Παρά την έντονη αβεβαιότητα που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για αλλαγές στο πλαίσιο εκποιήσεων, τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο. Μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους, ο λογιστικός όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) έχει καταγράψει ουσιαστική μείωση, επιβεβαιώνοντας ότι οι μηχανισμοί διαχείρισης λειτουργούν ακόμη και σε ένα περιβάλλον θεσμικής αστάθειας.

Τα πιο αποκαλυπτικά στοιχεία προέρχονται από τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το συνολικό υπόλοιπο δανείων στις εταιρείες αυτές μειώθηκε από περίπου €20,7 δισ. στο τέλος του 2024 σε περίπου €19,9 δισ. στο τέλος του 2025, καταγράφοντας μείωση της τάξης των €800 εκατ. μέσα σε έναν χρόνο.

Ακόμη πιο ενδεικτική είναι η πορεία των ίδιων των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το απόθεμα των ΜΕΔ στις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων υποχώρησε από περίπου €17,3 δισ. σε περίπου €16,6 δισ., δηλαδή μια μείωση που προσεγγίζει τα €700 εκατ. σε ετήσια βάση.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για το πιο «δύσκολο» κομμάτι της αγοράς, δηλαδή δάνεια που σε πολλές περιπτώσεις είναι παλαιά, με περιορισμένες πιθανότητες ανάκτησης και με δανειολήπτες που για χρόνια δεν είχαν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους. Κι όμως, παρά το γεγονός αυτό, αλλά και παρά το ασταθές θεσμικό περιβάλλον, η αγορά κατάφερε να μειώσει ουσιαστικά το πρόβλημα. Και μάλιστα χωρίς να υπάρξουν ακραίες καταστάσεις εκποιήσεων, αν πιστέψουμε πως πράγματι αυτό είναι το πάπλωμα για το οποίο γίνεται ο καυγάς.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η πραγματική πρόοδος εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνεται στους αριθμούς. Και αυτό διότι τα στοιχεία που δημοσιεύει η ΚΤΚ καταγράφουν τη λογιστική εικόνα των δανείων σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι την πραγματική, χωρίς να αποτυπώνουν πλήρως τη δυναμική των αναδιαρθρώσεων και των συναινετικών διακανονισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και εξηγούμαστε, σε ένα ΜΕΔ προστίθεται τόκοι με βάση το υπόλοιπό του. Άρα, κάθε φορά που θα τοκιστεί το δάνειο, και το λογιστικό υπόλοιπο του θα αυξηθεί. Άρα, και το συνολικό υπόλοιπο αυξάνεται.