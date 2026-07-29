Το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα καυτά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και επηρεάζουν την καθημερινότητα τους. Αναλογιστήκατε πόσες ώρες οι εργαζόμενοι σπαταλάμε καθημερινά πίσω από το τιμόνι, αναμένοντας να ανάψει το πράσινο φανάρι ή να μας δοθεί προτεραιότητα από ένα άλλο οδηγό για να προχωρήσουμε προς τον προορισμό μας; Ιδιαίτερα τους μήνες κατά τους οποίους είναι ανοικτά τα σχολεία οι δρόμοι με τις ατέλειωτες ουρές αυτοκινήτων είναι σύνηθες φαινόμενο και μάλιστα τα τελευταία χρόνια καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και όχι μόνο κατά τις ώρες αιχμής. Τα μέτρα που κατά καιρούς λαμβάνονται από τους αρμοδίους σε κάποιες περιπτώσεις βοήθησαν να μειωθεί το πρόβλημα ενώ σε άλλες, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, όχι. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι ένας σιωπηλός εχθρός της οικονομικής ανάπτυξης.

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην προσέλευση του προσωπικού στην εργασία του, ο πρωινός εκνευρισμός, το άγχος και η κούραση που προκαλούνται είναι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την αποδοτικότητα του εργαζομένου. Επιπλέον οι ζημιές που προκαλούνται στα αυτοκίνητα και η αυξημένη κατανάλωση καυσίμων από το «σταμάτα – ξεκίνα» ανεβάζουν το κόστος στην τσέπη του πολίτη. Το πρόβλημα θα πρέπει, ταπεινά πιστεύω, να ειδωθεί ολιστικά, να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι και με στρατηγικό τρόπο και όχι με αποσπασματικές κινήσεις οι οποίες δε δίνουν οριστικές λύσεις, να καταρτιστεί πλάνο τριετίας ή πενταετίας η υλοποίηση του οποίου θα φέρει απτά αποτελέσματα. Μια από τις παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού είναι και η πρόβλεψη για το πώς θα είναι η κατάσταση στους δρόμους στο μέλλον. Στην Κύπρο είδαμε το έργο πολλές φορές. Σχεδιάζεται κάτι σήμερα και μέχρι να υλοποιηθεί διαπιστώνουμε ότι η τεχνολογία του ή ο τρόπος λειτουργίας του δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα δεδομένα του μέλλοντος. Ρόλο στην αντιμετώπιση του κυκλοφορικού έχουν όλοι, η κυβέρνηση, οι κρατικές υπηρεσίες, η Βουλή των Αντιπροσώπων και οι τοπικές Αρχές.

Για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού απαιτείται συνεργασία όλων των υπηρεσιών οι οποίες θα πρέπει να συντονίζονται από ένα κεντρικό φορέα ο οποίος με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων να προωθήσει μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα το πρόβλημα.

Τα μέτρα που θα ληφθούν θα πρέπει να είναι στη βάση της αρχής της αναλογικότητας και να λαμβάνουν υπόψη την κάθε περίπτωση με τα χαρακτηριστικά και τα δεδομένα της. Για παράδειγμα άλλα μέτρα να ληφθούν στη Λευκωσία, άλλα στη Λεμεσό και άλλα στο Τρόοδος στο οποίο παρατηρείται αυξημένη τροχαία κίνηση μόνο κατά τη διάρκεια του Δεκαπενταυγούστου ή 2-3 Σαββατοκυρίακα του χειμώνα όταν χιονίζει. Βασικό γρανάζι στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού θα πρέπει να είναι και η τεχνολογία, όχι για να διαδραματίζει ρόλο φοροεισπράκτορα, όπως γίνεται στις πλείστες των περιπτώσεων σήμερα με το σύστημα φωτοεπισήμανσης, αλλά για να βοηθά και να κατευθύνει τους οδηγούς να φθάνουν γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό τους. Θα πρέπει να αναδειχθούν τα οφέλη της κυκλοφορίας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των οποίων θα πρέπει να σχεδιαστούν εκ νέου τα δρομολόγια τους και να ενισχυθούν οι διαδρομές τους ώστε να εξυπηρετούν τους πολίτες.

Στο κάδρο για αντιμετώπιση του προβλήματος θα πρέπει να μπει και η αλλαγή της κουλτούρας των πολιτών η οποία μπορεί να αλλάξει με τη σωστή διαπαιδαγώγηση ταυτόχρονα με τη δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών οι οποίες θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού.

Οι χαμένες ώρες των εργαζομένων πίσω από το τιμόνι και το οικονομικό το κόστος που προκαλείται από αυτές δεν πρέπει να αγνοείται αλλά αντίθετα θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στους σχεδιασμούς για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Η ποιότητα ζωής των πολιτών, η αναπτυξιακή πορεία των πόλεων και γενικά η εξοικονόμηση πόρων οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλους τομείς της οικονομίας θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο των πολιτικών και των μέτρων που αφορούν στην αντιμετώπιση ενός σύνθετου, πολύπλοκου και κυρίως καθημερινού προβλήματος των πολιτών.

*Δημοσιογράφος, τέως διευθυντής Γραφείου

Προέδρου της Δημοκρατίας