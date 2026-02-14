Υπομονή για ακόμη έξι μήνες καλούνται να κάνουν οι καταστηματάρχες του κέντρου της Λάρνακας, που δίνουν μάχη επιβίωσης, λόγω και των δύο μεγάλων έργων ανάπλασης που ξεκίνησαν τέλη του 2024.

Το πρώτο έργο που θα ολοκληρωθεί είναι αυτό της ανάπλασης των πλατειών Αλκής και Ακρόπολης. Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου ξεκινά η τέταρτη και τελευταία φάση του έργου, που θα έχει διάρκεια 4 μηνών. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στο νότιο τμήμα της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, καθώς και σε τμήμα της οδού Κωνσταντίνου Καλογερά.

Στην περιοχή θα γίνουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε τα οχήματα που κινούνται από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας προς το παλαιό Νοσοκομείο να εκτρέπονται στο βόρειο ανακατασκευασμένο τμήμα της λεωφόρου, που θα λειτουργεί ως ρεύμα ανόδου. Σ’ ό,τι αφορά τα οχήματα που κινούνται στην κάθοδο, θα εκτρέπονται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Ζαχαριάδη, Κυριάκου Μάτση και Κίμωνος. Σύμφωνα με τον Δήμο Λάρνακας, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τα εν λόγω τμήματα θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα οχήματα, ενώ θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των πεζών προς τις επηρεαζόμενες κατοικίες και επιχειρήσεις.

Μεγαλύτερος είναι ο δρόμος για το δεύτερο έργο που αφορά στην ανάπλαση των εμπορικών δρόμων του κέντρου. Το έργο ΑμεΑ 2 αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2027, ωστόσο, ο στόχος είναι μέχρι το φθινόπωρο να τελειώσουν οι εργασίες μπροστά από τα καταστήματα. Από τις 26 Ιανουαρίου ξεκίνησε η Δ΄ Φάση του έργου, που αναμένεται να έχει διάρκεια 6 μηνών. Οι εργασίες εκτελούνται σε τμήμα της οδού Ζήνωνος Κιτιέως, από τη συμβολή της με την οδό Δημοσθένη Μιτσή μέχρι την οδό Ζήνωνος Πιερίδη, καθώς και στις οδούς Ευανθίας Πιερίδου και Φίλιου Ζανέττου. Παράλληλα, συνεχίζονται εργασίες και σε δεύτερο τμήμα μπροστά από τη Δημοτική Αγορά.