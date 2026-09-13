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Έξι συλλήψεις πραγματοποίησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έξι προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 1.001 οχήματα και ελέγχθηκαν 1.310 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 49 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν οκτώ καταγγελίες.

Κατά τη διάρκειατροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 308 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 10 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 158 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν 25 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 259 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγινε ένας έλεγχος οδηγού, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένηαστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.