Τα συγχαρητήριά του προς τα νεοεκλεγέντα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων εκφράζει το ΚΕΒΕ, με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου να εύχονται κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν.

Το Επιμελητήριο εκφράζει την πεποίθηση ότι η νέα κοινοβουλευτική θητεία μπορεί να αποτελέσει περίοδο παραγωγικού έργου και υπεύθυνων αποφάσεων, με έμφαση στην προώθηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΕΒΕ σημειώνει ότι, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και συνεχών γεωοικονομικών εξελίξεων, η στενή συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, Κοινοβουλίου και επιχειρηματικής κοινότητας καθίσταται περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Παράλληλα, επαναβεβαιώνει την ετοιμότητα και την προθυμία του να συνεργαστεί ουσιαστικά με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων, συμβάλλοντας με τεκμηριωμένες θέσεις, εποικοδομητικές προτάσεις και υπεύθυνες εισηγήσεις στη διαμόρφωση πολιτικών.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, οι πολιτικές αυτές πρέπει να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για μια οικονομία εξωστρεφή, βιώσιμη και ανθεκτική, για μια επιχειρηματικότητα δυνατή και ανταγωνιστική, για μια κοινωνία ευημερούσα και για ένα κράτος σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς την ανάπτυξη.