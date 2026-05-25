Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η μετεκλογική διαδικασία για τη συγκρότηση της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, με πρώτο βήμα την ανακήρυξη των εκλεγέντων βουλευτών και των εκπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Η τελετή θα αποτελείται ουσιαστικά από τρία μέρη:



(α) Την ανακήρυξη των βουλευτών που θα εξασφαλίσουν έδρα από την πρώτη κατανομή εδρών, η οποία θα γίνει από τους οικείους Εφόρους Εκλογής.

(β) Την ανακήρυξη των βουλευτών που θα εξασφαλίσουν έδρα στη δεύτερη κατανομή εδρών, η οποία θα γίνει από τον Γενικό Έφορο Εκλογών.

(γ) Την ανακήρυξη του αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, η οποία θα γίνει και πάλι από τον Γενικό Έφορο Εκλογών υπό την ιδιότητά του ως Εφόρου Εκλογών Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων.

Η πρώτη συνεδρία της νέας Βουλής

Το δεύτερο και τελικό βήμα θα είναι η πρώτη συνεδρία της νεοεκλεγείσας Βουλής των Αντιπροσώπων, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, στις 4:00 το απόγευμα.

Στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας περιλαμβάνονται η νενομισμένη διαβεβαίωση των εκλεγέντων βουλευτών, καθώς και η εκλογή του Προέδρου της Βουλής.

Η συνεδρία θα σηματοδοτήσει την πρώτη σύγκληση του σώματος με τη νέα του σύνθεση, όπως αυτή προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Αμέσως μετά την ορκωμοσία των βουλευτών θα ακολουθήσει η διαδικασία εκλογής του Προέδρου του σώματος.

Πώς εκλέγεται ο Πρόεδρος της Βουλής

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία όπως την καθόρισε στις 2 Απριλίου η προηγούμενη Βουλή, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έπειτα από πρόταση του κάθε υποψηφίου από άλλο βουλευτή.

Σε περίπτωση που ο πρεσβύτερος των παρόντων βουλευτών είναι υποψήφιος για την εκλογή Προέδρου της Βουλής, την έδρα του Προέδρου, μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής, καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος πρεσβύτερος των παρόντων βουλευτών. Η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται αλφαβητικά.

Πρώτος γύρος ψηφοφορίας:

Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών, με διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. (Ο υποψήφιος που θα λάβει 29 από τους 56 ψήφους).

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων κατά τον πρώτο γύρο ψηφοφορίας, η οποία δεν επιτρέπει την ανάδειξη των δύο επικρατέστερων υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας, διεξάγεται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των ισοψηφησάντων.

Σε περίπτωση που, κατά την πιο πάνω επαναληπτική ψηφοφορία, προκύψει εκ νέου ισοψηφία, η επιλογή του/των υποψηφίου/υποψηφίων που θα προκριθεί/προκριθούν στον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας γίνεται με δημόσια κλήρωση.

Δεύτερος γύρος ψηφοφορίας:

Σε περίπτωση που, κατά τον πρώτο γύρο ψηφοφορίας, κανένας εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, διεξάγεται δεύτερος γύρος ψηφοφορίας μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.

Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απλή πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, διεξάγεται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.

Σε περίπτωση που, κατά την πιο πάνω επαναληπτική ψηφοφορία, προκύψει εκ νέου ισοψηφία, διεξάγεται δημόσια κλήρωση και Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται ο υποψήφιος που θα αναδειχθεί μέσω της κλήρωσης.

Σημειώνεται πως σε κάθε ψηφοφορία καταμετρούνται μόνο οι θετικές ψήφοι.