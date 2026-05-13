Η νύχτα της φιέστας της Ομόνοιας που στέφθηκε πρωταθλήτρια για 22η φορά στην ιστορία της, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό των οπαδών του τριφυλλιού, που βρέθηκαν στο στάδιο της πρωτεύουσας. Το εντυπωσιακό υπερθέαμα που συνδύασε τεχνολογία και συναίσθημα με το drone light show, ήταν από τις στιγμές που μαγνήτισαν το ενδιαφέρον των 22.000 οπαδών που βρισκόταν στις κατάμεστες εξέδρες του ΓΣΠ. Συνολικά, 500 drones φώτισαν τον ουρανό, δημιουργώντας εικόνες που ξεσήκωσαν τον κόσμο και αποτύπωσαν τη βαθιά σύνδεση της ομάδας, με τους φιλάθλους της.

Από το έμβλημα της Ομόνοιας, μέχρι την πράσινη Κύπρο και τη συγκινητική φιγούρα του πατέρα με το παιδί, το show μετατράπηκε σε μια αφήγηση γεμάτη μνήμες και έντονα συναισθήματα. Πίσω από το φαντασμαγορικό αποτέλεσμα όμως, βρίσκεται η εταιρεία DRNS, Drone Show Experiences, από την Ελλάδα, με τον CEO της, Σέργιο Τζιάνο, να αποκαλύπτει στο «Goal» τις λεπτομέρειες ενός τόσο απαιτητικού εγχειρήματος. Όπως σημείωσε ανάμεσα σε άλλα, το κόστος για τη φιέστα της Ομόνοιας ανήλθε στις 50.000 ευρώ, με κάθε drone να κοστολογείται περίπου στα 100 ευρώ.

Ο Σέργιος Τζιάνος ανέφερε αρχικά ότι, «ήταν συνολικά 500 τα drones που συμμετείχαν στο show που παρακολουθήσατε στη φιέστα της Ομόνοιας. Μαζί με το show που κάναμε στη Λεμεσό για τα καρναβάλια, όπου ήταν 600 τα drones, είναι από τα μεγαλύτερα show που έχουν γίνει ποτέ στην Κύπρο. Το κόστος ανέρχεται περίπου στα 100 ευρώ ανά drone, οπότε για τη συγκεκριμένη παραγωγή φτάσαμε περίπου στις 50.000 ευρώ, που είναι σχεδόν το μισό κόστος σε σχέση με αντίστοιχα show σε Ντουμπάι και Ευρώπη».

Η φιλοσοφία και τα μηνύματα του show

«Όσο αφορά τη διαδικασία, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια ιστορία, σε συνεργασία με την Ομόνοια, που να στέλνει κάποια ιδιαίτερα μηνύματα και να προκαλεί συγκίνηση στους φιλάθλους. Για παράδειγμα, το παιδάκι με τον μπαμπά και το κασκόλ. Θέλαμε να πάρουμε στοιχεία της ομάδας και να δημιουργήσουμε συγκεκριμένες εικόνες στον ουρανό, οι οποίες θα αγγίξουν τον κόσμο. Το drone show υπάρχει για να δημιουργεί συναισθήματα στον κόσμο που το παρακολουθεί.

Ο κόσμος συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία, αφού για παράδειγμα τα drones σχημάτισαν τις λέξεις “ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΑ ΨΗΛΑ”. Ήταν σημαντικό να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση με την εξέδρα».

Περισσότερα στο GOAL.