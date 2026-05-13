ΔΕΝ εκπλήσσουν οι ψηλοί τόνοι στο δημόσιο πολιτικό λόγο. Δεν εκπλήσσει η τακτική της πόλωσης και η άνοδος του πολιτικού θερμόμετρου. Αυτά είναι χαρακτηριστικά προεκλογικών περιόδων. Αυτά είναι χαρακτηριστικά της περιόδου, που διανύουμε βρισκόμενοι μια στροφή πριν τις βουλευτικές εκδΕλογές της 24ης Μαΐου.

ΕΙΝΑΙ, λοιπόν, αναμενόμενη η πόλωση, καθώς αυτή την τακτική των κομμάτων την έχουμε βιώσει και στο παρελθόν. Είναι μια τακτική, η οποία υιοθετείται με στόχο τη συσπείρωση των ψηφοφόρων τους, αλλά και την ενίσχυση με νέους. Είναι, όμως, αυτό το κλίμα, το οποίο διαμορφώνεται φυσιολογικό; Είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες; Προφανώς και όχι. Οι συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις στο πεδίο της προεκλογικής περιόδου, βρίσκονται, ωστόσο, πάντα ψηλά στην εργαλειοθήκη των κομματικών επιτελείων. Είναι σε πρώτη ζήτηση.

ΔΕΝ είναι, όμως, αυτό που θέλουν οι πολίτες. Η πόλωση και η ένταση στο δημόσιο πολιτικό λόγο δεν προσφέρει λύσεις. Ικανοποιεί μόνο τον σκληρό πυρήνα των κομμάτων. Όχι ευρύτερα την κοινωνία. Οι πολίτες θέλουν συζητήσεις με επιχειρήματα, πρωτίστως όμως χρειάζονται λύσεις στα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν. Δεν θέλουν καυγάδες με στόχο τη συσπείρωση και την ενίσχυση του φρονήματος του κομματικού πατριωτισμού. Δεν τους ενδιαφέρει.

ΤΟΥΣ πολίτες δεν ενδιαφέρουν οι καυγάδες. Οι πολίτες ζητούν την λειτουργία των θεσμών, τη συνεργασία των κομμάτων, ώστε να βρίσκονται διέξοδοι και λύσεις σε μεγάλα ή μικρά προβλήματα επιβίωσης και καθημερινότητας.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ με την τακτική της πόλωσης και των σκληρών αντιπαραθέσεων αυτό που πετυχαίνουν τα κομματικά επιτελεία είναι να απομακρύνουν περαιτέρω τους πολίτες από τα κόμματα, τους πολιτικούς. Ενισχύουν το κλίμα απαξίωσης.

ΑΥΤΟ θέλουν τα κομματικά επιτελεία; Όχι ασφαλώς. Αν και δεν είναι αυτό που θέλουν τι πράττουν; Ακολουθούν, επιμένουν, σε μια τακτική που δεν αποδίδει. Και δεν φτάνει αυτό, έχουν ξεκινήσει- όπως και στο παρελθόν- και προσωπικές επιθέσεις μεταξύ των πολιτικών αντιπάλων.

ΕΚΕΙΝΟ, που φαίνεται να απουσιάζει από την προεκλογική περίοδο είναι οι συζητήσεις επί πολιτικών θέσεων. Κι αυτό δεν περνά απαρατήρητο από τους πολίτες.

ΣΕ μερικές ημέρες θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές. Το κλίμα έχει πολωθεί, οι αντιπαραθέσεις είναι καθημερινές, και όλο αυτό θα εντείνεται όσο πλησιάζουμε περισσότερο στην ημέρα των εκλογών. Και μετά; Θα υπάρξει και η επόμενη ημέρα. Θα εκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής, θα υπάρχει ανάγκη για συνεργασίες σε μια σειρά ζητήματα. Θα είναι αυτό εφικτό; Θα υπάρχουν γέφυρες συνεννόησης ή θα τις τινάξουν όλες στον αέρα;