Η Themis Portfolio Management Limited, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης πιστώσεων, χαρτοφυλακίων και περιουσιακών στοιχείων στην Κύπρο, εξασφάλισε την πιστοποίησή της ως Great Place to Work®, έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας προσωπικού Trust Index™.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσης της εταιρείας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, τη συνεργασία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει η Themis Portfolio Management Limited στην καλλιέργεια μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας, η οποία συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, στην υπευθυνότητα και στη μακροχρόνια επιτυχία της.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work® Κύπρου, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η πιστοποίηση της Themis Portfolio Management Limited ως Great Place to Work® αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι εκτιμώνται, υποστηρίζονται και έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται. Η επένδυση στους ανθρώπους αποτελεί θεμέλιο λίθο για κάθε επιτυχημένο οργανισμό και η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνει η εταιρεία στο ανθρώπινο δυναμικό της».

Εκ μέρους της Themis Portfolio Management Limited, ο CEO της εταιρείας, κ. Πανίκος Μουζούρης ανέφερε ότι «Η πιστοποίηση Great Place to Work έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Themis, καθώς αποτελεί αναγνώριση που προέρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους μας. Αντανακλά τη διαρκή προσπάθειά μας να διαμορφώνουμε καθημερινά ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, τη συνεργασία και τις ίσες ευκαιρίες. Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας μας, αλλά και δέσμευση να συνεχίσουμε να θέτουμε τους ανθρώπους μας στο επίκεντρο κάθε μας ενέργειας».