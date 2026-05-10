«Η πολιτική οφείλει να είναι καθαρή, τίμια και πράσινη», είπε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, κατά την τελική παγκύπρια προεκλογική εκδήλωση του Κινήματος την Κυριακή στο Κινηματοθέατρο Παλλάς, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ενίσχυσης της πολιτικής οικολογίας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου.

Ο κ. Παπαδούρης είπε ότι το Κίνημα Οικολόγων είναι η «μόνη φερέγγυα επιλογή» απέναντι «στη διαφθορά, την αναξιοκρατία και τις πολιτικές που οδηγούν σε αδιέξοδο».

«Η πολιτική οφείλει και πρέπει να είναι καθαρή, τίμια και πράσινη», ανέφερε, λέγοντας ότι το Κίνημα Οικολόγων εκπροσωπεί πολίτες που «έχουν κουραστεί από τα μεγάλα λόγια και τις κούφιες εξαγγελίες». Παράλληλα, τόνισε ότι η πολιτική οικολογία δεν αποτελεί «μια επιλογή της στιγμής», αλλά μια διαχρονική συλλογική προσπάθεια που εδώ και δεκαετίες «προειδοποιεί, προτείνει και διεκδικεί».

Ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, κάνοντας λόγο για την ενεργειακή φτώχεια, το υδατικό πρόβλημα, την ακρίβεια, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και την κλιματική κρίση. Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά δεν αποτελούν πλέον θεωρητικές συζητήσεις, αλλά πραγματικότητες που επηρεάζουν καθημερινά τους πολίτες, τις οποίες όπως είπε, «ζούμε με την αλόγιστη οικοδόμηση και την καταστροφική ανάπτυξη, με σκοπό να εξυπηρετηθούν επιλεκτικά τα συμφέροντα των λίγων, πάντα στις πλάτες των πολλών».

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για την κοινοβουλευτική παρουσία του Κινήματος, σημειώνοντας ότι, παρά τη μικρή κοινοβουλευτική του δύναμη, κατάφερε να έχει ουσιαστική παρέμβαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα οποία αποτελούν τα τελικά αποτελέσματα της ανεξάρτητης εταιρείας oxygen και θα παρουσιαστούν επίσημα την ερχόμενη Τρίτη, οι δύο βουλευτές του Κινήματος, Σταύρος Παπαδούρης και Χαράλαμπος Θεοπέμπτου κατέθεσαν κατά την τελευταία πενταετία 203 προτάσεις νόμου, 357 αυτεπάγγελτα θέματα και 282 κοινοβουλευτικά ερωτήματα.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων παρέπεμψε ακόμη σε συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως η προσπάθεια για τερματισμό των πολλαπλών συντάξεων κρατικών αξιωματούχων, η επέκταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για πρώτη κατοικία, η προστασία δανειοληπτών και εγγυητών, η ενίσχυση του πλαισίου πρόληψης πυρκαγιών και η προστασία των ζώων.

«Πετύχαμε τόσα πολλά με δύο μόλις βουλευτές. Σκεφτείτε τι μπορούμε να πετύχουμε αν η φωνή της πολιτικής οικολογίας ενισχυθεί», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να ενισχύσουν το Κίνημα με την ψήφο τους.

Παράλληλα, σημείωσε σειρά θεσμικών αλλαγών που, όπως είπε, εξακολουθούν να αποτελούν στόχο των Οικολόγων, όπως η εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας, ο διαχωρισμός των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, η παροχή ανακριτικής εξουσίας στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, η ορθή και δίκαιη ρύθμιση της ΑΤΑ για όλους, η στήριξη ευάλωτων ομάδων και ατόμων ΑμΕΑ, μεταξύ άλλων.

