Η ιδέα μιας κεντροδεξιάς πολιτικής συνεργασίας, είτε σε επίπεδο συνεννόησης είτε ακόμη και σε πιο θεσμικό επίπεδο, προκαλεί συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις, τόσο από τους εντός όσο και από τους εκτός του κεντροδεξιού στρατοπέδου. Πρόκειται για στοιχείο ενδεικτικό —ίσως και αποκαλυπτικό προθέσεων— για τους σχεδιασμούς ενόψει της επόμενης ημέρας και του σκηνικού που θα ακολουθήσει τις βουλευτικές εκλογές. Είτε επειδή κάποιοι επιδιώκουν μια διάσπαση του άξονα της κεντροδεξιάς, καθώς αυτό θα εξυπηρετούσε μια πιο «αντιπολιτευτική» στάση του ΔΗΣΥ μέχρι τις προεδρικές εκλογές, είτε επειδή θεωρούν ότι τους ευνοεί μια κατακερματισμένη δεξιά, που θα οδηγήσει σε εκλογική ήττα και στις προεδρικές εκλογές.

Το ρευστό πολιτικό σκηνικό και η αβεβαιότητα της μετεκλογικής κατάστασης φαίνεται να «σπρώχνουν» ολοένα και περισσότερο προς μια πολιτική συνεργασία μεταξύ Κυβέρνησης και πολιτικών δυνάμεων της κεντροδεξιάς, σε μια εξίσωση στην οποία εντάσσεται και ο Δημοκρατικός Συναγερμός ως η μεγάλη πολιτική δύναμη.

Οι τόνοι έχουν ήδη χαμηλώσει, ενώ ολοένα και πιο έντονα αναδεικνύεται εκατέρωθεν το όφελος κοινών πολιτικών, τόσο σε θέματα που αφορούν την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας όσο και σε ζητήματα οικονομίας και μεταρρυθμίσεων.

Ζητήματα τα οποία, ουσιαστικά, αποτελούν τη γέφυρα συνεννόησης μεταξύ κυβέρνησης και Πινδάρου, ως ένα τρίπτυχο που έχει διαχειριστεί κρίσεις στο παρελθόν και μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και στο μέλλον.

Οι πρόσφατες τοποθετήσεις από πλευράς επίσημου ΔΗΣΥ αναδεικνύουν μια διάθεση συνεννόησης. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, σε δηλώσεις της, υπογράμμισε τη σημασία της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και τη δυτική της κατεύθυνση, η οποία αποτελεί διαχρονική θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι ανακοινώσεις του κόμματος.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση της περασμένης εβδομάδας, όταν η Πινδάρου χαιρέτισε ως θετική την απόφαση της Κυβέρνησης για επαναφορά του Σχεδίου «Ενοίκιο έναντι δόσης». Είναι επίσης ενδεικτικό ότι αποφεύγονται αιχμηρές τοποθετήσεις σε σχέση με το θέμα του αφθώδους πυρετού, παρά τις ευθύνες που θεωρείται ότι υπάρχουν στο πρόσωπο της Υπουργού Γεωργίας για τους χειρισμούς που έγιναν.

Χαμηλοί τόνοι διατηρούνται και από πλευράς Προεδρικού, ενώ την ίδια ώρα έχουν περιοριστεί οι αντιδράσεις και οι συζητήσεις γύρω από υπόγεια στήριξη υποψηφίων άλλων κομμάτων ή διοχέτευση συναγερμικών ψήφων προς το ΕΛΑΜ. Το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι πολύ προσεκτικό σε ό,τι αφορά το θέμα των εκλογών, προκειμένου να μην δημιουργούνται εντάσεις που θα μπορούσαν να οξύνουν τις σχέσεις.

Αποτροπή της αστάθειας

Οι εκατέρωθεν κινήσεις καλής θέλησης για μια πολιτική συνεργασία με στόχο την αποτροπή πολιτικής αστάθειας -η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δυσλειτουργική Βουλή, όπως εκτιμούν πολιτικοί κύκλοι της κεντροδεξιάς- δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη τη δημιουργία σχήματος συγκυβέρνησης, αν και το σενάριο αυτό δεν αποκλείεται πλέον και επανέρχεται στη συζήτηση, με χρονικό ορίζοντα μέχρι το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο.

