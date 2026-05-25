Μέχρι τις 13 Ιουλίου μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά, με το Υπουργείο Άμυνας να προσκαλεί άτομα που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, ως καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη, να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Πύλης (www.gov.cy), στη θεματική ενότητα «Στράτευση» Στρατολογία – Αίτηση για Πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥ.ΟΠ.), από τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, απορίες, υποβοήθηση στη συμπλήρωση της αίτησης ή και για τις περιπτώσεις σφάλματος ή αδυναμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Στρατευσίμων και Πολιτών του Υπουργείου Άμυνας, καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 15:00, τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 1430 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: syop@mod.gov.cy .

Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και ταυτοποιημένος χρήστης στην Κυβερνητική Πύλη https://www.gov.cy/gr/. Η ταυτοποίηση προφίλ για πολίτες (Φυσικά Πρόσωπα) μπορεί να γίνει μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking), με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρα Ταυτοποίησης (ΚΕΠ ή ΚΕΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των ΚΕΠ, κατόπιν ραντεβού.

Σημειώνεται ότι, με το πέρας της υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι/ες θα υποβληθούν σε Αθλητική Δοκιμασία για διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης και σε Δοκιμασία Δύναμης για την αξιολόγηση μέγιστης δύναμης των μυών του πήχεως για δυνατό κράτημα και έλξη αντικειμένου για μεταφορά βάρους. Οι εν λόγω Δοκιμασίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός Ιουλίου και οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μηνύματος SMS.

