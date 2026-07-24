Στο 25% ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2026 η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, φθάνοντας τα €412,39 εκατ., σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε την Παρασκευή το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Το ποσοστό παραμένει αμετάβλητο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, ο οποίος διαμορφώνεται στο 22%. Οι συνολικές αναπτυξιακές δαπάνες για το 2026 έχουν προϋπολογιστεί στα €1,62 δισ.

Σύμφωνα με την έκθεση «Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», τα έσοδα μέχρι το τέλος Ιουνίου ανήλθαν στα €4,44 δισ., αντιστοιχώντας στο 41% του ετήσιου προϋπολογισμού. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν διαμορφωθεί στα €4,21 δισ., επίσης στο 41%.

Οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν στα €4,63 δισ., με ποσοστό υλοποίησης 40%, έναντι €4,41 δισ. και αντίστοιχου ποσοστού 40% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των εισπράξεων από έμμεσους φόρους κατά €170 εκατ. και από άμεσους φόρους κατά €90 εκατ.

Η αύξηση των δαπανών οφείλεται κυρίως στην άνοδο των μεταβιβάσεων και επιχορηγήσεων κατά €110 εκατ., των λειτουργικών δαπανών κατά €80 εκατ. και των κοινωνικών παροχών κατά €50 εκατ.

Αυξημένα έσοδα από φόρους

Οι εισπράξεις από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 8% ή €170 εκατ. σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ στα €1,68 δισ., από €1,48 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά 6% ή €90 εκατ., λόγω της ενίσχυσης των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων. Τα σχετικά έσοδα ανήλθαν στα €1,48 δισ., έναντι €1,38 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σταθερή η μισθολογική δαπάνη

Οι δαπάνες για μισθοδοσία, συντάξεις και φιλοδωρήματα παρέμειναν στα €1,63 δισ., στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά 5%, στα €960 εκατ. από €910 εκατ. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε πρόσθετες δαπάνες για παροχές υγείας, παιδείας και στέγασης.

Οι μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις ανήλθαν επίσης στα €960 εκατ., από €850 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 12%.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ίδιου πόρου βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος στα €170 εκατ., από €120 εκατ., και της γενικής κυβερνητικής εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα €350 εκατ., από €330 εκατ.

Οι λειτουργικές και άλλες δαπάνες αυξήθηκαν στα €430 εκατ., από €350 εκατ. Η διαφορά αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των δαπανών για άμυνα και αστυνόμευση στα €140 εκατ., από €100 εκατ.

Οι δαπάνες χρηματοδότησης, στις οποίες περιλαμβάνονται πληρωτέοι τόκοι και άλλα έξοδα, διαμορφώθηκαν στα €390 εκατ., έναντι €410 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Πού κατευθύνθηκαν οι αναπτυξιακές δαπάνες

Η υλοποίηση των κεφαλαιουχικών δαπανών ανήλθε στα €140,8 εκατ. Οι μεγαλύτερες δαπάνες αφορούσαν:

Το οδικό δίκτυο, με €29,4 εκατ.

Κατασκευαστικά έργα, με €25 εκατ.

Κυβερνητικά κτήρια, με €17,5 εκατ.

Αγορά εξοπλισμού, με €14,4 εκατ.

Αγορά άλλων στοιχείων ενεργητικού, με €11,5 εκατ.

Σχολικά κτήρια, με €10,7 εκατ.

Αγορά γης και κτηρίων, με €7,4 εκατ.

Σταθερά και κινητά μηχανήματα, με €7,3 εκατ.

Αποχετευτικά και υδατικά συστήματα, με €5,3 εκατ.

Οι συγχρηματοδοτούμενες και άλλες χρηματοδοτικές δαπάνες ανήλθαν στα €105,7 εκατ. Μεταξύ άλλων, διατέθηκαν €25,5 εκατ. για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από μη κυβερνητικές υπηρεσίες, €11,6 εκατ. για το σχέδιο επιδότησης διδάκτρων και σίτισης παιδιών ηλικίας έως τεσσάρων ετών και €11,3 εκατ. για σχέδιο της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων διατέθηκαν €9,3 εκατ., για ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα €5 εκατ. και για το σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» €4,7 εκατ.

Άλλα €4,6 εκατ. διατέθηκαν για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και ισόποσο ποσό για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Οι χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις ανήλθαν στα €115,1 εκατ. Από αυτές, €64,2 εκατ. κατευθύνθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, €34,4 εκατ. στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και €5,5 εκατ. στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι αναπτυξιακές κοινωνικές παροχές διαμορφώθηκαν στα €26,8 εκατ., από τα οποία €20,1 εκατ. αφορούσαν την παιδεία, €4,2 εκατ. τον πολιτισμό και €1,5 εκατ. τη στέγαση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει έσοδα €10,78 δισ., αυξημένα κατά 5% από τα €10,31 δισ. του 2025. Οι δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3%, στα €11,44 δισ. από €11,13 δισ.

Η προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των άμεσων φόρων κατά €130 εκατ. και των χορηγιών κατά €330 εκατ. Η αύξηση των δαπανών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών κατά €360 εκατ.

Οι εισροές από δανεισμό και αποπληρωμές εκδοθέντων δανείων ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο στα €1,25 δισ., ενώ οι σχετικές εκροές διαμορφώθηκαν στα €2,09 δισ.