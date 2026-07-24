Μόλις το 1% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην Κύπρο διαχειριζόταν το 2023 από εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούσαν τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα και τη Ρουμανία τα αντίστοιχα μερίδια κυμάνθηκαν μεταξύ 10% και 15%.

Στον αντίποδα, στο Λουξεμβούργο, τη Φινλανδία και την Εσθονία περισσότερο από το 75% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης βρισκόταν υπό τη διαχείριση εκμεταλλεύσεων που εφάρμοζαν τέτοιες τεχνολογίες.

Συνολικά στην ΕΕ, περίπου το 18% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση αξιοποίησε το 2023 κάποια τεχνολογία ή πρακτική γεωργίας ακριβείας. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές διαχειρίζονταν περίπου το 44% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της Ένωσης.

Τι περιλαμβάνει η γεωργία ακριβείας

Στις σχετικές τεχνολογίες και πρακτικές περιλαμβάνονται η χρήση ρομποτικής και ο ψεκασμός κατά ζώνες για την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι τεχνικές μεταβλητής δόσης, η ακριβής παρακολούθηση των καλλιεργειών και η ανάλυση του εδάφους.

Οι τεχνικές μεταβλητής δόσης επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη και στοχευμένη εφαρμογή γεωργικών εισροών, με βάση δεδομένα από αισθητήρες, δορυφόρους ή συστήματα GPS.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο για το 43%

Περίπου το 43% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ ανέφερε ότι διέθετε πρόσβαση στο διαδίκτυο το 2023.

Σε χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης, όπως η Δανία, η Γερμανία, η Σλοβακία, η Λετονία, η Τσεχία και η Αυστρία, τα αντίστοιχα ποσοστά ξεπερνούσαν το 90%.

Τα ψηφιακά συστήματα διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων χρησιμοποιούνταν από περίπου το 11% των εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Γαλλία, όπου διαμορφώθηκε περίπου στο 60%.

Η χρήση ρομποτικής παρέμεινε περιορισμένη, καθώς αφορούσε περίπου το 7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο όρος καλύπτει μηχανήματα που μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση.