Ο κυπριακός λαός αποφάσισε χθες Κυριακή, 24 Μαΐου, τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στη Βουλή εισήλθαν ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΔΗΚΟ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, ενώ έμειναν εκτός παραδοσιακά κόμματα όπως η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων.

Σήμερα, η μετεκλογική διαδικασία προχωρά με ταχείς ρυθμούς, με πρώτο βήμα την ανακήρυξη των εκλεγέντων βουλευτών και των εκπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων. Συγκεκριμένα, στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Την ίδια ώρα το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει στο κόκκινο, με δηλώσεις και αντιδράσεις πολιτικών προσώπων σε τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

10:03 – Νίκος Αναστασιάδης: Το ποσοστό του ΔΗΣΥ είναι απάντηση στα όσα φημολογούντο για την ηγεσία

Ο κόσμος θέλει ηρεμία, προτάσεις, απαντήσεις στα προβλήματά του και όχι ύβρεις ή εμμονικές απόψεις. Ο κόσμος θέλει σταθερότητα και εμπιστοσύνη, ανέφερε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, στο «Πρωτοσέλιδο».

Ερωτηθείς για το ποσοστό 27% που συγκέντρωσε ο ΔΗΣΥ, ο κ. Αναστασιάδης έκανε λόγο για νίκη, δικαίωση και απάντηση «στα όσα φημολογούντο σε ό,τι αφορά την ηγεσία της παράταξης. Η Αννίτα Δημητρίου βγαίνει κερδισμένη».

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο η κ. Δημητρίου να κατέλθει υποψήφια στις Προεδρικές του 2028, ο κ. Αναστασιάδης είπε «είναι πολύ νωρίς να γίνονται σκέψεις για τις Προεδρικές του 2028. Χρειάζεται ψυχραιμία, προσοχή και προβληματισμός. Αυτό που έχει σημασία είναι το «timing» που υποβάλλει κάποιος υποψηφιότητα».

09:55 – Λετυμπιώτης: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αναζητεί συνεργασίες

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αναζητεί συνεργασίες με όλες τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις, για την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης, δήλωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι η δυνατότητα της κυβέρνησης να επιτυγχάνει συνέργειες, αξιολογήθηκε θετικά από την κοινωνία στις εκλογές.

Ανέφερε – επίσης – πως η κοινωνία έστειλε το μήνυμα ότι επικροτεί τις κυβερνητικές πολιτικές, όπως για παράδειγμα την φορολογική μεταρρύθμιση και τη διαχείριση μεταναστευτικού.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι έμειναν εκτός Βουλής ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ – κόμματα τα οποία στήριζαν την κυβέρνηση – ο κύριος Λετυμπιώτης επισήμανε πως καμία κυβέρνηση δεν κατείχε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Παρόλα αυτά, πρόσθεσε, αρκετές πολιτικές της κυβέρνησης έχουν υιοθετηθεί από πολιτικές δυνάμεις, οριζόντια.

“Η αποτυχία της ΕΔΕΚ και της ΔΗΠΑ να εισέλθουν στη Βουλή, δεν είναι αποδοκιμασία στις πολιτικές της κυβέρνησης, αλλά κάθε άλλο”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Υπέδειξε την ίδια στιγμή, ότι δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη η ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος.

09:23 – Μιχάλης μπαίνει στη Βουλή, Μιχάλης επιστρέφει στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού

Νέα πρόσωπα συνθέτουν την ομάδα των βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λεμεσό. Πέραν της βουλεύτριας Φωτεινής Τσιρίδου, η οποία έλαβε και τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην επαρχία, εξελέγησαν επίσης ο Γιώργος Καραϊσκάκης με 5.504 σταυρούς, ο Μιχάλης Φέλλας με 4.856 και ο Μιχάλης Κουνούνης με 3.473.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο Μιχάλης Φέλλας κατείχε τη θέση του δημοτικού συμβούλου στον Δήμο Λεμεσού με τον ΔΗΣΥ. Πλέον, με την εκλογή του ως βουλευτή, τη θέση του καταλαμβάνει ο Μιχάλης Βασιλείου, ο οποίος ήταν ο πρώτος επιλαχών. [ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ].

09:20 – Χρίστος Χρίστου: Πιθανό να έχουμε δικό μας υποψήφιο για την προεδρία της Βουλής

«Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι θα έχουμε τον δικό μας υποψήφιο», είπε ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, αναφορικά με την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής για να προσθέσει ότι «μπορεί να μην είμαι εγώ μπορεί να είναι κάποιος άλλος».

Στο σενάριο, ο υποψήφιος τους να μην περάσει στο δεύτερο γύρο, ο κ. Χρίστου είπε πως «δεν πρόκειται να ψηφίσουμε υποψήφιο από την αριστερά και δεν θα δώσουμε την στήριξη μας στην κ. Δημητρίου».

09:15 – Μάριος Χαννίδης: Κάποιοι συναγωνιστές επέλεξαν το εγώ τους – Βολές σε Κωστή Ευσταθίου

«Η ΕΔΕΚ έμεινε εκτός Βουλής για 1000 ψήφους» είπε το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ, Μάριος Χαννίδης.

«Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Νίκος Αναστασίου» είπε εξηγώντας ότι ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ανέλαβε πριν 6 μήνες και κατόρθωσε να φέρει πίσω στο κόμμα παλιά στελέχη. Δήλωσε ωστόσο ότι «το εγώ κάποιων συναγωνιστών ήταν υπεράνω, στάθηκαν απέναντι από το κόμμα αντί μαζί».

Ερωτηθείς αν αναφέρεται στον Κωστή Ευσταθίου, είπε ότι «ναι και ο κ. Ευσταθίου, την Παρασκευή έκανε σε ένα κανάλι παρέμβαση λέγοντας ότι δεν είχαν αρθεί οι διαγραφές από το κόμμα και επέμενε. Το δήλωσα ξεκάθαρα ότι όλες οι διαγραφές, είχαν διαγραφεί εδώ και μήνες. Από πλευράς του το Κίνημα έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια.

09:10 – Πάφος: Τρεις παλιές καραβάνες και δύο νεοσσοί

Τρεις παλιές καραβάνες στέλλει και στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων η εκλογική περιφέρεια Πάφου, μετά τις χθεσινές εκλογές. Χαράλαμπος Πάζαρος από τον ΔΗΣΥ, Βαλεντίνος Φακοντής από το ΑΚΕΛ και Χρύσανθος Σαββίδης από το ΔΗΚΟ, κέρδισαν χθες την επανεκλογή τους και θα βρεθούν για δεύτερη πενταετία στα έδρανα της εθνικής αντιπροσωπείας.

Αντιθέτως, η δεύτερη βουλευτής Πάφου του ΔΗΣΥ, Νικολέτα Κωνσταντίνου και ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Μπάρος, θα πάρουν το βάπτισμα του πυρός στο βουλευτικό αξίωμα μετά την χθεσινή εκλογική διαδικασία.

09:05 – Παπαδούρης: Ήμασταν οι πιο παραγωγικοί βουλευτές της Βουλής

«Τόσο εγώ όσο και ο κ. Θεοπέμπτου, καταταγήκαμε ως οι πιο παραγωγικοί βουλευτές της πενταετίας», σχολίασε ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι οι Οικολόγοι δεν θα βρίσκονται πλέον στη Βουλή».

Μιλώντας στην εκπομπή του Άλφα ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε στο μέλλον του κινήματος λέγοντας ότι εκ πρώτης απόψε θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή «για να προχωρήσουμε με αρκετές διαδικασίες που αφορούν τη σμίκρυνση του Κινήματος ιδιαίτερα όσο αφορά τα οικονομικά δεδομένα». Όπως είπε, την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η πολιτική συζήτηση στο Κίνημα όσον αφορά το μέλλον του.

Ερωτηθείς, αν θα υπάρξει συνέχιση των Οικολόγων, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι αυτό «είναι κάτι που θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα».

09:00 – Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου

«Συγχαρητήρια στον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας», ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

08:56 – Τα αποτελέσματα στις γενέτειρες των κομματικών αρχηγών

Οι πολιτικοί αρχηγοί των έξι κομμάτων που θα συμμετέχουν στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων έδωσαν τη δική τους προσωπική μάχη στις γενέτειρές τους με κάποιους εξ αυτών να πετυχαίνουν τεράστια νούμερα, ενώ άλλοι βρέθηκαν προ εκπλήξεως με άλλα κόμματα να τους προσπερνούν.

08:55 – Στήνουν ξανά κάλπες στην Αγλαντζιά

Σε ρυθμούς αναπληρωματικής εκλογικής διαδικασίας μπαίνει το διαμέρισμα Αγλαντζιάς, καθώς η ανάδειξη του αντιδημάρχου, Ανδρέα Κωνσταντίνου, στα βουλευτικά έδρανα με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας, δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην τοπική αρχή του νεοσύστατου Δήμου Λευκωσίας.

08:45 – Η Προεδρία της Βουλής γέρνει στην κεντροδεξιά

Η νέα σύνθεση της Βουλής δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στον κεντροδεξιό άξονα για την Προεδρία του Σώματος. Με 17 βουλευτές ο ΔΗΣΥ και 8 το ΔΗΚΟ συγκεντρώνουν μαζί 25 έδρες, έναντι 23 εδρών μιας ενδεχόμενης συνεργασίας ΑΚΕΛ, ΑΛΜΑ και Άμεσης Δημοκρατίας.

08:30 – Τα απόρθητα κάστρα των κομμάτων με ποσοστά άνω του 60%

Η μεγάλη εκλογική μάχη για τη σύνθεση της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων ολοκληρώθηκε και, πέρα από τη γενική εικόνα της κατανομής των εδρών σε παγκύπρια κλίμακα, το ενδιαφέρον των αναλυτών στρέφεται παραδοσιακά στον εκλογικό χάρτη της υπαίθρου.

08:15 – Οι πρώτοι των πρώτων σε σταυρούς προτίμησης

Σάρωσαν σε σταυρούς προτίμησης στην επαρχία τους, καταγράφοντας το δικό τους ρεκόρ. Ο Δημήτρης Δημητρίου του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία πήρε ξανά την πρωτιά με 13.157 σταυρούς προτίμησης, ενώ η Φωτεινή Τσιρίδου, επίσης του ΔΗΣΥ, ήταν η μεγάλη νικήτρια στη μάχη των σταυρών προτίμησης στην επαρχία Λεμεσού με 6.956 σταυρούς.

08:00 – Το μεσημέρι η τελετή ανακήρυξης των νέων βουλευτών

Στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Η τελετή θα αποτελείται ουσιαστικά από τρία μέρη:

(α) Την ανακήρυξη των βουλευτών που θα εξασφαλίσουν έδρα από την πρώτη κατανομή εδρών, η οποία θα γίνει από τους οικείους Εφόρους Εκλογής.

(β) Την ανακήρυξη των βουλευτών που θα εξασφαλίσουν έδρα στη δεύτερη κατανομή εδρών, η οποία θα γίνει από τον Γενικό Έφορο Εκλογών.

(γ) Την ανακήρυξη του αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, η οποία θα γίνει και πάλι από τον Γενικό Έφορο Εκλογών υπό την ιδιότητά του ως Εφόρου Εκλογών Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων.