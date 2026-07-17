Άρχισαν οι διαδικασίες για την πώληση του πρώτου χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ). Ο Οργανισμός προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για τον διορισμό συμβουλευτικού οίκου, με εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα προχωρήσουν στις απαιτούμενες μελέτες για πώληση δανείων. Εκτιμάται πως περί τα τέλη του 2027 με αρχές του 2028, ο ΟΧΣ θα προχωρήσει στην πώληση δανείων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους €135 εκατ. Με βάση προηγούμενες τοποθετήσεις της διεύθυνσης του Οργανισμού στη Βουλή, από τα σύνολο των συγκεκριμένων δανείων, κόκκινα δάνεια πέραν των €50 εκατ. αφορούν χρηματοδοτήσεις με ενυπόθηκα ακίνητα, αξίας γύρω στις €250 χιλ. Τα υπόλοιπα ΜΕΔ, ύψους περίπου €85 εκατ., αφορούν δάνεια τα οποία παρουσιάζουν καθυστερήσεις οκτώ χρόνων, δηλαδή έχουν 96 εκπρόθεσμες δόσεις. Συνεπώς η πώληση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΔ θα αφορά δάνεια με καθυστερήσεις 96 δόσεις ή οκτώ χρόνια και με αξία €250 χιλ.

Οι πρόνοιες του διαγωνισμού

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αντικείμενο της σύμβασης είναι η αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους για νομικές, φορολογικές, λογιστικές και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες, για την υλοποίηση της πώλησης Χαρτοφυλακίου ΜΕΔ. Όπως επισημαίνεται, στα έγγραφα, η διαδικασία και μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί πρέπει να είναι σύμφωνη με τα απαιτούμενα από τις εποπτικές αρχές/ κατευθυντήριες γραμμές και να προσαρμοστεί κατάλληλα στα δεδομένα του ΟΧΣ.

Η σύμβαση που θα συνάψει ο Οργανισμός με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες θα πρέπει να περιλαμβάνει εφτά σημεία:

◆ Υποστήριξη διαχείρισης έργου («Project Management Office (“PMO”) support») και εκτέλεσης της συναλλαγής.

◆ Υποστήριξη στην ανάλυση ποιότητας και διόρθωσης δεδομένων και προετοιμασία datatape .

◆ Υποστήριξη σχεδίου υλοποίησης της συναλλαγής (πώλησης ΜΕΔ) συμπεριλαμβανομένης της λήψης εποπτικών εγκρίσεων.

◆ Λογιστική, Φορολογική υποστήριξη

◆ Νομική υποστήριξη για νομικά θέματα και εποπτικά

◆ Καταρτισμός αξιολόγησης κινδύνων για την πώληση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΔ.

◆ Υποστήριξη στην λειτουργική μεταφορά πληροφόρησης του Χαρτοφυλακίου (ηλεκτρονικής και φυσικής) στον επιτυχόντα προσφοροδότη για την αγορά του Χαρτοφυλακίου.

Στο €1.3 εκατ. το κόστος της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπολογίζεται στο €1.3 εκατ. περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Να σημειωθεί πως η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι 20 μήνες, με την αναθέτουσα αρχή να διατηρεί το δικαίωμα για παράταση για πρόσθετη περίοδο έξι μηνών. Βάσει της προκήρυξης του διαγωνισμού η ομάδα εκτέλεσης της σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τέσσερις εμπειρογνώμονες. Πρόκειται για τον επικεφαλής έργου, τον υπεύθυνο έργου, τον νομικό σύμβουλο και εμπειρογνώμονα ειδικό σε λογιστικά και φορολογικά θέματα. Αξίζει να σημειωθεί πως η ομάδα έργου , δηλαδή οι τέσσερις εμπειρογνώμονες θα πρέπει να στελεχωθεί και με άλλους τέσσερις εξωτερικούς συμβούλους. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν προσφορά στο eProcurement μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.

Θα ενημερώνεται η Βουλή

Να σημειωθεί πως για όλες τις πωλήσεις δανείων από τον ΟΧΣ θα πρέπει θα πρέπει να ενημερώνεται η Βουλή. Τροπολογία που ενσωματώθηκε στον νόμο προβλέπει όπως ο Οργανισμός ενημερώνει γραπτώς τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για το ύψος των δανείων και των είδος των ακινήτων που αποτελούν εξασφάλιση στο δανεισμό, πριν από την πώληση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η νομοθεσία εγκρίθηκε από την προηγούμενη Βουλή, τον Νοέμβριο του 2023.

Στα €255.4 εκατ. τα κόκκινα δάνεια

Πάντως, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 2026, το σύνολο των δανείων με κεφάλαια του Οργανισμούς ήταν €643.3 εκατ. Περί τα τέλη του 2025 το χαρτοφυλάκιο δανεισμού του ΟΧΣ ήταν €647.2 εκατ. και σε σύγκριση με €657.4 εκατ. τέλος της προηγούμενης χρόνιας. Σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τέλος Φεβρουαρίου του 2026, ανέρχονταν στα €255.4 εκατ. , τα οποία αποτελούσαν το 39.7% των συνολικών δανείων. Το Δεκέμβριο του 2025 το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν 39.8% και το 2024 ο μη εξυπηρετούμενος δανεισμός ήταν 41.1%.

Τέλος, το σύνολο των αναδιαρθρώσεων από την 1/1/2024 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2026 ανέρχονται στα €85,5 εκατ. , από τα οποία δάνεια €50,6 εκατ. αφορούν κεφάλαια του ΟΧΣ, €23,1 εκατ. δάνεια με κυβερνητικά κεφάλαια και τα €11,8 εκατ. με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.