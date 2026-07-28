Η ασφάλεια του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού και της ευρύτερης περιοχής αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας και προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, λόγω της στρατηγικής σημασίας των υποδομών που συγκεντρώνονται και αναπτύσσονται στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συγκάλεσε σήμερα σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κατά την οποία παρουσιάστηκε ο συνολικός σχεδιασμός για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας του Ενεργειακού Κέντρου, με επίκεντρο την πρόληψη, την ετοιμότητα και τον αποτελεσματικό συντονισμό.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Υπουργός Άμυνας, εκπρόσωποι των αρμόδιων Υπουργείων και Υφυπουργείων, o Υπαρχηγός της Αστυνομίας, Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Φρουράς, εκπρόσωποι άλλων αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, καθώς και εκπρόσωποι όλων των εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή Βασιλικού.

Κατά την παρουσίαση έγινε ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται και θα συνεχίσουν να λαμβάνονται για την ενίσχυση της χερσαίας, θαλάσσιας και εναέριας ασφάλειας.

Ο συνολικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, στην προστασία των κρίσιμων υποδομών και των εγκαταστάσεων της περιοχής, καθώς και στην ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

Κεντρικό μέρος του σχεδιασμού αποτελεί η δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού, το οποίο θα διασφαλίζει κοινή επιχειρησιακή εικόνα και θα ενισχύει την άμεση συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ όλων των υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή.

Η συγκέντρωση κρίσιμων ενεργειακών, λιμενικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην περιοχή καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ασφάλειας, το οποίο θα στηρίζεται στην πρόληψη των κινδύνων, στη συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα και στην έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε οποιοδήποτε περιστατικό.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία ανταλλάγησαν απόψεις και κατατέθηκαν εισηγήσεις από τους συμμετέχοντες. Επιβεβαιώθηκε η ανάγκη στενής και συνεχούς συνεργασίας μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στη βάση ενιαίου σχεδιασμού και σαφώς καθορισμένων αρμοδιοτήτων.

Η σημερινή σύσκεψη αποτέλεσε ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, καθώς έφερε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς γύρω από το ίδιο τραπέζι, με κοινό στόχο την αποτελεσματική προστασία του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και της ευρύτερης περιοχής.