Του Billy Bambrough

Το Bitcoin δεν κατάφερε να ανακτήσει τη δυναμική του μετά την πτώση του από τις 126.000 δολάρια τον Οκτώβριο του 2025. Η τιμή του Bitcoin υποχώρησε στο χαμηλά των 60.000 δολαρίων τον Φεβρουάριο, για να ανακάμψει στα επίπεδα των 80.000 δολαρίων, αν και ορισμένοι προειδοποιούν ότι επίκειται νέα πτώση του δημοφιλέστερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο.

Ενώ οι επενδυτές προετοιμάζονται για την ανακοίνωση μιας τεράστιας αλλαγής στον κόσμο του Bitcoin από την εταιρεία Strategy του Michael Saylor, ο Elon Musk αποκάλυψε ότι η εταιρεία του αεροδιαστημικής, SpaceX, κατέχει πολύ περισσότερα Βitcoin από ό,τι πίστευε η αγορά.

Η SpaceX, σε συνεργασία με την xAI και την πλατφόρμα X, το πρώην Twitter, επιβεβαίωσε επίσημα τα σχέδιά της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, υποβάλλοντας δήλωση εγγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ενόψει της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) που θα λάβει χώρα τον επόμενο μήνα.

Τα έγγραφα που κατατέθηκαν αποκαλύπτουν ότι η SpaceX κατέχει λίγο περισσότερα από 18.700 Βitcoin με την αξία τους να ανέρχεται στα 1,3 δισ. δολάρια, τα οποία αποκτήθηκαν με τίμημα λίγο πάνω από 660 εκατ. δολάρια, περίπου 35.000 δολάρια το Bitcoin. Η τρέχουσα τιμή του Bitcoin φέρνει την αξία τους στα 1,4 δισ. δολάρια.

Τα Βitcoin που κατέχει η εταιρεία είναι υπερδιπλάσια από τα 8.300 tokens που είχαν συνδέσει με τη SpaceX οι άνθρωποι του blockchain της Arkham.

Ένα απόθεμα 18.700 bitcoin θα έκανε τη SpaceX τον έβδομο μεγαλύτερο κάτοχο Bitcoin, ξεπερνώντας το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase, το οποίο κατέχει κάτι λιγότερο από 16.500 tokens, σύμφωνα με το BitcoinTreasuries.net.

Η Tesla του Musk εξακολουθεί να κατέχει περίπου 10.000 bitcoin. Αν και ο Musk έχει σταματήσει τις δημοσιεύσεις στα social media για το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα τα τελευταία χρόνια, εντούτοις παραμένει επικριτικός απέναντι στο δολάριο, χαρακτηρίζοντάς το “απελπισία” και δηλώνοντας ότι η ενέργεια είναι “το πραγματικό νόμισμα” — φράση που ορισμένοι την εκλαμβάνουν ως αναφορά στο Bitcoin.

Τον Οκτώβριο, ο Musk δημοσίευσε στην πλατφόρμα X ότι “το Bitcoin βασίζεται στην ενέργεια: μπορείς να εκδίδεις πλαστό νόμισμα, και κάθε κυβέρνηση στην ιστορία το έχει κάνει, αλλά είναι αδύνατο να πλαστογραφήσεις την ενέργεια”, και συμφώνησε ότι στημ “παγκόσμια κούρσα” του ανταγωνισμού για την τεχνητή νοημοσύνη οφείλεται η άνοδος της τιμής του χρυσού, του ασημιού και του Bitcoin τα τελευταία χρόνια.

Η εξόρυξη του Βitcoin καταναλώνει κάθε χρόνο τόση ηλεκτρική ενέργεια όσο ορισμένα μικρά κράτη, με τις ενεργειακές του απαιτήσεις να αυξάνονται παράλληλα με την τιμή του, καθώς όλο και περισσότεροι miners εντάσσονται στο δίκτυο.

Η υποστήριξη του Musk στο Bitcoin και στα κρυπτονομίσματα έχει ατονήσει σε σύγκριση με τη “φρενίτιδα” την εποχή της πανδημίας, αν και ο Musk συνεχίζει να στηρίζει το Bitcoin, καθώς και το “αγαπημένο” του, dogecoin.

Ωστόσο, στην αίτηση της SpaceX δεν γίνεται καμία αναφορά στο dogecoin, το κρυπτονόμισμα που βασίζεται σε meme, ούτε στο ethereum, κρυπτονομίσματα που ο Musk έχει αναφέρει πως κατέχει στο προσωπικό του χαρτοφυλάκιο.

Η SpaceX στοχεύει σε αποτίμηση έως και 2 τρισ. δολαρίων, με στόχο να σηκώσει περίπου 75 δισ. δολάρια, σε μια κίνηση που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά όλων των εποχών και θα μπορούσε να προαναγγείλει τα σχέδια εισαγωγής στο χρηματιστήριο των ανταγωνιστών της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης: της OpenAI και της Anthropic.

Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους 4,7 δισ. δολαρίων το α’ τρίμηνο και ζημιά 4,3 δισ. δολαρίων, με τη Starlink, την επιχείρηση δορυφορικού διαδικτύου της SpaceX, να αποτελεί τον βασικό μοχλό κέρδους και ανάπτυξης του ομίλου.

Στο μεταξύ, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance έχει λανσάρει αόριστης διάρκειας futures που επιτρέπουν στους χρήστες να διαπραγματεύονται τις αναμενόμενες αποτιμήσεις ιδιωτικών εταιρειών προτού να είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο οι μετοχές τους, με τη SpaceX να είναι το πρώτο future που τέθηκε σε ισχύ.

“Τα συγκεκριμένα futures αποτελούν ακόμη ένα παράδειγμα για το πώς η Binance διευκολύνει την πρόσβαση στις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά, συνδυάζοντας την υποδομή της που είναι ειδικά σχεδιασμένη για κρυπτονομίσματα με σημαντικά χρηματοοικονομικά γεγονότα. Καθώς το ενδιαφέρον για τις δημόσιες προσφορές συνεχίζει να αυξάνεται, προσφέρουμε στους χρήστες έναν πιο ευέλικτο τρόπο να αξιοποιήσουν νωρίτερα τις αναμενόμενες IPO”, σχολίασε ο Shunyet Jan, επικεφαλής του τμήματος spot και παραγώγων της Binance, σε δελτίο τύπου της εταιρείας.

