Πτώση της τάξης του 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων, καθώς οι αγορές αποτιμούν τις ενδείξεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Το Brent υποχωρεί κατά 5,84%, στα 97,49 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει πτώση 6,15%, στα 90,66 δολάρια το βαρέλι.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη είχαν «διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό» μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Παρά το θετικό κλίμα, παραμένουν σοβαρές εκκρεμότητες, με βασικότερο ζήτημα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την Κυριακή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ «δεν βιάζονται» να καταλήξουν σε συμφωνία με την Τεχεράνη, περιορίζοντας τις προσδοκίες για άμεση διευθέτηση.

«Παρά όλες τις επιφυλάξεις και τους κινδύνους που παραμένουν για την ειρηνευτική συμφωνία και το Στενό του Ορμούζ, υπάρχει τώρα κάποιο φως στο τέλος του τούνελ, το οποίο θα φέρει κάποια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από τις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της MST Marquee, Saul Kavonic.

Πιο συγκρατημένη εμφανίζεται η αγορά, καθώς προηγούμενοι γύροι συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών είχαν καταρρεύσει παρά τις αρχικές ενδείξεις προόδου. «Έχουμε βρεθεί σε αυτό το στάδιο και στο παρελθόν, μόνο και μόνο για να καταρρεύσουν οι συνομιλίες. Επομένως, η αγορά πιθανότατα θα είναι πιο επιφυλακτική όσον αφορά την υπερβολική αντίδραση», δήλωσε ο Warren Patterson, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ING.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας, η επιστροφή στην ομαλή ροή πετρελαίου μέσω του Ορμούζ θα απαιτήσει χρόνο, καθώς θα πρέπει να αποκατασταθούν κατεστραμμένες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Όσο περισσότερο διαρκέσει η κρίση, τόσο πιο αμφισβητήσιμο γίνεται το εάν οι παγκόσμιοι ηγέτες θέλουν πραγματικά ένα γρήγορο τέλος στις διαταραχές», δήλωσε η αναλύτρια της Phillip Nova, Priyanka Sachdeva.

