Πέντε ανακριτές από την Αστυνομία ζήτησαν οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές που διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο για να διερευνήσουν τα όσα εντόπισε η Αρχή κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία».

Η ομάδα των ανακριτών από την Αστυνομία θα αναλάβει καθήκοντα σύντομα και ο ρόλος τους θα είναι υποστηριχτικός προς τους ποινικούς ανακριτές. Θα αναλάβουν τη λήψη καταθέσεων σε συνεργασία με τους ποινικούς ανακριτές, την έκδοση ενταλμάτων ή διαταγμάτων όπου χρειαστεί και την ανάλυση οικονομικών ή άλλων δεδομένων. Θεωρείται ότι ο ρόλος των ανακριτών της Αστυνομίας θα είναι καθοριστικός, αφού θα εκτελούν οδηγίες και θα βοηθούν τους ποινικούς ανακριτές σε πρακτικά ζητήματα.

Δεν αποκλείεται, κάθε ποινικός ανακριτής να έχει και έναν ανακριτή της Αστυνομίας και όλοι στη συνέχεια να ενεργούν ως ομάδα. Ανάλογα με την τακτική που θα ακολουθηθεί, θα τους ανατεθούν και ειδικά καθήκοντα προς εκτέλεση. Επειδή θα ερευνηθούν συγκεκριμένα κεφάλαια που ήδη εξέτασαν οι λειτουργοί επιθεώρησης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, αναμένεται ότι η έρευνα θα «διασπαστεί» ώστε να γίνονται και πιο γρήγορες ενέργειες για ό,τι απαιτηθεί, για να υπάρξει αποτέλεσμα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι δύο εξ Ελλάδος ποινικοί ανακριτές, Βασίλειος Σκουρής, επικεφαλής της ομάδας και ο ομότιμος καθηγητής, Ηλίας Αναγνωστόπουλος, έχουν αποχωρήσει από την Κύπρο μετά την πρώτη συνάντηση στο Συνεδριακό Κέντρο, με σκοπό να μελετήσουν το πόρισμα και να επιστρέψουν περί τα τέλη Ιουλίου. Το ίδιο θα πράξουν και οι άλλοι τρεις Κύπριοι ποινικοί ανακριτές, Σωτήρης Λιασίδης, Νικόλας Κουρσάρης και Δημήτρης Τσολακίδης. Το υλικό που συγκέντρωσαν οι πέντε λειτουργοί επιθεώρησης της Αρχής κατά της Διαφθοράς, είναι τεράστιο, αφού η τελική Έκθεση αριθμεί 3.000 σελίδες, ο συνολικός αριθμός των τεκμηρίων που κατατέθηκαν ήταν 793. Τεκμήρια κατατέθηκαν από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα, ενώ το σύνολο των μαρτύρων που κατέθεσε ανέρχονταν σε 150. Γίνεται φανερό ότι το έργο των ποινικών ανακριτών μόνο εύκολο δεν θα είναι και οι έξι μήνες που δόθηκαν ως χρονικό περιθώριο για συμπλήρωση της έρευνας αναμένεται ότι δεν θα είναι αρκετοί, δεδομένου ότι μεσολαβούν οι άδειες του Αυγούστου και πλείστα πρόσωπα ενδιαφέροντος θα απουσιάζουν.

Εκτιμάται πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», πως οι πρώτοι μάρτυρες θα κληθούν, είτε εντός Αυγούστου, είτε αρχές Σεπτεμβρίου και δεν αποκλείεται να ζητηθεί το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ελεγχομένων προσώπων εφόσον υπάρχει το νομικό υπόβαθρο για να στηριχθεί τέτοιο αίτημα σε Δικαστήριο. Επίσης, επικουρικό ρόλο θα έχει και η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), ενώ αν ζητηθεί από τους ποινικούς ανακριτές, θα συσταθεί ομάδα νομικών στη Νομική Υπηρεσία για παροχή συμβουλών και καθοδήγησης. Στόχος είναι, να μη χρειαστεί η εμπλοκή της Νομικής Υπηρεσίας μέχρι το τελικό στάδιο, ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί και από την πορεία των ερευνών αλλά και τα ευρήματα που θα προκύψουν. Οι ποινικοί ανακριτές θα συνέρχονται στο Συνεδριακό όπου έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος και θα τους παραχωρηθεί γραμματειακό και υποστηριχτικό προσωπικό.