Η πυρκαγιά που ξέσπασε κατά την καταστροφή εκρηκτικών υλικών, γεννά σοβαρά ερωτήματα που απαιτούν πειστικές απαντήσεις και όχι φτηνές δικαιολογίες. Ποιος φωτεινός παντογνώστης έκρινε ότι η πλέον κατάλληλη στιγμή για την καταστροφή εκρηκτικών ήταν σε περίοδο που η Κύπρος ψήνεται από τον καύσωνα, με τους δείκτες επικινδυνότητας για πυρκαγιές να βρίσκονται στο κόκκινο και τις αρχές να απευθύνουν καθημερινά δραματικές εκκλήσεις προς τους πολίτες για προσοχή, αυτοί που οφείλουν να δίνουν το παράδειγμα φαίνεται πως λειτουργούν στον δικό τους κόσμο.

Το επεισόδιο στο Καλό Χωριό δεν πρέπει να περάσει και να ξεχαστεί. Απαιτείται άμεσα η απόδοση ευθυνών. Όχι για να βρεθεί αποδιοπομπαίος τράγος, αλλά για να εμπεδωθεί επιτέλους στα κέντρα λήψης αποφάσεων ότι η πρόληψη απαιτεί πάνω από όλα σοβαρότητα.

Α.Ν.