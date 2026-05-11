Στο μικροσκόπιο της Περιβαλλοντικής Αρχής τίθεται το γενικό χωροταξικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση και αναζωογόνηση του εγκαταλελειμμένου οικισμού της Τρόζενας, καθώς με βάση στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιον της αρμόδιας αρχής διαπιστώνονται αυθαίρετες επεμβάσεις και παράνομες εργασίες στην περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου.

Μάλιστα, οι επεμβάσεις υλοποιήθηκαν προτού καν υποβληθεί και εξεταστεί Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η οποία απαιτείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, καθότι το προτεινόμενο έργο εμπίπτει εξ ολοκλήρου εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000 Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χα-Ποτάμι.

Σύμφωνα με κτηματικούς χάρτες και δορυφορικές επισκοπήσεις που έχουν κατατεθεί ενώπιον των αρμοδίων αρχών, προκύπτει ότι στην περιοχή έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πολύ σοβαρές και μεγάλης κλίμακας χωματουργικές εργασίες.

Οι επεμβάσεις καταγράφονται τόσο εντός καθορισμένου ορίου ανάπτυξης και συγκεκριμένα Πολεοδομικής Ζώνης Κατοικίας (Η1), όσο και εκτός καθορισμένου ορίου ανάπτυξης και συγκεκριμένα Πολεοδομικής Ζώνης Προστασίας της Φύσης (Ζ1), Πολεοδομικής Ζώνης Προστασίας των Υδάτων (Ζ3), καθώς και Πολεοδομικής Ζώνης Προστασίας των Υδάτων και Πολεοδομικού Καθεστώτος Προστατευόμενου Τοπίου (Ζ3-ΠΤ), η οποία περιλαμβάνει το Φαράγγι Τρόζενας – Γεροβάσας. Οι επεμβάσεις φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Μαΐου 2025, κατά τον ουσιώδη χρόνο εκπόνησης της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το προτεινόμενο έργο.

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη υποβληθεί και εκκρεμούν προς εξέταση από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού σχετικές αιτήσεις χορήγησης πολεοδομικών αδειών για την ανοικοδόμηση υφιστάμενων και την ανέγερση νέων οικιστικών μονάδων, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία οινοποιείου, εστιατορίου, γραφείων και χώρων υποδοχής, χώρων στάθμευσης, κατασκηνωτικών χώρων, υποστηρικτικών υποδομών (υποσταθμού ΑΗΚ και βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων) και δρόμου πρόσβασης.

Η Ad-hoc Επιτροπή για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση εξέτασε τη σχετική Μελέτη σε συνεδρία που έγινε στις 10/2/2026, κατά την οποία τα μέλη ζήτησαν την υποβολή συμπληρωματικών και διευκρινιστικών στοιχείων που μεταξύ άλλων αφορούν την υλοποίηση χωματουργικών εργασιών, την κοπή δέντρων και την αφαίρεση βλάστησης στα τεμάχια χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου.

Με βάση τα νέα δεδομένα, το Τμήμα Περιβάλλοντος καλείται τώρα να λάβει κρίσιμες αποφάσεις. Στο επίκεντρο της εξέτασης βρίσκεται το κατά πόσο η Περιβαλλοντική Αρχή προτίθεται να συνεχίσει την αξιολόγηση ενός προτεινόμενου έργου που φαίνεται να παραβιάζει θεμελιώδεις διατάξεις και νενομισμένες διαδικασίες του ευρωπαϊκού και κυπριακού δικαίου προστασίας του περιβάλλοντος.

Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφής πως τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ρύπανσης και όχλησης και όχι να καταπολεμούνται οι συνέπειες τους εκ των υστέρων. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται ειδικό καθεστώς νομιμοποίησης που θα ενθάρρυνε τους κυρίους των έργων να αγνοούν την κοινή διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ειδικής οικολογικής αξιολόγησης.

Η νομολογία των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι επίσης σαφής ως προς το ότι η υποβολή αίτησης χορήγησης πολεοδομικής άδειας προϋποθέτει ότι οποιεσδήποτε εργασίες στα πλαίσια αυτής της αίτησης συνιστούν ανάπτυξη. Συνεπώς, η έναρξη οποιωνδήποτε προπαρασκευαστικών (χωματουργικών) και κατασκευαστικών (οικοδομικών) εργασιών χωρίς οποιαδήποτε έγκριση και άδεια, ενόσω εξετάζονται οι σχετικές αιτήσεις και μελέτες, συνιστά παράλληλη επιδοκιμασία και αποδοκιμασία μίας θεσμικής διαδικασίας, πρακτική η οποία δεν είναι αποδεκτή στο διοικητικό δίκαιο.

Ερωτήματα προς το Τμήμα Περιβάλλοντος

Ήδη έχουν υποβληθεί τα ακόλουθα ερωτήματα προς την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος:

1. Εάν το Τμήμα Περιβάλλοντος πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου μετά τη συνεδρία της Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που έγινε στις 10/2/2026, οπότε εντοπίσθηκαν και επισημάνθηκαν οι αυθαίρετες επεμβάσεις.

2. Εάν διαπιστώθηκε η υλοποίηση οποιωνδήποτε προπαρασκευαστικών (χωματουργικών) ή/και κατασκευαστικών (οικοδομικών) εργασιών στα τεμάχια χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου.

3. Εάν το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ή/και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού προέβησαν στη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων συμμόρφωσης και επιβολής της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας.

4. Εάν το Τμήμα Περιβάλλοντος προτίθεται να συνεχίσει την εξέταση του προτεινόμενου έργου, λαμβάνοντας ουσιωδώς υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, τη σχετική νομολογία των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και σχετικές Γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας.

5. Εάν το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ετοιμάσει και έχει υποβάλει σχετική έκθεση γεγονότων προς τη Νομική Υπηρεσία, ζητώντας νομική γνωμάτευση για τα πιο πάνω ζητήματα.

Η περίπτωση της Τρόζενας αναμένεται να αποτελέσει crash test για την θέληση και την αποφασιστικότητα των συναρμόδιων αρχών να λάβουν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης πρακτικών, με τις οποίες επιχειρείται η δημιουργία τετελεσμένων επί του εδάφους, εις βάρος της φύσης και χωρίς να τηρούνται οι νενομισμένες διαδικασίες.