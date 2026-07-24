Με γοργό ρυθμό προχωρεί το πρόγραμμα αντικατάστασης όλων των πεπαλαιωμένων και ακατάλληλων στάσεων λεωφορείων σε ολόκληρη την δημαρχούμενη περιοχή Πάφου.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ανέφερε στον «Φ» ότι οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από την τουριστική περιοχή, η οποία δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών στάσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης πόλης.

Οι νέες στάσεις άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση τους επίσης και σε σημεία του κεντρικού ιστού της Πάφου, με στόχο σύντομα να επεκταθούν και στις γειτονιές.

​Με συντονισμένες ενέργειες του Δημοτικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, ανέφερε ο Άγγελος Ονησιφόρου, ο Δήμος επενδύει καθημερινά στη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των πολιτών , δημιουργώντας μια πόλη πιο φιλική, πιο λειτουργική και πιο σύγχρονη για όλους.