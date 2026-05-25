Τα ξημερώματα της Δευτέρας ξεκαθάρισε το τοπίο με τα τελικά αποτελέσματα των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι 56 που εξελέγησαν βουλευτές για την επόμενη πενταετία.

Πρώτος παγκύπρια σε σταυρούς προτίμησης αναδείχθηκε ο Δημήτρης Μ. Δημητρίου του ΔΗΣΥ, ο οποίος εξελέγη στην επαρχία Λευκωσίας συγκεντρώνοντας 13.157 σταυρούς προτίμησης.

Στον αντίποδα, ο βουλευτής που εξασφάλισε έδρα με τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης ήταν ο Δημήτρης Μπάρος, υποψήφιος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου στην επαρχία Πάφου.

Ο 24χρονος εξελέγη βουλευτής με 280 σταυρούς προτίμησης, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των υποψηφίων που εισήλθαν στη νέα Βουλή.