Η χθεσινή δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές, θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μια γενική τυπική τοποθέτηση, ενός Προέδρου που το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην Κυβέρνηση του.

Αποκωδικοποιώντας όμως τη χθεσινή δήλωση του Προέδρου και διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές είναι προφανές ότι μέσα από αυτή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, θέλησε να δώσει ένα πολιτικό στίγμα στις βουλευτικές εκλογές. Μια αναφορά που έβγαλε έμμεσα και μία… πάσα προς τα κόμματα της κεντροδεξιάς, συμπεριλαμβανομένου και του ΔΗΣΥ, αφού ο ίδιος, όπως ανέφερε και σε δηλώσεις και συνεντεύξεις του, θέλει μια Βουλή με κεντροδεξιά πλειοψηφία. Άλλωστε έχει οριοθετήσει το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο της Κυβέρνησης στο χώρο της κεντροδεξιάς, με δόγμα τον κοινωνικό φιλελευθερισμό.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, στη χθεσινή του δήλωση, τόνισε αφενός τη σημασία να υπάρχει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο από όλους όσοι διεκδικούν την ψήφο του κυπριακού λαού στις βουλευτικές εκλογές.

«Ένα σαφές ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο από όλους όσοι διεκδικούν την ψήφο του κυπριακού λαού, θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο που οφείλουν στον κυπριακό λαό», υπογράμμισε.

Το δεύτερο δεδομένο, σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι η ελπίδα του «στο διάστημα που έχει απομείνει μέχρι τις βουλευτικές εκλογές να δούμε θέσεις, να δούμε ξεκάθαρες τοποθετήσεις και προσεγγίσεις επί όλων των θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, που αφορούν τα μεγάλα θέματα της χώρας, το κυπριακό πρόβλημα, την εξωτερική πολιτική, τις σχέσεις μας με τα γειτονικά κράτη, τα εσωτερικά θέματα».

«Είναι και αυτό ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τον κυπριακό λαό, από τον οποίο ζητείται, διεκδικείται η ψήφος του, να υπάρχουν ξεκάθαρες θέσεις, όποιες κι αν είναι αυτές», τόνισε.

«Δεν σχολιάζω τις θέσεις, δεν παίρνω θέση επί των προσεγγίσεων των κομμάτων ή των υποψηφίων, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτές οι θέσεις να είναι ξεκάθαρες και να είναι γνωστές σε όλους», κατέληξε.

Το βαρόμετρο Αννίτα Δημητρίου

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου οργώνει εδώ και αρκετές μέρες την Κύπρο, δίνοντας τη μάχη για το κόμμα αλλά και για ένα προσωπικό στοίχημα της ίδια. Στις επίσημες δηλώσεις ή τοποθετήσεις της είναι πολύ προσεκτική σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχέση της με την Κυβέρνηση, αλλά και με το πώς τοποθετείται σε σχέση με όλη αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Όσοι γνωρίζουν την Αννίτα Δημητρίου και τον τρόπο με τον οποίο κινείται, προσπαθώντας να κρατήσει τις εσωκομματικές ισορροπίες, μπορούν να αντιληφθούν ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ κινείται πλέον με μια διαλλακτικότητα, θέτοντας το θέμα στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων, τονίζοντας όμως την ίδια ώρα το γεγονός ότι οι πολιτικές της Κυβέρνησης είναι οι πολιτικές του ΔΗΣΥ.

Στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό στην όλη εξίσωση είναι το γεγονός ότι πολλοί δεν γνωρίζουν τι πραγματικά σκέφτεται η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, η οποία δεν έχει ανοίξει πλήρως τα χαρτιά της. Η Αννίτα Δημητρίου, παρά τις πιέσεις που δέχεται από διάφορες κατευθύνσεις, αλλά και την κριτική που κατά καιρούς δέχεται, παραμένει ισχυρός παίκτης εντός του ΔΗΣΥ, με τη δημοφιλία της να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι έχει ακόμα πολιτικό κεφάλαιο να δώσει και, άρα, δεν υπάρχει λόγος να «παίξει» είτε φουλ επίθεση, όσον αφορά τις προσωπικές της φιλοδοξίες, είτε απλώς να… κάνει τον «τροχονόμο» στις φιλοδοξίες άλλων επίδοξων μνηστήρων.

Είναι, ωστόσο, ξεκάθαρο πως προέχουν οι βουλευτικές εκλογές και ένας ΔΗΣΥ που πρέπει να βρει τρόπο να συγκολλήσει τα κομμάτια του, η άσκηση για την Προεδρία της Βουλής, την οποία θέλει να επαναδιεκδικήσει η Αννίτα Δημητρίου, ώστε να αφήσει το δικό της στίγμα στην κοινοβουλευτική διπλωματία, αλλά και η πολιτική σταθερότητα της χώρας.

Άλλωστε, είτε έτσι είτε αλλιώς, μέχρι το 2028 Πρόεδρος θα είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης και αυτό που προέχει, όπως υποδεικνύεται από κύκλους της Πινδάρου, είναι ο τόπος και η χάραξη νοήσιμης πολιτικής πορείας για τον ΔΗΣΥ.

Η κόντρα Αβέρωφ – Νικόλα για τον Οδυσσέα

Η χθεσινή κόντρα του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο ήρθε σε ένα παράλληλο, αλλά όχι ανεξάρτητο, πλαίσιο του όλου πολιτικού σκηνικού.

