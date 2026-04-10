Η απορρύθμιση του πολιτικού σκηνικού γίνεται όλο και πιο έντονη και η ανησυχία όσο πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές αυξάνεται. Τα σενάρια για μια Βουλή η οποία δεν θα μπορεί να λειτουργεί είναι πλέον ορατά, προκαλώντας ένα γενικότερο προβληματισμό. Στην εξίσωση όμως μπαίνει και το ενδεχόμενο αλλαγής των ισορροπιών στο πολιτικό σκηνικό. Σε μια Βουλή στην οποία τα κόμματα της κεντροδεξιάς δεν θα έχουν την πλειοψηφία, η Κυβέρνηση θα έχει σοβαρό πρόβλημα με τα νομοσχέδια της.

Την ίδια ώρα όμως, στο κάδρο των ισορροπιών μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μπορεί να είναι στην αντιπολίτευση, επί της ουσίας όμως, υπάρχει μία ιδεολογική ταύτιση και προσέγγιση στα θέματα Οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής. Ο άξονας της κεντροδεξιάς, δεν λειτουργεί μόνο επί της παρούσας διακυβέρνησης, αλλά ήταν καθοριστικός για αποφάσεις και πολιτικές, κυρίως για τα θέματα οικονομίας και επί προηγούμενης διακυβέρνησης. Στα δύσκολα χρόνια της Τρόικας και των μνημονιακών νομοσχεδίων, όταν ο ΔΗΣΥ ήταν Κυβέρνηση, στηριζόταν στο ΔΗΚΟ και μετέπειτα και στην ΔΗΠΑ. Αυτή η συνεργασία είναι που, όπως συχνά αναφέρεται, από τις ηγεσίες αυτών των κομμάτων, που βοήθησε την χώρα να ορθοποδήσει ξανά. Σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής και με αυτή την φιλοσοφία, είναι που κινείται και η παρούσα Κυβέρνηση υπό το Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ως εκ τούτου, παρά τις επιμέρους διαφορές στη διαχείριση κυρίως κάποιων θεμάτων εσωτερικής διακυβέρνησης, οι πολιτικές αυτές δυνάμεις κινούνται στον ίδιο άξονα πολιτικής.

Στην εξίσωση αυτή, αιωρείται ως ερωτηματικό η παρουσία του ΕΛΑΜ στη νέα Βουλή, το οποίο, όπως φαίνεται, θα είναι ενδυναμωμένο και θα έχει ρόλο ρυθμιστή, Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια φημολογούμενη καλή σχέση του ΕΛΑΜ με το Προεδρικό, εντούτοις υπάρχει μια ανησυχία λόγω της στάσης που τηρεί σε ζητήματα οικονομίας. Όπως συχνά οι ηγεσίες ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ το κατηγορούν ότι στα θέματα οικονομίας ταυτίζεται με το ΑΚΕΛ.

Υπό αυτό το πρίσμα είναι που γεννήθηκε και η ιδέα μιας κεντροδεξιάς συνεργασίας, παρόλο που υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες.

Μπροστά στην κοινή ανησυχία που διαπιστώνεται από την αβεβαιότητα της επόμενης μέρας στο πολιτικό σκηνικό και της πίεσης από το λαϊκισμό, το τελευταίο διάστημα βγαίνουν από κοινού προς τα έξω κοινά μηνύματα ανησυχίας από Προεδρικό, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ.

Το προχθεσινό φόρουμ για την Οικονομία ήταν ένα σημείο αναφοράς, με τον Πρόεδρο αρχικά να εκφράζει την ανησυχία του για τη σύνθεση της νέας Βουλής και να διαμηνύει πώς είναι ευθύνη όλων μας, λέγοντας είναι άλλο να λέμε ότι ανησυχούμε και άλλο το τι πράττουμε για να μη φτάσουμε σε μια δύσκολη κατάσταση των πραγμάτων.

