται 2 υποψήφιοι για τη θέση εκπροσώπου των Μαρωνιτών, 1 για τη θέση εκπροσώπου των Αρμενίων και 1 για τη θέση εκπροσώπου των Λατίνων. Συνολικά, δηλαδή, αναμένονται 4 υποψηφιότητες.

Κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται εγγράφως και υπογράφεται από 4 εκλογείς της οικείας Εκλογικής Περιφέρειας, εκ των οποίων οι δύο υπογράφουν τα έντυπα υποψηφιοτήτων ως προτείνοντες και οι άλλοι δύο ως υποστηρίζοντες.

Για κάθε υποψηφιότητα κατατίθεται ως παράβολο το ποσό των €500. Το ποσό αυτό επιστρέφεται μετά τις εκλογές στον συνδυασμό υποψηφίων ή σε κάθε ανεξάρτητο μεμονωμένο υποψήφιο και, σε περίπτωση θανάτου του, στους νόμιμους αντιπροσώπους του, αν αποσύρουν την υποψηφιότητά τους ή αν δεν πραγματοποιηθεί ψηφοφορία ή, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ψηφοφορία, αν λάβουν τουλάχιστον το 1/3 του εκλογικού μέτρου. Σε διαφορετική περίπτωση, το παράβολο δημεύεται και κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Ο υποψήφιος υπογράφει επίσης δήλωση ότι κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας που προβλέπονται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα χρώματα των ψηφοδελτίων

Στις 9 Μαΐου θα γίνει η εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Για κάθε Εκλογική Περιφέρεια ετοιμάζονται διαφορετικού χρώματος ψηφοδέλτια, ώστε να μην προκαλείται σύγχυση μεταξύ των εκλογέων και, ταυτόχρονα, να διευκολύνεται το έργο των υπεύθυνων υπαλλήλων για σκοπούς της ψηφοφορίας, καθώς και για τη διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων.

Τα χρώματα των ψηφοδελτίων κατά Εκλογική Περιφέρεια έχουν ως ακολούθως: Λευκωσία άσπρο, Λεμεσός κίτρινο, Αμμόχωστος μπλε, Λάρνακα ροζ, Πάφος πράσινο και Κερύνεια πορτοκαλί.

ΔΗΣΥ: Ισχυρή άμυνα – Διεθνείς συμμαχίες

Το χαρτί της εξωτερικής πολιτικής ρίχνει στη μάχη της προεκλογικής ο ΔΗΣΥ, ο οποίος, σε ανακοίνωσή του, θέτει προς τους πολίτες το δίλημμα για το ποιοι θέλουν να τους αντιπροσωπεύουν στη Βουλή την επόμενη πενταετία.

«Σήμερα, η Κύπρος έχει ενώπιον της €1,18 δισ. ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 2026–2030, με σαφή στόχο ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών στο 3% του ΑΕΠ έως το 2030 (όπως αποφάσισε και η ΕΕ), μέσα από μια πορεία που βασίζεται σε ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες με χώρες όπως η Γαλλία, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και βεβαίως με την Ελλάδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, η οποία καταλήγει ότι οι εξελίξεις δεν είναι συγκυριακές, αλλά αποτελούν συνέχεια μιας διαχρονικής συναγερμικής στρατηγικής που ενισχύει τον ρόλο της Κύπρου και δημιουργεί πραγματικές συνθήκες ασφάλειας.

Σε δήλωση για το ψηφοδέλτιο του κόμματος προχώρησε χθες και ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, σημειώνοντας ότι ο ΔΗΣΥ μπαίνει στη μάχη των βουλευτικών εκλογών με τους καλύτερους υποψηφίους. «Σας καλώ να αξιολογήσετε αυστηρά όλους τους υποψηφίους, όλων των συνδυασμών, και να συγκρίνετε. Η ευθύνη είναι όλων μας», σημείωσε.

ΑΚΕΛ: Πίεση στην κυβέρνηση για Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας, το ΑΚΕΛ επισκέφθηκε χθες τον Δήμο Λευκωσίας και είχε συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης.

«Στις προτεραιότητες του ΑΚΕΛ συνεχίζει να βρίσκεται η επιτυχής υλοποίηση της μετάβασης στα νέα δεδομένα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι γνωστό ότι το ΑΚΕΛ, παρά τις επιμέρους παρατηρήσεις που είχε, στήριξε και στηρίζει τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουν γίνει πολλά και συγκεκριμένα βήματα. Ήδη η μεταρρύθμιση, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, άρχισε να αποδίδει θετικά αποτελέσματα», ανέφερε σε δηλώσεις του ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Καταλήγοντας, επεσήμανε πως το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να πιέζει την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση και θα εξακολουθήσει να συζητά και να αναδεικνύει το θέμα στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΔΗΚΟ: Εγγυητής σταθερότητας και ομαλότητας

Το ΔΗΚΟ είναι ο εγγυητής της σταθερότητας και της ασφάλειας, δήλωσε ο πρόεδρός του, Νικόλας Παπαδόπουλος. Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΟΜΕΓΑ, προσδιόρισε το κόμμα του ως τον «εγγυητή της σταθερότητας και της ομαλότητας», διαχωρίζοντας τη θέση του από τα κόμματα της διαμαρτυρίας. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η διαχείριση αλλεπάλληλων κρίσεων οδήγησε σε παραμέληση της καθημερινότητας: «Οφείλουμε να απολογηθούμε στον κόσμο γι’ αυτόν το κενό… ίσως να μην δώσαμε την απαραίτητη έμφαση στα προβλήματα που πιέζουν τους πολίτες».

Ο Παπαδόπουλος επέκρινε έντονα τον τέως Γενικό Ελεγκτή για «αυτοπροβολή» εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, κάνοντας λόγο για επιλεκτική αφωνία σε θέματα όπως ο Δήμος Πάφου. Παράλληλα, κάλεσε το σχήμα «Άλμα» να σταματήσει τις «ακαδημαϊκές φλυαρίες» και να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το Κυπριακό.

ΕΛΑΜ κατά Ερτουγρούλογλου

«Οι δηλώσεις του Ταχσίν Ερτουγρούλογλου είναι προκλητικές, απαράδεκτες και αποκαλυπτικές. Επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει λύση στο Κυπριακό, αλλά τη μονιμοποίηση της διχοτόμησης και την επιβολή τετελεσμένων μέσω ισχύος και απειλών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΕΛΑΜ.

Σημειώνει ακόμα ότι η ρητορική περί «ίσων καθεστώτων» και οι αναφορές σε στρατιωτική προστασία καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η τουρκική πλευρά παραμένει στον βασικό της στόχο, που είναι η τουρκοποίηση όλης της Κύπρου.

Άλμα: Παρουσίαση υποψηφίων βουλευτών Λευκωσίας και Κερύνειας

Σε παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών για τις επαρχίες Λευκωσίας και Κερύνειας προχώρησε το Άλμα το περασμένο Σάββατο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, με κοινό παρονομαστή τη διάθεση για προσφορά, τη διαφάνεια και την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα.

Χαρακτηριστικές ήταν και οι δημόσιες τοποθετήσεις του επικεφαλής του κινήματος, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος δήλωσε:

«Η αλλαγή της Κύπρου είναι ο στόχος μας. Δεν ερχόμαστε να διαχειριστούμε το σύστημα, αλλά να το αλλάξουμε, με διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμό προς τον πολίτη».