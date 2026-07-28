Τις δραματικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια κατάδυσης στα Φίτζι κατέγραψε με την κάμερά του ένας Νεοζηλανδός influencer και δημιουργός περιεχομένου για την αλιεία, όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που το θαλάσσιο αρπακτικό κινείται εναντίον του και τον δαγκώνει στο δεξί πόδι.

Ο Χένρι Γκιμπς ﻿υπέστη σοβαρό τραυματισμό από την επίθεση του καρχαρία, ωστόσο, έπειτα από τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις και μεταμόσχευση δέρματος, οι γιατροί εκτιμούν ότι θα αναρρώσει πλήρως και θα διατηρήσει τη λειτουργικότητα του ποδιού του.

Καρέ-καρέ η επίθεση του καρχαρία

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια υποβρύχιου ψαρέματος.

Στο βίντεο φαίνεται ένας γκρι υφαλοκαρχαρίας να κινείται αρχικά γύρω από τον δύτη και στη συνέχεια να επιταχύνει ξαφνικά προς το μέρος του, δαγκώνοντάς τον στο πόδι. Ακολουθούν στιγμές πανικού, με τον Γκιμπς να αφήνει μια κραυγή καθώς η κάμερα καταγράφει τις τελευταίες εικόνες πριν ο δύτης χάσει τον έλεγχό της.

Οι δύτες που τον συνόδευαν τον ανέσυραν άμεσα από το νερό, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Δεν κρατώ κακία στον καρχαρία»

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Γκιμπς δήλωσε ότι δεν θεωρεί υπεύθυνο τον καρχαρία για την επίθεση.

«Νιώθω απίστευτα τυχερός που έχω ακόμη το πόδι μου, που μπορώ να χρησιμοποιώ το πέλμα μου και ότι βρίσκομαι στον δρόμο της ανάρρωσης», έγραψε στους περισσότερους από 113.000 ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Fishing Influencer Survives 'Nasty' Shark Attack in Fiji



Henry Gibbs, a New Zealand creator, was spearfishing in Fiji when a shark attacked him.

Gibbs, a popular social media influencer and fisherman from New Zealand, is recovering in the hospital following the attack.



Gibbs,… pic.twitter.com/etxsoufznl — T_CAS videos (@tecas2000) July 27, 2026

Όπως ανέφερε, βρισκόταν στο φυσικό περιβάλλον του καρχαρία, κάνοντας υποβρύχιο ψάρεμα, και εκτιμά ότι ο θόρυβος από το σκάφος ή τα ψαροντούφεκα ίσως προκάλεσε την επιθετική συμπεριφορά του σαρκοβόρου αρπακτικού.

«Δεν έχω καμία κακία απέναντι στον καρχαρία. Εγώ βρισκόμουν στον δικό του χώρο, κυνηγώντας την τροφή του», σημείωσε.

Το λάθος του influencer

Ο Γκιμπς εξήγησε ότι πριν από την επίθεση είχε παρατηρήσει τον καρχαρία να αλλάζει συμπεριφορά, πραγματοποιώντας συνεχείς κυκλικές κινήσεις κάτω από τους δύτες και δείχνοντας ολοένα και πιο ανήσυχος.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι δεν διέκοψε την κατάδυση επειδή θεώρησε πως το σχετικά μικρό μέγεθος του υφαλοκαρχαρία δεν αποτελούσε σοβαρή απειλή.

«Ανατρέχοντας στο συμβάν, αυτό από μόνο του θα έπρεπε να ήταν αρκετό για να σταματήσουμε την κατάδυση. Ήταν λάθος να κρίνω τον κίνδυνο από το μέγεθος του καρχαρία», ανέφερε.

Οι συμβουλές του δύτη μετά την περιπέτεια

Μετά την περιπέτειά του, ο influencer μοιράστηκε ορισμένα συμπεράσματά του με τους ακολούθους του.

Συνιστά στους δύτες να εγκαταλείπουν αμέσως την κατάδυση όταν παρατηρούν αλλαγή στη συμπεριφορά ενός καρχαρία, να μην υποτιμούν ποτέ ακόμη και μικρότερα είδη και, στις τροπικές περιοχές, να προτιμούν μαύρες στολές αντί για στολές παραλλαγής, καθώς έχει ενημερωθεί για παρόμοια περιστατικά με γκρι υφαλοκαρχαρίες.

«Αν ένας καρχαρίας αρχίσει να γίνεται νευρικός ή επιθετικός, μην το αγνοήσετε. Και ποτέ μην κρίνετε τον κίνδυνο από το μέγεθός του», υπογράμμισε.

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Χένρι Γκιμπς θα ανακτήσει πλήρως τη χρήση του ποδιού του.

iefimerida.gr