Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου, με την εικόνα για τους υποψήφιους που εξασφαλίζουν έδρα στη νέα Βουλή να έχει πλέον ξεκαθαρίσει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και την κατανομή των εδρών.

Στην επαρχία Αμμοχώστου διαδραματίστηκε ένα θρίλερ για την έδρα του Δημοκρατικού Κόμματος. Η μάχη μεταξύ Ζαχαρία Κουλία και Χρίστου Σενέκη, έβγαλε νικητή τον πρώτο, ο οποίος με 2,700 ψήφους επανεκλέχθηκε βουλευτής.

Οι 12 έδρες της Λεμεσού

Ο ΔΗΣΥ εξασφάλισε τέσσερις έδρες στην επαρχία Λεμεσού. Συγκεκριμένα επανεκλέχθηκε η Φωτεινή Τσιρίδου με 6.956 ψήφους, ο Γιώργος Καραϊσκάκης με 5.504 ψήφους, ο Μιχάλης Φελλάς με ψήφους 4.856 και ο Μιχάλης Κουνούνης με 3.473 ψήφους.

Από το ΑΚΕΛ εκλέχθηκαν ο Εφραίμ Χρίστου με 4,966 ψήφους, η Μαρίνα Νικολάου με 4.294 ψήφους και η Αργεντούλα Ιωάννου με 3.803 ψήφους.

Το ΕΛΑΜ Εξασφάλισε δύο έδρες. Συγκεκριμένα εκλέχθηκαν ο Πόλυς Ανωγυριάτης με 2.970 ψήφους και ο Ευγένιος Χαμπουλλάς με 2.710 ψήφους.

Από το ΔΗΚΟ επανεκλέχθηκε ο Πανίκος Λεωνίδου με 3.352 ψήφους.

Από την Άμεση Δημοκρατία εκλέχθηκε ο Δημήτρης Σούγλης με 2.766 ψήφους.

Από το ΑΛΜΑ εκλέχθηκε ο Μιχάλης Παρασκευά με 1.408 ψήφους.

Ποιοι εκλέχθηκαν στη Λάρνακα

Στη Λάρνακα, το ΑΚΕΛ ήρθε πρώτο κόμμα και εξασφάλισε δύο έδρες, με τον Αντρέα Πασιουρτίδη να αναδεικνύεται πρώτος σε σταυρούς προτίμησης με 7.698 ψήφους και τον Πανίκο Ξιούρουππα να ακολουθεί με 5.090 ψήφους.

Δύο έδρες καταλαμβάνει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με την Αννίτα Δημητρίου να επανεκλέγεται ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Τη δεύτερη έδρα του κόμματος καταλαμβάνει ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης συγκεντρώνοντας 7.297 ψήφους.

Από μία έδρα εξασφαλίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα και το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Συγκεκριμένα, εκλέγονται ο Ανδρέας Αποστόλου με 3.679 ψήφους και ο Σωτήρης Ιωάννου με 3.158 ψήφους αντίστοιχα.

Πού πηγαίνουν οι πέντε έδρες στην επαρχία Πάφου

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στην Πάφο, εξασφαλίζοντας δύο έδρες, ενώ από μία έδρα λαμβάνουν το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ και η Άμεση Δημοκρατία.

Από τον ΔΗΣΥ εκλέγονται ο Χαράλαμπος Πάζαρος με 4.609 ψήφους και η Νικολέττα Κωνσταντίνου με 3.608 ψήφους.

Από το ΑΚΕΛ εκλέγεται ο Βαλεντίνος Φακοντής με 3.943 ψήφους, ενώ από το ΔΗΚΟ επανεκλέγεται ο Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος συγκέντρωσε 4.778 ψήφους.

Την έδρα της Άμεσης Δημοκρατίας εξασφαλίζει ο Δημήτρης Μπάρος με 280 ψήφους.

Οι τρεις έδρες στην επαρχία Κερύνειας

Η Αναστασία Χάσικου εκλέγεται με το ΑΚΕΛ λαμβάνοντας 2.240 ψήφους.

Την έδρα του Δημοκρατικού Συναγερμού θα πάρει ο Δήμος Γεωργιάδης με 1.935 ψήφους.

Η τρίτη έδρα πάει στο ΔΗΚΟ και συγκεκριμένα στον Αδάμο Ασπρή λαμβάνοντας 776 ψήφους.

