Αντιπερισπασμό για το Videogate και χείρα βοηθείας από τη Νομική Υπηρεσία προς τον Νίκο Αναστασιάδη βλέπει ο Μακάριος Δρουσιώτης πίσω από την ποινική υπόθεση που καταχωρήθηκε εναντίον του σήμερα στο Δικαστήριο.

Σε ανάρτησή του, επιβεβαιώνει την παραλαβή του κατηγορητηρίου για την υπόθεση «Σάντη», σημειώνοντας ότι του χρεώνει δόλο και πως εν γνώσει του δημοσίευσε πλαστά μηνύματα.

Επιπλέον, γράφει τα ακόλουθα:

«Πρόκειται για αντιπερισπασμό για το Videogate και χείρα βοήθειας στον Νίκο Αναστασιάδη.

Η Νομική Υπηρεσία παραχωρεί ασυλία σε βαρυποινίτες για φόνους και ναρκωτικά για να τους καταστήσει μάρτυρες σε δευτερεύουσες υποθέσεις.

Είμαι βασικός μάρτυρας στην υπόθεση που αφορά το «Κράτος Μαφία». Η Νομική Υπηρεσία με εξουδετερώνει χρίζοντας με κατηγορούμενο. Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης και ο Βοηθός του Σάββας Αγγελίδης, οι οποίοι κατά τα άλλα αυτοεξαιρέθηκαν από τις διαδικασίες για το “Κράτος Μαφία” και οι οποίοι αναφέρονται τόσο στα σχετικά δημοσιεύματά μου, όσο και στα μηνύματα της “Σάντη” καταχώρισαν κατηγορητήριο εναντίον μου και υπέρ του εαυτού τους!

Στην Κύπρο του Νίκου Χριστοδουλίδη η ερευνητική δημοσιογραφία σέρνεται σε ποινικά δικαστήρια. Κράτος Δικαίου στα τάρταρα.»