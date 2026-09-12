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Σοβαρό περιστατικό με πτώση ανηλίκου από κτήριο σημειώθηκε πριν από λίγο στην Έγκωμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή της αμερικανικής πρεσβείας ένα ανήλικο πρόσωπο έπεσε από ύψος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Το ακριβές σημείο της πτώσης βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση.

Το εμπλεκόμενο πρόσωπο διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με την Αστυνομία, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να φέρει σοβαρά τραύματα.

Η Αστυνομία βρίσκεται στο σημείο της πτώσης και διερευνά το περιστατικό.