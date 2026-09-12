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Σε σοβαρές αποκαλύψεις και εξαιρετικά κρίσιμα στοιχεία προέκυψαν από την έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης την περασμένη Τετάρτη.

Η πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου, ζήτησε από την γιατρό, που φέρεται να πρότεινε τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη (σύμφωνα με όσα η ίδια φέρεται να έχει καταθέσει) να κάνει επίδειξη της διαδικασίας της σχετικής ιατρικής πράξης.

«Μπήκαμε στο ιατρείο μαζί με τις διωκτικές αρχές και ζήτησα να ανοίξει το μηχάνημα, είδαμε λοιπόν ότι 09/09 είχε ξεκινήσει η λειτουργία 14:15… της ζήτησα να μου κάνει τη διαδικασία, εκείνη επικαλείτο ότι τα 42 λεπτά που είχαν καταγραφεί, είναι η διάρκεια της προετοιμασίας, έβγαλε τα φίλτρα, έκανε όλη τη διαδικασία, ξεκίνησε 10.29 και 10.51 είχε τελειώσει η προετοιμασία, όταν φτάσαμε στην έναρξη ασθενούς είχε πάει 11.01, άρα τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται», δήλωσε η ίδια χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, πρόκειται για «πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους.

«Ο χρόνος που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία με βάση το φωτογραφικό υλικό για τον κ. Μαζωνάκη ήταν 14:14. Αυτά έχω δει η ίδια», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι η γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι όλα συνέβησαν, όταν πέρασε τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο χέρι του τραγουδιστή, αρνούμενη πως είχε ξεκινήσει η σχετική διαδικασία.

Παράλληλα, η πρόεδρος της επιτροπής αποκάλυψε πως η κατηγορούμενη γιατρός της είπε πως οι ασθενείς δεν έκαναν καρδιογράφημα, προτού υποβληθούν στη συγκεκριμένη θεραπεία.

«Τη ρώτησα εγώ η ίδια προσωπικά, αν κάνετε καρδιογράφημα και καρδιολογικούς ελέγχους, άνοιξα φακέλους, είδα ότι δεν υπήρχε για κανέναν ασθενή… της λέω “καρδιογράφημα κάνετε;” και μου έγνεψε “όχι”», σημείωσε.

«Έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε πως από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι έγινε προσπάθεια απόκρυψης και διαγραφής στοιχείων από το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, που μένει μεταξύ άλλων να απαντηθεί, είναι κατά πόσο ο αγαπημένος τραγουδιστής είχε υποβληθεί στον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο, προτού λάβει τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, η οποία σύμφωνα με τους επιστήμονες γίνεται μόνο σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και σε ασθενείς με συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις.

Οι αντιφάσεις που έβαλαν σε υποψίες τους αστυνομικούς

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε και στις αντιφάσεις που εντόπισαν οι αστυνομικοί από τα πρώτα στάδια της έρευνας, επισημαίνοντας ότι αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για να αντιληφθούν πως οι πληροφορίες που λάμβαναν δεν ανταποκρίνονταν σε όσα είχαν πραγματικά συμβεί στον χώρο.

«Ήταν πολύ βασικό στοιχείο για να προχωρήσουμε την έρευνα και να αντιληφθούμε ότι δεν μας δίνονται οι πληροφορίες όπως πραγματικά συνέβησαν στον χώρο αυτό», ανέφερε.

Οι τέσσερις αντιφάσεις

Όσον αφορά την ώρα άφιξης του θανόντος η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι Γιώργος Μαζωνάκης έφθασε στο ιατρείο του στις 16:00 σε αντίθεση με άλλες καταθέσεις μαρτύρων που εργάζονται στην κλινική.

Όσον αφορά τη διάρκεια παραμονής στο χώρο θεραπείας και λειτουργίας του μηχανήματος η γιατρός δήλωσε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στο χώρο θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (αφού ακόμα δεν είχε γίνει εκκίνηση του μηχανήματος) σε αντίθεση με τη γραμματέα του ιατρείου η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά.

Όσον αφορά την ιδιότητα της Ιατρικής, η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι είναι ιατρός με ειδικότητα γυναικολόγου, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ιατρός με ειδικότητα παθολόγου, σε αντίθεση με τις άδειες των ιατρείων και τις παροχές που παρείχαν στους ενδιαφερόμενους.

Όσον αφορά τη χρήση απινιδωτή η γιατρός δήλωσε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος έκανε απινίδωση χωρίς να ανταποκριθεί ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δήλωσε ότι στο Ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή το οποίο όμως δεν λειτουργούσε.

cnn.gr και skai.gr