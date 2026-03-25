Ένα ανθρωποειδές ρομπότ αποτέλεσε την πιο εντυπωσιακή στιγμή της δεύτερης ημέρας του διεθνούς συνεδρίου για την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, το οποίο διοργανώνει η Μελάνια Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Το ρομπότ συνόδευσε την πρώτη κυρία των ΗΠΑ σε διάδρομο του Λευκού Οίκου πριν απευθυνθεί στους καλεσμένους, καλωσορίζοντάς τους σε διάφορες γλώσσες.

Η Μελάνια Τραμπ φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα συζύγους ηγετών από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Fostering the Future, η οποία επικεντρώνεται στη βελτίωση της ζωής των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας.

Στόχος της δράσης είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, με παράλληλη αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την ταχεία ανάπτυξή της.

.@FLOTUS arrives at her Fostering the Future Together summit on AI education, joined by @Figure_robot 03, an American-built humanoid robot pic.twitter.com/BS2wPjgl8v March 25, 2026

«Ο κόσμος μας μεταμορφώνεται και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε πλέον να έχουμε πρόσβαση σε γνώσεις που συγκεντρώθηκαν μέσα σε αιώνες ανθρώπινης ιστορίας» δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίσει ότι η επόμενη γενιά θα διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνολογικών γνώσεων και εκπαίδευσης. Όπως σημείωσε, η επένδυση στην εκπαίδευση και στην τεχνολογική κατάρτιση των παιδιών αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της οικονομικής ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάθος χρόνου.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 45 χώρες.

Η πρώτη ημέρα των εργασιών επικεντρώθηκε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, στις ψηφιακές δεξιότητες, στην ασφάλεια στο διαδίκτυο και στα εργαλεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας (EdTech), τα οποία περιλαμβάνουν λογισμικό και ψηφιακές εφαρμογές για χρήση στις σχολικές αίθουσες.

Τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, η Μελάνια Τραμπ έδωσε τον λόγο στην πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, η οποία τόνισε την ανάγκη προστασίας από τα deepfakes – ψηφιακά βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και μπορούν να αναπαράγουν με ρεαλισμό πρόσωπα και καταστάσεις. Παράλληλα, επεσήμανε ότι είναι σημαντικό να περιορίζεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών από μικρά παιδιά, ιδίως κάτω των τριών ετών, καθώς και η υπερβολική έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Dangers de l'IA: "En même temps, je suis fascinée et inquiète", confie Brigitte Macron, aux côtés de Melania Trump#BFM2 pic.twitter.com/D2TpIexMy8 — BFM (@BFMTV) March 25, 2026

