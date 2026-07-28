Δύο στρατιώτες που υπηρετούν σε μονάδα της επαρχίας Πάφου θέλησαν να λύσουν προσωπικές τους διαφορές εκτός μονάδας, δίνοντας ραντεβού το οποίο κατέληξε σε άγριο καβγά, στον σοβαρό τραυματισμό του ενός και στη σύλληψη του άλλου.

Το σοβαρότατο επεισόδιο διαδραματίσθηκε το βράδυ του περασμένου στην παραλία της Γεροσκήπου όπου σύμφωνα με τις έρευνες της Αστυνομίας και της Στρατονομίας δόθηκε το ραντεβού των δύο. Κατά την συνάντηση ο ένας στρτατιώτης, 19 ετών, φέρεται να επιτέθηκε στον 18χρονο που υπηρετεί στην ίδια μονάδα και να του προξένησε σοβαρή ζημιά στο μάτι και κάταγμα ζυγωματικού.

Ο τραυματίας, που κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά πρόσφατα, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, με τα τραύματα του να θεωρούνται σοβαρά.

Ενημερώθηκε σχετικά η Αστυνομία και η Εθνική Φρουρά και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη ο 19χρονος, ο οποίος προσήχθη ήδη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησης εναντίον του.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, καθώς και τις αιτίες που προκάλεσαν την αντιπαράθεση και την σοβαρή κατάληξη της.