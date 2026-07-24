Φτιάχνει ομάδες ταχείας αντίδρασης σε κάθε πόλη ο Φυτιρής μετά το χθεσινό χάος – «Οργανωμένα σχέδια άμεσης εκτροπής της κυκλοφορίας»

Στη δημιουργία ειδικών ομάδων ταχείας αντίδρασης σε κάθε επαρχία προχωρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, μετά την επτάωρη διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού που προκλήθηκε χθες από την ανατροπή φορτηγού.

Στις ομάδες θα συμμετέχουν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και, όπου κρίνεται αναγκαίο, εξειδικευμένοι ιδιωτικοί φορείς, με στόχο την ταχύτερη απομάκρυνση εμποδίων και την επαναλειτουργία των αυτοκινητοδρόμων.

Παράλληλα, η Τροχαία θα καταρτίσει οργανωμένα σχέδια άμεσης εκτροπής της κυκλοφορίας και καθοδήγησης των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές, ενώ το Υπουργείο θα προωθήσει την εξασφάλιση των απαιτούμενων κονδυλίων για τον κατάλληλο εξοπλισμό των ειδικών ομάδων.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η χθεσινή επτάωρη διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, μετά την ανατροπή φορτηγού οχήματος, προκάλεσε μεγάλη ταλαιπωρία σε χιλιάδες πολίτες και ανέδειξε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Αστυνομίας και των άλλων αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για την ταχεία αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στους αυτοκινητοδρόμους.

Με οδηγίες του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, προωθείται άμεσα η δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος ταχείας αντίδρασης, με τη συγκρότηση ειδικών ομάδων σε κάθε επαρχία, στις οποίες θα συμμετέχουν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και, όπου απαιτείται, εξειδικευμένοι ιδιωτικοί φορείς. Στόχος είναι η άμεση απομάκρυνση εμποδίων και η επαναλειτουργία των αυτοκινητοδρόμων στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεχής και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού από την Αστυνομία, μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η Τροχαία θα εφαρμόζει οργανωμένα σχέδια άμεσης εκτροπής της κυκλοφορίας και καθοδήγησης των οδηγών προς ασφαλείς εναλλακτικές διαδρομές.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θα προωθήσει άμεσα την εξασφάλιση των αναγκαίων κονδυλίων, στη βάση των αναγκών που θα υποβληθούν από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε οι ειδικές ομάδες αποκατάστασης να εξοπλιστούν κατάλληλα και να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε όλες τις επαρχίες.