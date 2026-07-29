Προεκτάσεις λαμβάνει η αποχώρηση από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου της περασμένης Δευτέρας, των δημοτικών ομάδων του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ και του ΕΛΑΜ, με αφορμή την έγκριση των σχεδίων υπηρεσίας της δημοτικής υπηρεσίας. Στο θέμα επανήλθε χθες η δημοτική ομάδα του ΔΗΚΟ με ανακοίνωση της, η οποία σήμερα προκάλεσε την απαντητική ανακοίνωση της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ.

Η δημοτική ομάδα του ΔΗΚΟ επισημαίνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να λάβει αποφάσεις που οφείλουν να διέπονται από νομιμότητα, διαφάνεια, αξιοκρατία και αποκλειστικά από τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου. Ωστόσο, κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Υπηρεσίας για τη θέση του Λοχία, η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ και ο Δημαρχεύων εισηγήθηκαν τροποποιήσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζει η ομάδα του ΔΗΚΟ, δεν εξυπηρετούσαν καθ’ εαυτό τις ανάγκες της Δημοτικής Υπηρεσίας, αλλά φωτογράφιζαν συγκεκριμένο υπάλληλο.

Το πιο λυπηρό, όμως, αναφέρεται, ήταν ότι έγινε ακόμη και ονομαστική αναφορά στον συγκεκριμένο υπάλληλο μέσα στην Ολομέλεια, ενέργεια λανθασμένη και αδικαιολόγητη, γιατί ουσιαστικά στοχοποιεί έναν εργαζόμενο του Δήμου, ο οποίος δεν συμμετέχει στη λήψη πολιτικών αποφάσεων και δεν έχει δώσει ποτέ το δικαίωμα να αποτελεί αντικείμενο δημόσιας αντιπαράθεσης.

Δυστυχώς, η συζήτηση δεν περιορίστηκε στην ανταλλαγή επιχειρημάτων, αναφέρει η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ στον Δήμο Πάφου. Ακόμη και πριν από τη λήψη της απόφασης επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί κλίμα έντασης και απαξίωσης, ενώ μετά την απόφαση της Ολομέλειας, με την οποία η συγκεκριμένη πρόταση δεν εγκρίθηκε, ακολούθησε λεκτική επίθεση από Δημοτικούς Συμβούλους ΔΗΣΥ και απαξιωτική συμπεριφορά.

Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι η συμπεριφορά συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβούλου του ΔΗΣΥ, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, υποστηρίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΔΗΚΟ. Έχει απασχολήσει επανειλημμένα την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου και, δυστυχώς, επαναλαμβάνεται με χλευασμό, υποτίμηση και έλλειψη του απαιτούμενου σεβασμού προς συναδέλφους και προς τον ίδιο τον θεσμό.

Για λόγους σεβασμού προς τον θεσμό, την αξιοπρέπεια του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των μελών του, 11 Δημοτικοί Σύμβουλοι αποχωρήσαμε από τη συνεδρία της Ολομέλειας, με αποτέλεσμα τη διακοπή και τον τερματισμό της, λόγω έλλειψης απαρτίας, καταλήγει η ανακοίνωση της δημοτικής ομάδας του ΔΗΚΟ.

Απαντώντας στα όσα αναφέρθηκαν, η δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ στη σημερινή ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι η ανακοίνωση της δημοτικής ομάδας του ΔΗΚΟ επιλέγει την παραπληροφόρηση, την παραποίηση των γεγονότων και την προσωπική στοχοποίηση των Δημοτικών Συμβούλων του ΔΗΣΥ.

Η τροποποίηση του Σχεδίου Υπηρεσίας δεν ήταν εισήγηση του ΔΗΣΥ, αναφέρει, αλλά. κατατέθηκε από τη Διοίκηση του Δήμου Πάφου, η οποία αιτιολόγησε την ανάγκη προσαρμογής του στις ιδιαιτερότητες της Δημοτικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Δήμων δήλωσε ξεκάθαρα ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ότι τα πρότυπα Σχέδια Υπηρεσίας δεν είναι δεσμευτικά και μπορούν να προσαρμόζονται από κάθε Δήμο.

Η δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ καλεί την ομάδα του ΔΗΚΟ να απαντήσει ποια υπηρεσιακή ή διοικητική λογική δικαιολογεί απαίτηση 18 ετών υπηρεσίας για μια θέση λοχία στην Τροχονομία, όταν για σημαντικά ανώτερες θέσεις απαιτούνται αισθητά λιγότερα χρόνια εμπειρίας και γιατί το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας προέβλεπε πέντε χρόνια υπηρεσίας και κρίθηκε ξαφνικά αναγκαία η εκτόξευση της απαίτησης στα 18.

Η πρόταση που υποστηρίξαμε άφηνε ανοικτή τη διαδικασία σε όλους όσοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, υποστηρίζει ο ΔΗΣΥ, . κάνοντας λόγο για προσπάθεια να μετατοπιστεί η δημόσια συζήτηση από την ουσία στη δημιουργία εντυπώσεων, στοχοποιώντας Δημοτικούς Συμβούλους του ΔΗΣΥ με αβάσιμους ισχυρισμούς περί λεκτικών επιθέσεων.

Η επιλογή της αποχώρησης από τη συνεδρία, καταλήγει η ανακοίνωση της ομάδας του ΔΗΣΥ, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεχνητή πολιτική ένταση και να στραφεί η συζήτηση σε πρόσωπα αντί στην ουσία των αποφάσεων.