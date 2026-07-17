Στις 16/7/2026, στα πλαίσια συνήθων ελέγχων από κλιμάκιο του Κλάδου Διερευνήσεων του Τελωνείου Λεμεσού, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εστιατόριο που παρέχει και υπηρεσίες ναργιλέ και εντός του υποστατικού εντοπίστηκε αδασμοφορολόγητος καπνός συνολικού βάρους 7 κιλών.

Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι το υποστατικό δεν διέθετε τις απαιτούμενες ανανεωμένες άδειες για πώληση καπνικών προϊόντων και οινοπνευματωδών ποτών.

Ο καπνός κατασχέθηκε και η ιδιοκτήτρια του υποστατικού συνελήφθηκε για αυτόφορα αδικήματα, ενώ αργότερα, αφού αιτήθηκε τον εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων έναντι καταβολής συνολικού ποσού €3200 ευρώ, ο οποίος έγινε αποδεκτός, αφέθηκε ελεύθερη.

Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα καταστραφούν σε αδειοδοτημένες μονάδες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ως προϊόν λαθρεμπορίου.