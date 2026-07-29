Σε δυναμική κινητοποίηση κατέρχονται το ερχόμενο Σάββατο οι αμπελουργοί της Πάφου διαμαρτυρόμενοι για την στάση των αρμοδίων υπηρεσιών σχετικά με το πρόβλημα του περονόσπορου που έπληξε φέτος τις καλλιέργειες. Οι αμπελουργοί της επαρχίας θα συγκεντρωθούν στις 9.00 το πρωί του Σαββάτου στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, στο ύψος της Τσάδας, πραγματοποιώντας εκδήλωση η οποία θα περιλάμβάνει και την διακοπή της τροχαίας κίνησης για κάποιο χρονικό διάστημα.

Οι αμπελουργοί διαμαρτύρονται τόσο για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην πλήρη καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε ο περονόσπορος, όσο και για το γεγονός ότι το Υπουργείο Γεωργίας έχει διαμηνύσει ότι οι αποζημιώσεις θα αφορούν σε δύο μόνο ποικιλίες σταφυλιών που κρίθηκε ότι πλήγησαν κυρίως από την ασθένεια. Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι από τον περονόσπορο έχει πληγεί το σύνολο της παραγωγής και όχι μόνο συγκεκριμένες ποικιλίες σταφυλιών.

Κατόπιν τούτου, αποφασίσθηκε η κάθοδος στους δρόμους το ερχόμενο Σάββατο προκειμένου να διατρανώσουν την αποφασιστικότητα τους να διεκδικήσουν οικονομική αρωγή από το κράτος αναλόγως των πραγματικών ζημιών που υπέστησαν, αλλά και για πιέσουν για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται από πλευράς κρατικών φορέων.

Θυμίζουμε ότι το θέμα του περονόσπορου που έπληξε φέτος την αμπελοκαλλιέργεια στην Πάφο, ήταν το πρώτο ζήτημα με το οποίο ασχολήθηκαν στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο και οι βουλευτές Πάφου. Χρύσανθος Σαββίδης, Βαλεντίνος Φακοντής, Χαράλαμπος Πάζαρος, προέβησαν σε ερωτήσεις μέσω του Κοινοβουλίου για τις σχεδιαζόμενες ενέργειες των κρατικών φορέων προκειμένου να έρθουν αρωγοί στους πληγέντες.