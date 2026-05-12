Ο Invest Cyprus συμμετείχε στην εκδήλωση «From Brazil to Europe & MENA: Unlocking Business & Investment Opportunities through Portugal and Cyprus», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2026 στο WTC Lisbon. Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε σταθμό στην ενίσχυση των επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ Βραζιλίας, Πορτογαλίας, Κύπρου, Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, με τη συμμετοχή κορυφαίων ηγετών, επενδυτών και εκπροσώπων του οικοσυστήματος καινοτομίας. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην προώθηση νέων στρατηγικών διαδρομών και συνεργασιών για την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ αυτών των περιοχών.

Το ορόσημο της εκδήλωσης αποτέλεσε η υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) μεταξύ του Invest Cyprus και του Πορτογαλο-Βραζιλιάνικου Επιμελητηρίου, το οποίο ανοίγει νέους δρόμους για την προώθηση επενδύσεων, επιχειρηματικών συνεργειών και οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ Λατινικής Αμερικής, Ευρώπης και της περιοχής ΜΕΝΑ. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου, ενισχύοντας τις στρατηγικές συνεργασίες και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για επενδύσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας του Invest Cyprus προς τη Λατινική Αμερική, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023 με την υπογραφή συμφωνιών επενδυτικής συνεργασίας με οργανισμούς όπως οι Invest Paraná, Invest Minas και Fecomércio Goiás. Έκτοτε, περισσότερες από πέντε επενδυτικές αποστολές από τη Λατινική Αμερική έχουν επισκεφθεί την Κύπρο, ενώ ήδη έχουν υλοποιηθεί και περισσότερες από μία επενδυτικές δραστηριότητες, με περαιτέρω ευκαιρίες υπό συζήτηση.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, κ. Μάριος Ταννούσης, συμμετείχε στη συζήτηση πάνελ με τίτλο «Connecting Brazil to Europe and MENA: A Strategic Path via Portugal & Cyprus», το οποίο εστίασε στις προοπτικές συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων, της κινητικότητας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της βιώσιμης διεθνούς επέκτασης. Ο κ. Ταννούσης ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας και τη δυνατότητα της Κύπρου να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ Ευρώπης, Λατινικής Αμερικής και ΜΕΝΑ.

Ο κ. Ταννούσης δήλωσε: «Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ανοίγουμε ένα νέο κανάλι συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Πορτογαλίας και Βραζιλίας, με σαφείς προοπτικές διασύνδεσης επιχειρήσεων, επενδυτών και οικοσυστημάτων καινοτομίας σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή. Η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο ως αξιόπιστη επιχειρηματική βάση εντός της ΕΕ και ως πύλη προς την ευρύτερη περιοχή.»

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Πρέσβης της Κύπρου στην Πορτογαλία, κ. Ελπιδοφόρος Οικονόμου, και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές, όπως οι Luciano Menezes, Αντώνης Γεωργάκης, Otacilio Soares και Marielle Burti. Ιδιαίτερη συμβολή είχε ο κ. Δημήτρης Σκουρίδης, Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Σκουρίδης ανέδειξε τη σημασία της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, του fintech και της διασυνοριακής συνεργασίας στη διαμόρφωση διεθνών συνεργασιών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι επιχειρηματίες και οι φορείς καινοτομίας μπορούν να σχεδιάζουν (Design) στη Βραζιλία, να διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη (R&D) στην Κύπρο και να υλοποιούν έργα (Build) στην Πορτογαλία.

Ο κ. Σκουρίδης σημείωσε ότι η γέφυρα Βραζιλίας-Πορτογαλίας-Κύπρου αποτελεί μια ακόμα σημαντική δίοδο στη στρατηγική οικονομικής διαφοροποίησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, ενισχύοντας τη στρατηγική για ευκαιρίες για την Κύπρο μέσω της καινοτομίας και της οικονομίας γνώσης.

Ο Invest Cyprus εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους συνδιοργανωτές και συνεργαζόμενους φορείς, όπως το Πορτογαλο-Βραζιλιάνικο Επιμελητήριο και το WTC Lisbon, καθώς και προς όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράστηκαν προς τον Α.Ε. κ. Βασίλειο Φιλίππου, Πρέσβη της Κύπρου στη Βραζιλία, την Α.Ε. κα Ana-Maria Bierenbach, Πρέσβη της Βραζιλίας στην Κύπρο, και τον Α.Ε. κ. Raimundo Carreiro Silva, Πρέσβη της Βραζιλίας στην Πορτογαλία, για τη σημαντική στήριξή τους.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ουσιαστικό βήμα προς την ισχυροποίηση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Βραζιλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου, ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ Ευρώπης, Λατινικής Αμερικής και της περιοχής ΜΕΝΑ και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επιχειρηματικές, επενδυτικές και καινοτομικά προσανατολισμένες συνεργασίες.

Ο Invest Cyprus αποτελεί τον επίσημο οργανισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση επενδύσεων και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Αποστολή του είναι η προσέλκυση ποιοτικών ξένων επενδύσεων, η υποστήριξη διεθνών επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο και η προβολή της ως ελκυστικού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού προορισμού. Με γνώμονα τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, ο Invest Cyprus αποτελεί στρατηγικό εταίρο για κάθε επενδυτή που επιλέγει την Κύπρο.