Το μήνυμα Χριστοδουλίδη δεν ήρθε τυχαία τη δεδομένη χρονική στιγμή και άγγιζε ασφαλώς και την παρούσα Βουλή για προτάσεις νόμου που ψηφίστηκαν στην τελευταία συνεδρία και οι οποίες πέρασαν υπό την πίεση της προεκλογικής, προϊδεάζοντας για το τι μπορεί να προκύψει με τη νέα Βουλή.

Αννίτα: Σταθερότητα, σταθερότητα, σταθερότητα

Έντονη σε αυτό το μήκος κύματος ήταν και η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου, η οποία από το βήμα του Φόρουμ, διαμήνυσε πώς, «χωρίς θεσμούς δεν θα υπάρχει κράτος. Και χωρίς κράτος δεν θα υπάρχει οικονομία. Και χωρίς οικονομία δεν θα υπάρχουν ευκαιρίες και χωρίς ευκαιρίες δεν θα μπορεί ο κόσμος να ελπίζει, να ενισχύει το εισόδημά του, να υπάρχουν παραγωγικές ευκαιρίες

Θα πρέπει να συνεχίσουμε με υπεύθυνες πολιτικές, να προχωράμε νούσιμα μπροστά και εμείς θα σταθούμε ανάχωμα σε οτιδήποτε προκαλεί αποσταθεροποίηση σε αυτή την προσπάθεια».

Αξιοσημείωτη πάντως ήταν η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου και στο πρόσφατο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ κατά το οποίο έγινε και ανάλυση γεωπολιτικής κατάστασης και στην οποία ανέδειξε τη σημασίας της κατεύθυνσης της εξωτερικής πολιτικής του κράτους. «Αναλύσαμε ένα θέμα που είναι υψίστης σημασίας. Το πως η Κυπριακή Δημοκρατία, ως πυλώνας σταθερότητας μπορεί να καταστεί το «φρούριο» της Ευρώπης σε μια περιοχή με μεγάλη γεωπολιτική ρευστότητα. Διατηρώντας συμμαχίες και συνεργασίες για τις οποίες είναι καλά γνωστό πόσο επενδύσαμε μέσω μιας πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σε αυτά τα θέματα που χρειάζεται ως υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις να βγαίνουμε μπροστά με σοβαρότητα και ευθύνη. Και ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να το πράττει», ανέφερε.

Νικόλας: Ενδέχεται να οδηγήσουν τη χώρα στο 2013

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, κατά την παρέμβασή του, εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο το νέο Κοινοβούλιο να οδηγηθεί σε πολιτικές που θα πλήξουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Όπως ανέφερε, πολιτικές που αγνοούν τις πραγματικότητες της σύγχρονης οικονομίας ή που ποινικοποιούν την επιχειρηματικότητα, ενδέχεται να οδηγήσουν τη χώρα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ανάλογες με εκείνες που βίωσε η Κύπρος κατά την οικονομική κρίση του 2013.

Επανέλαβε ότι το ΔΗΚΟ στηρίζει μια οικονομική πολιτική που ενισχύει την ανάπτυξη, προστατεύει την επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και τη στήριξη των πολιτών.

Μετεκλογικό σκηνικό

Όσες φορές η Αννίτα Δημητρίου ρωτήθηκε το τελευταίο διάστημα, δήλωσε κατηγορηματικά ότι το κεφάλαιο συγκυβέρνησης για τον ΔΗΣΥ έχει κλείσει οριστικά. Μια δήλωση η οποία ασφαλώς είναι αναμενόμενη σε μια προεκλογική περίοδο και με το κόμμα να είναι ακόμα διχασμένο. Μετεκλογικά ωστόσο, παρόλο ότι για πολλούς θα μπούμε σε κλίμα προεδρικών εκλογών, θα έχουμε σίγουρα ένα νέο πολιτικό σκηνικό στο οποίο, δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να τεθεί επί τάπητος και αυτό το σενάριο.