Στο 220% της κανονικής βρίσκεται η βροχόπτωση Μαΐου, μέχρι τη Δευτέρα 25 του μήνα, με αρκετές περιοχές να έχουν καλύψει πάνω από τρεις φορές τη μέση βροχόπτωση του μήνα.

Συνολικά από την πρώτη του μήνα μέχρι σήμερα η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές ανήλθε σε 43,2 χιλιοστά, ενώ η κανονική για τον μήνα είναι 19,6 χιλιοστά.

Η μεγαλύτερη υπερκάλυψη, σε σχέση με την κανονική, καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Πάφου, το οποίο δέχτηκε 394% της κανονικής. Στην Πόλη Χρυσοχούς η βροχόπτωση έφτασε το 375%, στον Σταυρό της Ψώκας το 364%, ενώ στο νέο λιμάνι Λεμεσού έφτασε το 360%.

Σε ποσότητα, η περισσότερη μέση βροχόπτωση από την αρχή του μήνα καταγράφηκε στον Σταυρό της Ψώκας με 99 χιλιοστά και η λιγότερη στο αεροδρόμιο Λάρνακας, με μόλις 13,6 χιλιοστά.

Σε σχέση με τη μέση κανονική από την 1η Οκτωβρίου η μέση βροχόπτωση σήμερα βρίσκεται στο 116%, με όλες τις περιοχές να έχουν ξεπεράσει το 100% της κανονικής.

Συγκεκριμένα, η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έφτασε τα 566,3 χιλιοστά, σε σύγκριση με 487 που είναι η μέση κανονική για την εποχή.

ΚΥΠΕ