Μπορεί να συνδέεται η κορυφή ενός βουνού με την κορυφή μιας εταιρείας; Και όμως μπορεί. Η Χριστίνα Φλαμπούρη, η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στο Έβερεστ, μεταφέρει στον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κόσμο τα μαθήματα ομαδικότητας, επιμονής και υπομονής που αποκόμισε από τις πιο απαιτητικές κορυφές του πλανήτη.

Στο πλαίσιο του διήμερου 5ου Mediterranean Finance Summit, που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στη Λεμεσό από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και το ICPAC CFO Society, η Ελληνίδα αλπινίστρια και motivational speaker εξηγεί στον «Φ» πώς η προετοιμασία, η ψυχραιμία και η ικανότητα προσαρμογής σε ακραίες συνθήκες μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για στελέχη και επιχειρηματίες.

Όπως εξηγεί, η επιτυχία δεν προκύπτει από την απουσία φόβου ή δυσκολιών, αλλά από τη δυνατότητα να συνεχίζεις μέσα στην αβεβαιότητα, να αξιολογείς σωστά τα δεδομένα και να εστιάζεις στο επόμενο βήμα.

Μέσα από τα λεγόμενα της αποδυκνείει πως η δική της διαδρομή, από τον φόβο έως την κορυφή του κόσμου, δείχνει ότι οι μεγάλοι στόχοι κατακτώνται με στρατηγική, επιμονή και σκληρή δουλειά σε όλους τους τομείς, που φτάνουν από το βουνό μέχρι τα υψηλότερα γραφεία των CEO.

– Ως ορειβάτισσα που έχει κατακτήσει δύσκολες κορυφές, πώς μεταφέρετε την εμπειρία σας στην ανθεκτικότητα και την ηγεσία στον χρηματοοικονομικό κόσμο;

Η ορειβασία με δίδαξε ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι να μην φοβάσαι ή να μην κουράζεσαι, είναι να συνεχίζεις παρά την αβεβαιότητα και τις συνεχές αλλαγές στο περιβάλλον. Σε ένα βουνό, όπως και στον χρηματοοικονομικό κόσμο, οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς και πολλές φορές δεν μπορείς να ελέγξεις το περιβάλλον. Μπορείς όμως να ελέγξεις την προετοιμασία, τη στάση σου και τις αποφάσεις σου και αυτό είναι που τελικά φέρνει την επιτυχία.

Η ηγεσία επίσης δεν έχει να κάνει μόνο με το να “οδηγείς” μια ομάδα, αλλά με το να εμπνέεις εμπιστοσύνη όταν υπάρχει πίεση. Στις αποστολές μου έμαθα ότι ο σωστός αρχηγός/ηγέτης ακούει, παρατηρεί, προσαρμόζεται και παραμένει ψύχραιμος. Αυτές οι αρχές είναι εξαιρετικά σημαντικές και στις επιχειρήσεις και στον χώρο των οικονομικών, όπου οι αποφάσεις συχνά λαμβάνονται μέσα σε αβεβαιότητα και πίεση χρόνου.

– Ποιες στιγμές στα βουνά σας δίδαξαν τα πιο σημαντικά μαθήματα για το πώς να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και αβεβαιότητες στη ζωή και την καριέρα;

Οι πιο σημαντικές στιγμές δεν ήταν οι επιτυχίες, αλλά οι φορές που χρειάστηκε να κάνω πίσω. Στο βουνό, το να εγκαταλείψεις μια κορυφή μπορεί να είναι η πιο ώριμη και σωστή απόφαση. Αυτό μου δίδαξε ότι η αποτυχία δεν είναι το τέλος αλλά είναι μέρος της διαδρομής.

Επίσης, στα μεγάλα υψόμετρα, στην ζώνη θανάτου, συνειδητοποιείς πόσο σημαντικό είναι να μένεις παρούσα στη στιγμή.

Δεν σκέφτεσαι όλη τη διαδρομή μέχρι την κορυφή, επικεντρώνεσαι στο επόμενο βήμα, στην επόμενη ανάσα. Αυτό εφαρμόζεται απόλυτα και στη ζωή και στην καριέρα, όταν οι στόχοι μοιάζουν τεράστιοι, χρειάζεται να δουλέψεις απλά για το επόμενο βήμα. Και βήμα – βήμα, κάποια στιγμή η κορυφή είναι μόνο ένα βήμα μακριά.

– Ποια είναι τα «εργαλεία» ή στρατηγικές που χρησιμοποιείτε για να παραμείνετε προσηλωμένη στον στόχο σας όταν οι συνθήκες γίνονται ακραίες;

Πρώτα απ’ όλα, η προετοιμασία. Όσο καλύτερα προετοιμασμένη είσαι, τόσο λιγότερο χώρο αφήνεις στον πανικό. Το δεύτερο είναι η πειθαρχία, να συνεχίζεις ακόμη και όταν η διάθεση ή οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές.

Ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο είναι η διαχείριση της σκέψης. Στις δύσκολες στιγμές προσπαθώ να μη σκέφτομαι πόσο δύσκολο είναι συνολικά, αλλά τι χρειάζεται να κάνω ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Επίσης, έχω μάθει να αποδέχομαι ότι η δυσκολία είναι μέρος της διαδικασίας και όχι ένδειξη ότι κάτι πάει λάθος.

– Πώς η πειθαρχία, η προετοιμασία και η ψυχική ανθεκτικότητα που απαιτεί η ορειβασία μπορούν να εφαρμοστούν σε επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις;

Στην ορειβασία δεν υπάρχει «τύχη» χωρίς προετοιμασία και στρατηγική. Πριν από κάθε αποστολή, αφιερώνεις μήνες ή και χρόνια σε σχεδιασμό, εκπαίδευση και αξιολόγηση ρίσκου. Το ίδιο ισχύει και στις επιχειρηματικές αποφάσεις, χρειάζεται στρατηγική, υπομονή και μακροπρόθεσμη σκέψη.

Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι εξίσου σημαντική. Όταν βρίσκεσαι σε δύσκολες συνθήκες, δεν μπορείς να παίρνεις αποφάσεις βασισμένες στον φόβο ή στο συναίσθημα της στιγμής. Πρέπει να παραμένεις ψύχραιμος, να αξιολογείς τα δεδομένα και να προσαρμόζεσαι. Αυτή η ικανότητα είναι πολύτιμη σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον αλλά θα έλεγα σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

– Υπάρχει κάποιο προσωπικό επίτευγμα ή εμπειρία από την ορειβασία που πιστεύετε ότι μπορεί να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες να ξεπεράσουν τα δικά τους όρια;

Το γεγονός ότι έγινα η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στο Έβερεστ δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου «τρομερού» ταλέντου. Ισα ισα δεν είχα το background να γίνω ορειβάτης, ήμουν πάντα ένα μαζεμένο και φοβισμένο κορίτσι. Ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Η στιγμή που κράτησα την Ελληνική σημαία στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου, για εμένα, είναι η επιβεβαίωση της φράσης που είπε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το Έβερεστ, ο Χίλαρι είπε ότι δεν χρειάζεται να έχει γεννηθεί με κάποιο εξωπραγματικό ταλέντο για να πετύχεις σπουδαία επιτεύγματα στη ζωή σου, μπορεί να είσαι ένα απλός καθημερινός άνθρωπος που βάζει υψηλούς στόχους και δουλεύει πολύ σκληρά για να τους πετύχει.