Η αναφορά του Νικόλα Παπαδόπουλου στο debate της Παρασκευής στο OMEGA για διορισμό του Οδυσσέα Μιχαηλίδη από τον Αβέρωφ Νεοφύτου, εννοώντας ότι αυτός ήταν που τον εισηγήθηκε στον Νίκο Αναστασιάδη, δεν ήρθε τυχαία. Όπως, φυσικά, τυχαία δεν ήταν και η αντίδραση του Αβέρωφ Νεοφύτου, όταν διερωτήθηκε στην πρώτη του ανάρτηση αν ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, που είναι στην Κυβέρνηση, διορίζει τους ανεξάρτητους αξιωματούχους.

«Ανεξάρτητα όμως του “ποιος διόρισε τον Οδυσσέα”, τέτοια τυφλή εμπιστοσύνη τού είχες, που άφησες τη χώρα το 2021 χωρίς προϋπολογισμό, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, επικαλούμενος ως άλλοθι ότι η τότε -κατ’ εσέ διεφθαρμένη- κυβέρνηση του ΔΗΣΥ δεν παρέδιδε τους φακέλους των διαβατηρίων στον Ελεγκτή».

Ο Νικόλας επανήλθε, αφήνοντας νέα υπονοούμενα. «Πάντως, φίλε Αβέρωφ, δεν είδα ανάλογη αντίδραση όταν ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με περηφάνια, ανακοίνωνε δημοσίως στην εκπομπή του Γιώργου Χρυσάνθου στον ALPHA ότι ήταν δική σου επιλογή για τη θέση του Γενικού Ελεγκτή. Και όλα αυτά όταν το ΔΗΚΟ τα έβαζε με την κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη…».

Ο Αβέρωφ απάντησε και στη νέα αναφορά Νικόλα, σε ένα γενικότερο πλαίσιο. «Αγαπητέ Νικόλα, καλές επιτυχίες. Μιλήστε όσοι και όσο μπορείτε για τα προβλήματα της κοινωνίας. Αλλά και πρακτικές λύσεις. Αυτά ζητούν, θέλουν και απαιτούν οι πολίτες. Όχι να ασχολείστε με τον Αβέρωφ. Στην υπευθυνότητα υπάρχει πάντα ανταμοιβή. Στους τακτικισμούς το ανάλογο κόστος».

ΑΚΕΛ κατά ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ για ΕΛΑΜ

Στην όλη εξίσωση του πολιτικού σκηνικού μπήκε από χθες και η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, το οποίο κατηγόρησε ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ ότι φλερτάρουν με το ΕΛΑΜ για την Προεδρία της Βουλής, με αφορμή χθεσινές συνεντεύξεις της Αννίτας Δημητρίου και του Χρύση Παντελίδη.

«Με τις σημερινές συνεντεύξεις τους στην Καθημερινή, η Αννίτα Δημητρίου του ΔΗΣΥ και ο Χρύσης Παντελίδης του ΔΗΚΟ ανοίγουν καθαρά στο ΕΛΑΜ την πόρτα της επίσημης συνεργασίας για την Προεδρία της Βουλής, με προφανή τελικό στόχο τις Προεδρικές του 2028», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς.

Για να προσθέσει στη συνέχεια πως αυτό το κάλεσμα συνεργασίας προς το ΕΛΑΜ, που απευθύνουν ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ, είναι μια κομβική και επικίνδυνη στιγμή για τον τόπο.

«Χωρίς ντροπή, στρώνουν το χαλί στην ακροδεξιά και τον φασισμό για να βρεθεί και επίσημα στη διακυβέρνηση του τόπου. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει δύο πράγματα. Αφ’ ενός ότι οι ηγεσίες ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ, για τη νομή της εξουσίας, δεν διστάζουν ακόμα και να φλερτάρουν με τον νεοναζισμό. Κι αφ’ ετέρου, ότι το ίδιο το ΕΛΑΜ ήταν και παραμένει το δεκανίκι του Χριστοδουλίδη, του Συναγερμού και των κατεστημένων που λυμαίνονται τον τόπο. Το ΑΚΕΛ είναι ξεκάθαρο. Αυτή η συνεργασία που στήνουν είναι στην πραγματικότητα το μέτωπο των τραπεζών, των μεγαλοεπιχειρηματιών και της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, έχοντας στο στόχαστρό τους το ΑΚΕΛ, την Αριστερά και, σε τελική ανάλυση, την κοινωνία και τα δικαιώματά της. Αυτή είναι και η “σταθερότητα” που υπόσχονται: η σταθερή αλαζονεία τους και τα σταθερά φαγοπότια τους πάνω στις πλάτες της κοινωνίας».

Το ΑΚΕΛ απευθύνει έκκληση σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο της Κύπρου για ενεργοποίηση, προκειμένου να υπερασπιστούμε τις δημοκρατικές ελευθερίες, τις κοινωνικές κατακτήσεις της πατρίδας και του λαού μας. Η ψήφος στο ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία είναι αυτή που μπορεί να τους φράξει τον δρόμο και να τους χαλάσει τα σχέδια. Η 24η του Μάη είναι η κρίσιμη ώρα.

Πινδάρου: Το ΑΚΕΛ εξυφαίνει συνωμοσίες

Στις αναφορές Κουκουμά, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλά σημειώνοντας πώς, με «φρασεολογία και μεθόδους παραπληροφόρησης άλλων εποχών, το ΑΚΕΛ εξυφαίνει συνωμοσίες στη βάση αυθαίρετων ερμηνειών, απλά για να δημιουργήσει πόλωση και να εξυπηρετήσει το δικό του αφήγημα».

Συνέχισε λέγοντας πώς, «ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στην παρουσίαση σύγχρονων προτάσεων και λύσεων για την κοινωνία, την ώρα που το ΑΚΕΛ παραμένει προσκολλημένο στις αντιλήψεις που μας οδήγησαν στην χρεωκοπία και την ανυποληψία.

Αντί λοιπόν να νουθετεί άλλους και να προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και φοβίες από το πουθενά, καλύτερα να κάνει έστω και την ύστατη μια αυτοκριτική».