«Κάπως έτσι, φέρνουμε ξανά την ελπίδα στον τόπο μας. Φέρνουμε πιο φωτεινές μέρες, διεκδικούμε για όσα αξίζουν, μέχρι την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη», πρόσθεσε, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν «μια πολιτική δύναμη που δεν φοβάται να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Που δεν εξαρτάται από συμφέροντα. Που βάζει πάνω από όλα τον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Στο βήμα της εκδήλωσης ανέβηκε και ο Πρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου, Κυριάκος Κυριάκου, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνεργασία με το Κίνημα Οικολόγων ως «πράξη πολιτικής ευθύνης». Όπως ανέφερε, υπήρξε πραγματικός κίνδυνος να απουσιάσει από τη νέα Βουλή «η φωνή της οικολογίας, της φύσης και της ευζωίας των ζώων», γεγονός που, κατά τον ίδιο, θα οδηγούσε σε «βαθιά πισωγυρίσματα».

«Όταν υπερασπίζεσαι αξίες, δεν παίζεις με πιθανότητες. Δρας», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των δύο κομμάτων δεν είναι συγκυριακή ή ευκαιριακή, αλλά βασίζεται σε κοινές αρχές και κοινή πολιτική κατεύθυνση.

Ο κ. Κυριάκου ανέδειξε ιδιαίτερα το ζήτημα της προστασίας των ζώων, συνδέοντάς το με τον σεβασμό προς την κοινωνία και τον άνθρωπο. «Η κοινωνία που σέβεται τα ζώα είναι κοινωνία που σέβεται τον άνθρωπο», ανέφερε, κάνοντας λόγο για μια πολιτική που υπερασπίζεται «μία υγεία, μία ευημερία και ένα κοινό μέλλον».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, μεταφέρθηκε στη σκηνή ένα άσπρο, ζωντανό κοτόπουλο, το οποίο ο κ. Κυριάκου παρουσίασε ως σύμβολο προστασίας κάθε μορφής ζωής αλλά και της «καθαρότητας» που, όπως είπε, εκφράζουν τα δύο κόμματα. Όπως ανέφερε, «αυτό είναι ένα πλάσμα που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε έναν πολυσύχναστο δρόμο. Που θα μπορούσε να είχε χαθεί. Να είχε θεωρηθεί ασήμαντο. Αντί αυτού, βρήκε φροντίδα. Βρήκε σπίτι. Βρήκε σεβασμό». «Αυτό είναι το πολιτικό μας μήνυμα. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Δεν αγνοούμε καμία ζωή. Δεν σιωπούμε μπροστά στην αδικία», πρόσθεσε.

Ομιλία εκφώνησε και η Συμπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, Βούλα Τσέτση, η οποία έκανε λόγο για τις ευρύτερες γεωπολιτικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Η κ. Τσέτση αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη σύγκρουση στη Γάζα και στην αστάθεια στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η παραβίαση του διεθνούς δικαίου έχει άμεσες συνέπειες για τους λαούς. Κάνοντας ειδική αναφορά στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή του 1974, σημείωσε ότι «εδώ στην Κύπρο το ξέρετε καλύτερα από όλους ότι όταν το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται, το πληρώνουν οι άνθρωποι».

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι οι πολίτες ζητούν απαντήσεις σε καθημερινά προβλήματα, όπως το υψηλό κόστος της ενέργειας, η διαφθορά και η περιβαλλοντική υποβάθμιση, επισημαίνοντας ότι συχνά δεν λαμβάνουν ουσιαστικές απαντήσεις, και ότι σε αυτό το κενό παρεμβαίνουν οι Οικολόγοι.

«Η πράσινη μετάβαση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι κοινωνική δικαιοσύνη, ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η καθαρή ενέργεια συνιστά πλέον πολιτική ειρήνης και ανεξαρτησίας.

Η κ. Τσέτση αναφέρθηκε ακόμη στη δράση των «Πρασίνων» σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνοντας ότι οι Οικολόγοι «δεν είναι απλώς διαμαρτυρία, αλλά πολιτική δύναμη που αλλάζει την Ευρώπη».

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα στήριξης προς το Κίνημα, επισημαίνοντας ότι «κάθε ψήφος αλλάζει ισορροπίες» και ότι η Κύπρος χρειάζεται «ισχυρή πράσινη παρουσία».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των 56 υποψήφιων βουλευτών του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, με μήνυμά τους ότι «η πράσινη φωνή πρέπει να παραμείνει δυνατή και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο».