Οδεύει προς το τέλος της η μεγάλη ταλαιπωρία τόσο των καταστηματαρχών, όσο και όσων επέλεγαν τη τελευταία διετία να διασχίσουν είτε πεζοί, είτε με αυτοκίνητο το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας, μεγάλο μέρος του οποίου ήταν εργοτάξιο.

Τα δύο έργα που εκτελούνται στην περιοχή βρίσκονται στην τελική ευθεία, με αυτό της ανάπλασης των Πλατειών Αλκής και Ακρόπολης να ολοκληρώνεται αυτόν τον μήνα.

Ήδη όσοι διέρχονται οδικώς την πολυσύχναστη λεωφόρο Γρ. Αυξεντίου έχουν διαπιστώσει τη διαφορά, αφού μέρος του δρόμου στην πλατεία Ακρόπολης έχει πλακοστρωθεί και δόθηκε στην κυκλοφορία.

Ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ανέφερε στον «Φ» πως μέχρι τις 15 Ιουλίου θ’ ανοίξει και ο τελευταίος δρόμος στον οποίο εκτελούνται έργα (σ.σ. οδός Καλογερά) και θα παραμείνουν κάποια πεζοδρόμια και άλλες εργασίες που θα τελειώσουν τέλος του μηνός.

«Έχουμε περίπου 3 μήνες καθυστέρηση που είναι δικαιολογημένη. Είχαν βρεθεί κάποια αρχαία κοντά στο σωματείο της Αλκής και έπρεπε να γίνουν ανασκαφές σε λαγούμια, ενώ υπήρχαν και κάποιες άλλες καθυστερήσεις», σημείωσε ο κ. Βύρας.

Το έργο, που έχει μεταμορφώσει τη βιτρίνα του εμπορικού κέντρου της Λάρνακας, περιλάμβανε εργασίες πλακόστρωσης των δύο ιστορικών πλατειών της Λάρνακας και μέρους της οδού Ερμού, καθώς και δημιουργία νέας πλατείας στην οδό Γλάδστωνος.

Επιπρόσθετα, φυτεύτηκαν δέντρα και φυτά, ενώ θα τοποθετηθούν και υδάτινα στοιχεία.

Σε πολύ προχωρημένο στάδιο είναι και το δεύτερο μεγάλο έργο, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου.

Ήδη έχει τελειώσει η πλακόστρωση στην οδό Ερμού, στην οποία συνεχίζεται η διαδικασία τοποθέτησης σκίαστρων, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Βύρα, μέχρι τα μέσα Αυγούστου θα ολοκληρωθούν τα έργα στο δεύτερο τμήμα της οδού Ζήνωνος Κιτιέως.

Πρόκειται στην ουσία για τα τελευταία έργα που επηρεάζουν εμπορικά καταστήματα. Το τελευταίο τμήμα, μέχρι το κτήριο της Οθωμανικής Τράπεζας, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Οι εργασίες στο εμπορικό κέντρο αφορούν σε πλακόστρωση δρόμων, διαπλάτυνση πεζοδρομίων καθώς και δημιουργία νέων πλατειών.

Επιπρόσθετα, θα ενισχυθεί σημαντικά το πράσινο, ενώ στα σημεία όπου, λόγω του μικρού πλάτους των πεζοδρομίων, δεν είναι δυνατή η φύτευση δένδρων θα τοποθετούνται σταδιακά συστήματα σκίασης.

Τα δύο έργα, που θα κοστίσουν πάνω από €14 εκατ., συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ και κατακυρώθηκαν στην εταιρεία Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors & Developers Ltd.

Αισιόδοξος πως τα έργα θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση του εμπορικού κέντρου της πόλης εμφανίζεται ο δήμαρχος Λάρνακας.

«Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για νέα ξενοδοχεία, ενώ άρχισαν να ενοικιάζονται και άδεια καταστήματα», σημείωσε, τονίζοντας πως η ζήτηση έχει αυξηθεί.

Σημειώνεται πως στο κέντρο της πόλης υπάρχουν περίπου 25 μικρά ξενοδοχεία, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία τουλάχιστον άλλων δύο στον χώρο όπου βρισκόταν το πολυκατάστημα Zara και σε παρακείμενο ακίνητο κοντά στη Δημοτική Αγορά.