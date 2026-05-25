Αλλαγές και στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου φέρνουν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν χθες Κυριακή, 24 Μαΐου, καθώς η νέα κοινοβουλευτική εκπροσώπηση επηρεάζει άμεσα και τη συμμετοχή των κομμάτων στον θεσμό.

Υπενθυμίζεται πως το Εθνικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος προεδρεύει του σώματος, τους αρχηγούς ή εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς και τον εκάστοτε πρόεδρο της Βουλής.

Ως εκ τούτου, οι αλλαγές που προέκυψαν στη Βουλή μετά την κάλπη αγγίζουν και το Εθνικό Συμβούλιο, από το οποίο αποχωρούν αρχηγοί κομμάτων που δεν εξασφάλισαν κοινοβουλευτική παρουσία.

Η ΕΔΕΚ δεν θα εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του θεσμού, καθώς έμεινε εκτός Βουλής μετά από 56 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Εκτός Εθνικού Συμβουλίου μένει επίσης το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ύστερα από 25 χρόνια κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, όπως και η Δημοκρατική Παράταξη.

Την ίδια ώρα, δύο νεοσύστατοι πολιτικοί σχηματισμοί εισέρχονται πλέον στο Εθνικό Συμβούλιο. Το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία, που εξασφάλισαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, θα συμμετέχουν στον θεσμό μέσω των αρχηγών ή εκπροσώπων τους.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ο Φειδίας Παναγιώτου, ή εκπρόσωποι των κομμάτων τους, θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις στο Προεδρικό όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο.

Παρουσία στο Εθνικό Συμβούλιο συνεχίζουν να έχουν ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ, καθώς διατήρησαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στη νέα Βουλή. Αρχηγοί των εν λόγω κομμάτων είναι οι Αννίτα Δημητρίου, Στέφανος Στεφάνου, Χρίστος Χρίστου και Νικόλας Παπαδόπουλος αντίστοιχα.

Ποιοι αποχωρούν

ΕΔΕΚ

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Δημοκρατική Παράταξη

Ποιοι εισέρχονται