Είναι, ωστόσο, πιθανό και ένα σενάριο πιο χαλαρής πολιτικής συνεννόησης σε επίπεδο εφαρμογής πολιτικών, όπως συνέβη, για παράδειγμα, στο θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, του προϋπολογισμού και της διαχείρισης του ζητήματος των εκποιήσεων, καθώς και όπως αναμένεται να συμβεί στο θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Το ζητούμενο, βέβαια, είναι να διατηρηθούν οι ισορροπίες σε ένα μετεκλογικό σκηνικό, το οποίο ενδεχομένως θα εισέλθει πρόωρα σε προεκλογική περίοδο για τις προεδρικές εκλογές, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διαχειριστεί και πιθανές εσωκομματικές αναταράξεις λόγω του εκλογικού αποτελέσματος.

Ενδεικτική ενδεχομένως να είναι και η εκλογή Προέδρου της Βουλής, ως μια πρώτη πολιτική πράξη του μετεκλογικού σκηνικού. Πρόκειται για ένα κεφάλαιο γύρω από το οποίο έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία για πιθανή συνεργασία Άλματος και Άμεσης Δημοκρατίας, με υποψήφια την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με στόχο να «σύρει» το ΑΚΕΛ στον τελικό γύρο σε στήριξή της.

Σε ένα δεύτερο σενάριο, ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ φέρεται να συγκεντρώνει ψήφους από την Άμεση Δημοκρατία και να εξασφαλίζει ο ίδιος την είσοδο στον τελικό γύρο εκλογής Προέδρου της Βουλής. Πρόκειται για μια εξίσωση που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ενδέχεται να σηματοδοτήσει την πρώτη ήττα του κεντροδεξιού στρατοπέδου και να λειτουργήσει ως πρόκριμα για τις προεδρικές εκλογές.

Κάποιους ενοχλεί, κάποιους ανησυχεί

Ο απόηχος της συζήτησης γύρω από μια πολιτική συνεργασία των κομμάτων της κεντροδεξιάς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μέσα από δημοσιεύματα και διαδικτυακές αναρτήσεις αποκαλύπτεται και μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία προφανώς επιδιώκει να ανατρέψει οποιαδήποτε πολιτική σύγκλιση των δυνάμεων της κεντροδεξιάς, ιδιαίτερα σε έναν άξονα που θα περιλαμβάνει και το Προεδρικό με την Πινδάρου.

Η τελευταία δημοσκόπηση της «Καθημερινής» ανέδειξε άνοδο της αποδοχής της Κυβέρνησης αλλά και των ποσοστών θετικής εικόνας για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ενώ ταυτόχρονα κατέγραψε αύξηση των ποσοστών του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ. Η ενίσχυση της συσπείρωσης των δύο κομμάτων μπορεί να διασφαλίσει μια συνεργασία της κεντροδεξιάς με κεντρικό άξονα την Κυβέρνηση και να αποτρέψει ενδεχομένως την ενίσχυση του άξονα ΑΚΕΛ, ΑΛΜΑ, Άμεσης Δημοκρατίας και πιθανόν του Βολτ.

Καθοριστικός παράγοντας για τις ισορροπίες θα είναι και το κατά πόσον θα επιτύχουν είσοδο στη Βουλή η ΔΗΠΑ και η ΕΔΕΚ, καθώς και ο τελικός αριθμός των κομμάτων που θα εκπροσωπηθούν. Στην εξίσωση, κομβικό ίσως σημείο να είναι και μία πρωτοβουλία για το Κυπριακό από το καλοκαίρι ή από το Σεπτέμβριο, η οποία να αποτελέσει και το «κλειδί» για να «ξεκλειδώσει» ή και να «κλειδώσει» τις όποιες πολιτικές συνεργασίες…