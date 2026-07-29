Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Νικόκλειας και Χωλετριών, στην επαρχία Πάφου.

Η φωτιά οριοθετήθηκε, αφού κατέκαυσε έκταση περίπου δύο εκταρίων με σπαρτά, αποκαλάμη και άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της εργάστηκαν πέντε επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πάφου, πέντε οχήματα του Τμήματος Δασών, μία φορητή μονάδα πυρόσβεσης της Υπηρεσίας Θήρας και ένας εκμισθωμένος προωθητής γαιών.

Στις επιχειρήσεις συνέδραμαν επίσης τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.